«Не все является российской дезинформацией». Маск осадил премьера Канады в своей соцсети

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о необходимости дать отпор российской пропаганде. По мнению Трюдо, Россия не должна извлекать выгоду из скандала, разгоревшегося из-за приглашения на заседания парламента ветерана, оказавшегося нацистом. По мнению Маска, не все «является российской дезинформацией».

Американский бизнесмен Илон Маск ответил на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который назвал российской пропагандой сообщения о приглашении в канадский парламент ветерана СС.

«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией», — написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter).

Трюдо призвал дать отпор российской пропаганде, комментируя информацию о приглашении в парламент страны украинского ветерана, служившего в дивизии «Галичина» — подразделении СС, сформированном из украинских добровольцев и принимавшем участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.

«Я думаю, что будет действительно важно, чтобы все мы выступили против российской пропаганды, российской дезинформации и продолжили нашу твердую и безоговорочную поддержку Украины», — сказал он (цитата по Sky News).

98-летний член карательного подразделения СС «Галичина» Ярослав Хунка был в канадском парламенте на выступлении Владимира Зеленского 22 сентября. Спикер Палаты общин Энтони Рота представил Хунку как «ветерана борьбы против русских». Зал дважды аплодировал ему.

Трюдо признал, что произошедшее является «чрезвычайно огорчительным».

Энтони Рота уже принес извинения за приглашение Хунки.

«Впоследствии я получил дополнительную информацию, из-за чего я теперь сожалею о своем решении (пригласить нациста в парламент)», — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте спикера в соцсети X.

Рота пояснил, что ни члены парламента, ни украинская делегация не знали о том, кого он пригласил. Потому он берет на себя «полную ответственность» за случившееся.

«Я особенно хочу принести свои глубочайшие извинения еврейским общинам в Канаде и во всем мире. Я принимаю полную ответственность за свои действия», — написал Рота.

Приглашением Хунки в парламент были возмущены в Польше и Белоруссии, ООН, МИДе России, Центре по изучению Холокоста «Друзья Симона Визенталя», других еврейских организациях в Канаде — в B'nai Brith Canada и в Центре по делам Израиля и евреев – и даже в самом парламенте Канады.

«Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений», — написал дипломат Витольд Дзельский в Х.

Маск смотрит на Россию по-своему

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск не раз публично высказывался о России и ее конфликте с Украиной в нехарактерном для Запада ключе.

«Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, поскольку это южная военно-морская база. С их точки зрения потеря Крыма — это то же самое, что для США потеря Гавайев с Перл-Харбором», — писал бизнесмен в Twitter в октябре 2022 года.

По мнению Маска, Россия будет готова применить ядерное оружие, если возникнет угроза потери Крыма.

«Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже наложили всевозможные санкции и всячески отключили Россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ответный ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет Третья мировая война», — говорится еще в одном посте основателя Tesla и SpaceX.

Издание The New Yorker даже писало, что у Маска были личные контакты с Владимиром Путиным, и он выступает за переговоры с президентом РФ для решения российско-украинского конфликта.

Широкий резонанс получил план заключения мира между Россией и Украиной, предложенный Маском. По его мнению, Крым следует признать российским, а на остальных присоединенных к РФ территориях — провести референдум, гарантировать поставки воды в Крым, а Украину оставить нейтральным государством.

В феврале 2022 года компания SpaceX передала на Украину терминалы своей интернет-сети Starlink. В сентябре стало известно, что по поручению Маска в 2022 году доступ к Starlink рядом с побережьем Крыма был отключен, из-за чего была сорвана атака ВСУ на российский военно-морской флот. На конференции All-In Summit Маск заявил, что не мог включить Starlink из-за санкций, действующих в отношении полуострова. По словам бизнесмена, для подключения необходимо было разрешение властей США, а получить его якобы не было времени, так как украинская сторона пришла со своей просьбой «посреди ночи».