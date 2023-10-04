«Антиазербайджанская атмосфера». Алиев отказался встречаться с лидерами Армении и ЕС

Азербайджан отказался от встречи с Арменией при участии Франции, Германии и ЕС. Причина – проармянские заявления Парижа и обвинения Евросовета. Ранее глава французского МИДа объявила о готовности поставлять Еревану оружие, а в ЕС заявили о «разочаровании» из-за «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В МИД России назвали отказ Баку от встречи «суверенным правом». Подробности – в материале «Газеты.Ru»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался участвовать в пятисторонней встрече с Арменией, Францией, Германией и Евросоюзом в испанской Гранаде, сообщило агентство APA. Она была запланирована на 5 октября.

По информации агентства, Франция и Германия не допустили к участию в переговорах Турцию, которую приглашал Баку. Причинами отказа в Азербайджане также назвали «антиазербайджанскую атмосферу», проармянские заявления французских официальных лиц, визит министра иностранных дел Франции Катрин Колонны в Армению и обвинения главы Евросовета Шарля Мишеля в адрес Азербайджана.

«Азербайджану не нужен такой формат. Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от региона странами», – говорится в сообщении агентства.

При этом подчеркивается, что азербайджанская сторона готова принять участие во встрече, если на ней будут представители только Армении и Евросоюза. Любой формат, в котором участвует Франция, в Баку назвали неприемлемым.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова назвала отказ от встречи «суверенным правом Азербайджана».

Франция вооружает Армению

Глава МИД Франции Катрин Колонна посетила Армению 3 октября. В ходе визита она сообщила, что Париж согласен подписать договор о предоставлении Еревану военной техники, при этом дополнительных подробностей не привела. Кроме того, она заявила, что предложила главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю расширить гражданскую миссию ЕС в Армении.

До этого Колонна также объявляла о планах Франции укрепить оборонное сотрудничество с Арменией и направить в Ереван французского военного атташе.

В ходе совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном Колонна заявила, что ни один человек, переехавший из Нагорного Карабаха в Армению, «не уехал добровольно». По ее мнению, переселение карабахских армян было вынужденным и произошло «под угрозой применения силы».

26 сентября посол Франции в Ереване Оливье Декотиньи сообщил, что французское правительство решило выделить €7 млн «для удовлетворения социальных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха».

В министерстве иностранных дел Азербайджана назвали попытки Франции вооружать Армению «неприемлемыми».

«Утверждение Франции о том, что армянские жители, добровольно уезжающие из региона, насильно стали переселенцами, является безосновательным», – подчеркнули в азербайджанском МИДе.

В ведомстве добавили, что подобные заявления идут вразрез с позицией ООН и других международных организаций и нацелены на то, чтобы «ввести в заблуждение мировую общественность».

Что говорил Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью Euronews, что Евросоюз «привержен поддержке Армении, которая принимает у себя очень большое количество беженцев» из Нагорного Карабаха. Он также осудил «антитеррористическую операцию», проведенную азербайджанскими войсками в регионе.

«Я крайне разочарован этим решением, принятым Азербайджаном, и я очень ясно дал это понять президенту Алиеву», – сказал глава Евросовета.

При этом он назвал Баку партнером Европейского союза, но подчеркнул, что в их отношениях есть «реальные трудности». Мишель также выразил мнение, что большая часть армянского населения покинула Карабах «из-за страха перед тем, как с ними будут обращаться власти Азербайджана».

По словам Мишеля, основным приоритетом ЕС является «обеспечение проведения мирных переговоров по территориальным границам» между Баку и Ереваном. Он также призвал Баку «проявить добрую волю» и взять на себя ответственность за соблюдение прав армянского населения.

Кроме того, глава Евросовета заявил, что Россия «предала армянский народ».

«Военная операция [Азербайджана] была начата без малейшей реакции со стороны России, которая была на месте событий, в отличие от Евросоюза, у которого нет там военного присутствия», – высказал свое мнение Мишель.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что армян «предал Европейский союз», посетовавший Еревану отказаться от выполнения договоренностей, достигнутых при участии России.