«Кризис продолжается». Армения готовится к потоку беженцев из Карабаха

В Армении подготовлено около 40 тысяч мест для проживания потенциальных беженцев из Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Однако, по словам политика, эвакуация будет проводиться лишь в том случае, если будет ясно, что проживание армян Карабаха в своем доме невозможно. Как сообщили в Азербайджане, некоторые карабахские подразделения ушли в лес, чтобы продолжать сопротивление. Баку обещает им амнистию, если они сдадутся.

40 тысяч мест для потенциальных переселенцев из Нагорного Карабаха подготовили в Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.

«Наша позиция, связанная с возможным переездом наших соотечественников из Нагорного Карабаха в Армению, следующая. Это случится в том случае, когда будет зафиксировано, что их проживание в своих домах будет невозможно. На данный момент такая ситуация налицо. И если ситуация не улучшится, то эта проблема будет в нашей повестке. Мы провели определенную работу, и сейчас в Армении подготовлено 40 тыс. мест», — сказал премьер Армении (цитата по ТАСС).

Премьер Армении еще надеется на «положительные подвижки» в развитии ситуации в Карабахе.

«Гуманитарный кризис продолжается, — констатировал Пашинян. — Мы находимся в постоянной связи с нашими коллегами в Нагорном Карабахе. В результате телефонного разговора можно зафиксировать, что есть определенные надежды на положительные подвижки в ситуации... Жители Нагорного Карабаха могут иметь реальную возможность возвращения в свои дома».

20 сентября в соцсетях распространились фото жителей Нагорного Карабаха, массово прибывающих в аэропорт Степанакерта, чтобы эвакуироваться из региона после капитуляции военных Нагорного Карабаха перед Азербайджаном.

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По данным Пашиняна, прямой угрозы жизни гражданского населения в регионе сейчас нет.

«Ситуация динамичная и в каждый момент может измениться... В каком-то месте может что-то произойти, но речь об общей оценке на данный момент, что прямой угрозы жизни населения нет», — сказал Пашинян.

Заседание правительства проходило на фоне возобновившейся акции протеста у здания правительства в центре Еревана. Там собралось несколько сотен человек, требующих отставки премьера. Люди продолжают прибывать. С утра на митингах в городе задержали 80 человек, в том числе одного из лидеров оппозиции — Андраника Теваняна.

Победители обещают амнистию

Тем временем в Азербайджане допустили амнистию для военных формирований Нагорного Карабаха. Об этом в разговоре с Reuters заявил советник по внешней политике президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Даже в отношении бывших военнослужащих и участников боевых действий, если они могут быть классифицированы таким образом, и даже для них мы предусматриваем амнистию», — сказал Гаджиев.

По информации советника президента, некоторые карабахские военные подразделения продолжают оказывать сопротивление. Незначительные группы уходят в лес, однако Гаджиев заявил, что в этом нет большой проблемы.

Политик рассказал, что армянское население Карабаха обратилось за гуманитарной помощью. Две 20-тонных фуры с продовольствием и гигиеническими средствами и два автомобиля с хлебом были отправлены сегодня МЧС Азербайджана, сообщило государственное информагентство AzeRTag.

Помощь местному населению оказали и российские военные медики миротворческого контингента.

«Врачебным и средним медицинским персоналом отряда была оказана помощь гражданам как получившим ранения, так и имевшим различные заболевания. <…> Нуждающимся выданы медикаменты для лечения хронической патологии. В настоящее время медицинский отряд продолжает выполнение задач», — говорится в комментарии начальника отряда российского миротворческого контингента Павла Суслова, он опубликован в Telegram-канале Минобороны России.

Обострение в Нагорном Карабахе началось 19 сентября, когда Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции локального характера». По территории непризнанной республики были нанесены ракетно-артиллерийские удары. В Карабахе назвали происходящее военной агрессией. Спустя неполные сутки боевые действия в Нагорном Карабахе завершились. Руководство непризнанной республики заявило, что прекращает огонь, признает власти Азербайджана «центральными» и намерено выстраивать диалог с Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего обращения к нации вечером 20 сентября заявил, что все цели антитеррористической операции в Нагорном Карабахе достигнуты, а суверенитет страны восстановлен.