«Утром его отключили от всех аппаратов»: скончался Болат Назарбаев

Младший брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев умер после продолжительной болезни в возрасте 70 лет. Болат Назарбаев был крупным бизнесменом в Казахстане, но после протестов 2022 года в Казахстане начались суды о законности его владений. В результате Болату Назарбаеву и его жене пришлось вернуть в собственность государства акции «Алматинского завода тяжелого машиностроения», крупные земельные участки в нескольких областях Казахстана и авторынок «Барыс».

Младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат Назарбаев скончался в Центральной клинической больнице в Алма-Ате. Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего главы Казахстана Айдос Укибай.

«В возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев, младший брат первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева», — написал Айдос Укибай в соцсети Х (бывший Twitter).

«Болат Назарбаев скончался, утром его отключили от всех аппаратов», — подтвердил «Интерфаксу» источник в медучреждении.

Пресс-служба больницы уточнила, что смерть наступила сегодня, 13 ноября в 09.51 часов.

«В 9.28 часов произошло прекращение деятельности сердца (асистолия). Проводились реанимационные мероприятия в течение 23 минут, которые оказались неэффективны», — сообщил источник издания Newshub.

Сахарный диабет, рак горла, тромбоз

Назарбаев был госпитализирован 4 ноября, как сообщал портал 365info.kz, с подозрением на повторный инфаркт миокарда. Издание «Экспресс К» в июле писало, что у него диагностировали рак гортани, который был осложнен внутрибольничной пневмонией и тромбозом.

«Его состояние крайне тяжелое и даже критическое, поскольку ко всему прочему у него диабет и он является инсулинозависимым. В течение длительного времени брат первого президента является недееспособным и ранее проходил серьезное лечение в Германии и Израиле. Вопреки запрету врачей на транспортировку Болат был доставлен на родину в конце прошлого года», — говорится в сообщении Telegram-канала «ZTB | QAZAQSTAN».

«Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева», — сообщил пресс-секретарь президента Касым-Жомарт Токаева Берик Уали.

На похоронах Токаев присутствовать не планирует.

Крупный бизнесмен и меценат

Болат Назарбаев младше своего брата на 13 лет. Он родился 23 марта 1953 года в селе Шамалган Алма-Атинской области. По данным ТАСС, трудовую деятельность начал в 1970-х годах в родном селе Шамалган, был заместителем председателя местного совхоза, замдиректора хлебопекарного завода в Каскелене. В конце 1980-х занимался животноводством. С 1992 по 1997 был вице-президентом аграрной компании «Инкар Агро». С 1997 руководил финансово-промышленным холдингом BN Invest. До 2022 года Болат Назарбаев был владельцем крупнейшего рынка республики «Алтын Орда» в Алма-Атинской области.

По инициативе Болата Назарбаева в 2016 году создана благотворительная организация «Саликалы урпак» («Благородное поколение»), которая занимается помощью малоимущим казахстанцам. Известно, что в феврале 2022 года, после окончания массовых протестов в стране, фонд «Саликалы урпак» перечислил 1 млрд тенге (175,2 млн руб.) в фонд «Қазақстан халқына» («Народу Казахстана»), основанный Касымом-Жомартом Токаевым.

Еще один брат Назарбаевых Сатыбалды погиб в ДТП в 1981 году, есть также сестра Анипа.

Расследования после «Кровавого января»

В январе 2022 года в Казахстане прошли протесты из-за повышения цен на газ. Одним из требованием протестующих также был уход Нурсултана Назарбаева и его семьи из власти и крупного бизнеса страны. В сентябре того года в правящую партию Казахстана Amanat поступила жалоба, в результате большинство из 244 гектаров земли Болата Назарбаева в Алматы, Талгаре, Астане, Каскелене и Туркестанской области были признаны выданными незаконно. Их вернули государству.

В марте 2023 года Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции «Алматинского завода тяжелого машиностроения». Через месяц после этого жене Назарбаева — Алие — пришлось вернуть государству 455 гектаров в Жамбылском и Карасайском районах Алматинской области. Суд посчитал, что были допущены нарушения земельного законодательства. Также у семьи забрали участок площадью 1 485 гектаров на границе Карасайкого района и Алматы. Суд тогда признал, что земельный участок им предоставили незаконно. Той же весной суд признал незаконным и договор купли-продажи земельных участков авторынка «Барыс».