«Виновной будет Франция». Алиев предупредил о риске нового противостояния

Франция будет виновна в новом противостоянии на Кавказе из-за решения поставлять Армении военную технику, заявил президент Азербайджана Алиев. Он также упрекнул Евросовет за включение Баку в заявление по итогам встречи в Гранаде, в которой Алиев не участвовал из-за позиции Парижа. На встрече, в числе прочего, был подтвержден суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, декларацию об этом подписал и премьер Армении Никол Пашинян. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем предупредил, что готовность Франции поставлять вооружения Армении способствует не миру, а новому конфликту в регионе.

Речь идет о заявлении главы министерства иностранных дел Франции Катрин Колонны, которая во время визита в Армению 3 октября объявила о согласии Парижа подписать договор о предоставлении Еревану военной техники.

«Глава государства особо подчеркнул, что <..> если в регионе произойдет какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция», – сообщила пресс-служба Алиева.

Он также назвал «неверным подходом» включение в Баку в четырехстороннее заявление по итогам встречи в Гранаде, от участия в которой Азербайджан отказался из-за позиции Парижа.

Кроме того, президент раскритиковал заявление Европарламента, в котором евродепутаты осудили Баку за «насильственный захват» Нагорного Карабаха и призвали к санкциям против Азербайджана. По мнению Алиева, оно было принято «на основе ксенофобского и шовинистского подхода».

Глава государства подчеркнул, что Баку «использовал право на самооборону в соответствии с международным правом и Уставом ООН», чтобы закрепить суверенитет на своей территории. По его словам, азербайджанские власти предоставляют карабахским армянам гуманитарную помощь, начат процесс регистрации жителей региона.

Алиев также уведомил Мишеля, что в настоящее время «под армянской оккупацией» находятся восемь карабахских сел, и подчеркнул «важность их освобождения».

В свою очередь Мишель сообщил, что разговор с азербайджанским коллегой состоялся в рамках подготовки к переговорам Баку и Еревана в Брюсселе.

«Выразил приверженность ЕС процессу нормализации отношении Армении и Азербайджана. Подтвердили необходимость взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета, а также продвижения к делимитации границ», – написал глава Евросовета в социальной сети X (бывшая Twitter).

Он также заявил, что в ходе переговоров была подчеркнула необходимость обеспечения безопасности и прав карабахских армян, в том числе и в долгосрочной перспективе.

Встреча в Гранаде

Баку отказался от участия в пятисторонней встрече с Арменией, Францией, Германией и Евросоюзом в испанской Гранаде, которая состоялась 5 октября.

Азербайджанское агентство APA сообщало, что причинам отказа стали проармянские заявления французских официальных лиц, визит министра иностранных дел Франции Катрин Колонны в Армению и обвинения главы Евросовета Шарля Мишеля в адрес Азербайджана. Кроме того, по данным СМИ, Франция и Германия не допустили к участию в переговорах Турцию, которую приглашал Баку.

На переговорах, состоявшихся без участия Алиева, была принята совместная декларация.

«[Стороны] привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29 800 км2) и Азербайджана (86 600 км2)», – говорится в документе, под которым стоит в том числе подпись армянского премьера Никола Пашиняна.

Таким образом, армянские власти признали границы Азербайджана, в соответствии с которыми Нагорный Карабах является частью страны.

Европейские участники встречи в заявлении выразили «непоколебимую поддержку» Еревану и «укреплению отношений ЕС-Армения во всех его измерениях». Кроме того, они пообещали Армении дополнительную гуманитарную помощь из-за притока переселенцев из Карабаха, а также призвали Ереван и Баку к освобождению всех задержанных и сотрудничеству.