«Ведомства движутся с разными скоростями». Почему Украине не хватает военной техники

Палата представителей конгресса США не согласовала две поправки к оборонному бюджету, предлагавшие изменение политики финансовой помощи Украине. Первая поправка предлагала полностью прекратить помощь, вторая — исключить пункт о выделении $300 млн по программе (USAI). Газета Politico сообщила о разногласиях в Вашингтоне о сроках и объемах поставок оружия Киеву. Тем временем ВСУ приходится переоборудовать свои боевые машины из-за дефицита оружия.

Предложенные республиканцами поправки к оборонному бюджету США на следующий финансовый год (начинается 1 октября) об отмене и сокращении военной помощи Киеву не стали принимать в Палате представителей конгресса.

Первую – о полной отмене военной помощи – предложил конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц. Его инициативу поддержали 93 члена палаты представителей, 339 проголосовали против. Гетц после этого написал в соцсети X (ранее — Twitter):

«Мы проиграли голосование. Но побеждаем в споре».

Вторую — об исключении из проекта пункта о выделении Киеву $300 млн по программе содействия безопасности Украины (USAI) – предложил конгрессмен от Аризоны Энди Биггс. Инициативу поддержали 104 члена палаты, 330 проголосовали против. USAI — это программа Пентагона, которая позволяет ведомству закупать вооружение и припасы напрямую у производителей, а не выделять его из своих существующих запасов.

В палате представителей США заседают 435 конгрессменов. Сейчас ее контролируют республиканцы.

Деньги есть, а толку – нет

Несмотря на стабильный финансовый поток, Вооруженные силы Украины испытывают дефицит в технике. Так, военный обозреватель Forbes Дэвид Экс утверждает, что украинские военные создают импровизированные боевые машины, так называемые БМП-1ЛБ. Они переделывают МТ-ЛБ машины (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный) в бронетранспортеры.

По словам Экса, машины передвигаются с низкой скоростью и имеют только один пулемет. Получившиеся экземпляры обладают в два раза более толстой броней, способны перевозить до восьми солдат.

«При определенных условиях [машина] двигается со скоростью пешехода», — отметил автор.

МТ-ЛБ в текущем конфликте активно используют, чтобы перекрыть те или иные потребности военнослужащих «на земле». Так, на МТ-ЛБ, оборудованную только пулеметами, устанавливали вертолетные блоки неуправляемых ракет УБ-16-57 и УБ-32-57. Также известны случаи модификации МТ-ЛБ, когда на нее устанавливают зенитную установку — 2М-3М. Двухствольная 25-мм корабельная автоматическая артиллерийская установка разработана в начале 1950-х годов для самообороны торпедных катеров, способна поражать цели до 3 км, имеет скорострельность 270-300 выстрелов в минуту.

Споры в Вашингтоне

Газета Politico со ссылкой на источники сообщает, что у Госдепа и Пентагона есть разногласия по вопросу поставок оружия Украине. Внешнеполитическое ведомство настаивает на ускорении поставок, когда как Пентагон «осторожно» смотрит на проблему.

«Высокопоставленный представитель администрации указал на то, что Государственный департамент и Пентагон движутся с разными скоростями, основанными на различающихся точках зрения»,— отмечают источники Politico.

По словам собеседников газеты, Госдеп считает, что США взяли на себя ответственность за Украину, начав поддерживать ее в начале конфликта, и не должны отклоняться от этого курса. Пентагон в свою очередь полагает, что военная помощь Киеву должна регулироваться невовлечением Вашингтона в прямой конфликт с Москвой.

В Пентагоне, отмечают источники, «крайне осторожно и тщательно» оценивают каждый пакет военной помощи Украине с точки зрения «возможного расширения конфликта» и время от времени ведомство предлагает исключить из плана поставок разную номенклатуру вооружений. В Госдепе тем временем считают, что вопрос о поддержке Украины — более политический, нежели военный.