«Часть торга с Западом». Эрдоган согласился на вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. Теперь его должен утвердить парламент страны — Великое национальное собрание. Если это случится, шведам останется лишь добиться одобрения Венгрии, у которой к скандинавской стране остаются претензии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и направил его на рассмотрение парламента страны.

«Протокол о вступлении Швеции в НАТО был подписан президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 октября 2023 года и передан Великому национальному собранию Турции», — приводит агентство Anadolu сообщение администрации главы государства.

Теперь решение о ратификации присоединения Швеции к НАТО за турецкими депутатами. Сначала документ будет рассмотрен в комиссии по международным делам, и в случае одобрения вынесен на голосование парламента.

«Приветствуем тот факт, что президент Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и представил его Великому национальному собранию Турции. Сейчас начнутся парламентские процедуры. Мы с нетерпением ждем возможности стать членом НАТО», — написал шведский премьер Ульф Кристерссон в социальной сети X (ранее Twitter).

Эрдоган ведет торг

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае прошлого года (одновременно с Финляндией, которая стала членом североатлантического альянса 4 апреля).

У Турции возникли возражения. В Анкаре потребовали выдать скрывающихся в стране оппозиционеров и сторонников «Рабочей партии Курдистана» (в Турции объявлена террористической организацией), отменить введенный в 2019 году запрет на экспорт оружия в Турцию и запретить акции с сожжением Корана.

«У нас нет особого отношения к Швеции, однако Стокгольм открыл объятия для террористов. На улицах Стокгольма Рабочая партия Курдистана и другие проводят демонстрации. Мы передали Швеции список из около 120 террористов и сказали: выдайте их. Премьер-министр Швеции — хороший человек, но террористов нам не выдали», — сетовал ранее Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по «Коммерсанту»).

Как странам удалось преодолеть разногласия, неизвестно. О массовой выдаче Швецией каких-либо политических деятелей не сообщалось. Более того, Sveriges Radio сообщает, что в Стокгольме планируется новая акция с сожжением Корана.

«Мне кажется, это часть того торга, который Эрдоган ведет с Соединенными Штатами и с Западом в целом. Я думаю, что большинство экспертов предполагало, что этим дело закончится. Единственная интрига, которая сохраняется — что за это Эрдоган получил взамен», — заявил «Известиям» научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Венгрия не торопится

Также Швеции необходимо получить одобрение вступления от Венгрии. В марте парламент страны отложил голосование по этому вопросу.

Золтан Ковач, госсекретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьер-министра Венгрии написал статью под заголовком «Три причины, по которым парламент Венгрии вправе сомневаться в приеме Швеции в НАТО». Она была опубликована на портале правительственной информации.

По мнению чиновника, эти причины заключаются в том, что Швеция несет ответственность за ухудшение двусторонних отношений, нарушает своими действиями моральные устои цивилизованного общества и ведет себя высокомерно и неуважительно по отношению к своему союзнику.

«Имеются многочисленные претензии, которые необходимо устранить, прежде чем будет ратифицировано соглашение о приеме этой страны в Североатлантический альянс», — написал Ковач.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал не давить на парламент страны, пытаясь ускорить процесс принятия Швеции в НАТО.

«Он сам решит, когда будет рассматривать этот вопрос, и какое-то давление на него с чьей-либо стороны я считаю нецелесообразным», — сказал Сийярто на пресс-конференции после встречи министров энергетики стран Организации тюркских государств в Будапеште.

Плохая новость для России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности РФ.

«Негативно. Негативные последствия, однозначно», — сказал Песков.