Зеленский поспорил с Залужным о «тупиковой» ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский лично прокомментировал слова главкома ВСУ Валерия Залужного, оценившего ситуацию на фронте как «патовую». По мнению лидера страны, Украина «бывала и в более сложных обстоятельствах».
Зеленский напомнил, что в самом начале военного конфликта многие тоже предрекали Киеву скорое поражение, однако этого не произошло, пишет «Страна.ua».
Политик добавил, что понимает усталость от войны. «Все мы люди, независимо от своего статуса», — сказал он, пообещав, что проблемные вопросы будут решаться.
Украинский лидер назвал ключевой проблемой ВСУ то, что Россия «контролирует небо». Переломить ситуацию смогут поставки истребителей F-16, уверен он.
«Такое решение уже есть. Остается ждать завершения обучения украинских пилотов», — отметил Зеленский.
«Большая брешь»
Ранее Залужный в беседе с журналистом Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по «учебникам НАТО» ВСУ должны были уже «повоевать» в Крыму.
Главком также скептически отнесся к идее о том, что F-16 дадут Украине существенное преимущество. По его мнению, истребители не смогут переломить ситуацию, так как у России появились уже более дальнобойные системы ПВО.
Как сообщила Politico, республиканцы серьезно отнеслись к словам Залужного и используют их как аргумент для пересмотра поддержки Киева Вашингтоном. Сенатор Джош Хоули заявил изданию, что откровенность Залужного «пробила большую брешь» в проукраинской политике президента США Джо Байдена.
Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква подчеркнул, что Залужный не должен выступать с комментариями для прессы, так как военные не должны обсуждать те или иные варианты развития событий в СМИ.
Жовква добавил, что после публикации материала в Economist ему начали звонить политики из других государств, пытаясь понять, что происходит. В офисе украинского президента добавили, что статья оставила больше вопросов, чем дала ответов.
Телеканал NBC со ссылкой на чиновников сообщил, что США и Европа уже обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией.
«Чиновники из США и Европы стали... говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения войны... Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности», — говорится в сообщении телеканала.
Американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт зашел в тупик, а также сомневаются в своих способностях оказывать дальнейшую помощь Киеву.
Зеленский vs Залужный
Переизбрание Зеленского на пост главы государства может оказаться под угрозой из-за Залужного. Именно главком станет соперником действующего лидера на грядущих выборах, пишет «Страна.ua».
Очередные президентские выборы в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны пройти 31 марта 2024 года.