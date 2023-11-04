Зеленский поспорил с Залужным о «тупиковой» ситуации на фронте

Владимир Зеленский прокомментировал слова главкома ВСУ Валерия Залужного для журнала Economist. Последний назвал сложившуюся ситуацию на фронте тупиковой. По мнению действующего лидера, это далеко не так. Зеленский добавил, что понимает усталость некоторых людей от войны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский лично прокомментировал слова главкома ВСУ Валерия Залужного, оценившего ситуацию на фронте как «патовую». По мнению лидера страны, Украина «бывала и в более сложных обстоятельствах».

Зеленский напомнил, что в самом начале военного конфликта многие тоже предрекали Киеву скорое поражение, однако этого не произошло, пишет «Страна.ua».

Политик добавил, что понимает усталость от войны. «Все мы люди, независимо от своего статуса», — сказал он, пообещав, что проблемные вопросы будут решаться.

Украинский лидер назвал ключевой проблемой ВСУ то, что Россия «контролирует небо». Переломить ситуацию смогут поставки истребителей F-16, уверен он.

«Такое решение уже есть. Остается ждать завершения обучения украинских пилотов», — отметил Зеленский.

«Большая брешь»

Ранее Залужный в беседе с журналистом Economist признал тупиковой ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по «учебникам НАТО» ВСУ должны были уже «повоевать» в Крыму.

Главком также скептически отнесся к идее о том, что F-16 дадут Украине существенное преимущество. По его мнению, истребители не смогут переломить ситуацию, так как у России появились уже более дальнобойные системы ПВО.

Как сообщила Politico, республиканцы серьезно отнеслись к словам Залужного и используют их как аргумент для пересмотра поддержки Киева Вашингтоном. Сенатор Джош Хоули заявил изданию, что откровенность Залужного «пробила большую брешь» в проукраинской политике президента США Джо Байдена.

Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква подчеркнул, что Залужный не должен выступать с комментариями для прессы, так как военные не должны обсуждать те или иные варианты развития событий в СМИ.

Жовква добавил, что после публикации материала в Economist ему начали звонить политики из других государств, пытаясь понять, что происходит. В офисе украинского президента добавили, что статья оставила больше вопросов, чем дала ответов.

Телеканал NBC со ссылкой на чиновников сообщил, что США и Европа уже обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией.

«Чиновники из США и Европы стали... говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией для завершения войны... Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности», — говорится в сообщении телеканала.

Американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт зашел в тупик, а также сомневаются в своих способностях оказывать дальнейшую помощь Киеву.

Зеленский vs Залужный

Переизбрание Зеленского на пост главы государства может оказаться под угрозой из-за Залужного. Именно главком станет соперником действующего лидера на грядущих выборах, пишет «Страна.ua».

Очередные президентские выборы в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны пройти 31 марта 2024 года.