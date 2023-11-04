ПВО сбила ракеты над судостроительным заводом в Керчи. Обломки упали на сухие доки

Силы ПВО сбили ракеты недалеко от одного из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе — завода им. Бутомы в Керчи. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Ранее воздушную тревогу объявили в Севастополе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Системы противовоздушной обороны сработали неподалеку от судостроительного завода имени Б. Е. Бутомы в Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», — написал он в Telegram.

По словам Аксенова, никто не пострадал.

«Соблюдайте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — призвал глава региона.

Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины подтвердил атаку на керченское предприятие.

О «Заливе»

Судостроительный завод «Залив» имени Б. Е. Бутомы — один из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе, градообразующее предприятие в Керчи. Имеет две технологические линии постройки судов.

Завод известен как строитель военных фрегатов. Летом 2020 года на заводе прошла торжественная церемония закладки двух универсальных десантных кораблей проекта 23900.

Предприятие находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

Около 16:40 мск 4 ноября воздушную тревогу объявляли и в Севастополе. Информации о повреждениях на земле нет.

Атака на завод Орджоникидзе

13 сентября ВСУ атаковали судоремонтный завод им. Серго Орджоникидзе в Севастополе. Два корабля получили повреждения.

Тогда силами ПВО были сбиты семь ракет, а патрульный корабль «Василий Быков» уничтожил все морские дроны. Губернатор города Михаил Развожаев говорил о 24 пострадавших в результате атаки.

22 сентября Развозжаев сообщил об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов и не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ЧП и работы ПВО.

В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. Один военнослужащий пропал без вести.