«Это восток вступает в НАТО». Столтенберг рассказал о планах альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил 21 сентября на форуме в США, где он находится в рамках работы Генассамблеи ООН. В своей речи он коснулся и конфликта на Украине, и отношений с Китаем, и взаимовлияния Европы и Азии, а также прокомментировал расширение НАТО в восточном направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Про Украину

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в самом начале заявил, что цель его пребывания на ГА ООН в США — «мобилизовать поддержку Украины». В то же время он полностью исключил возможность приглашения страны в НАТО в период активных боевых действий.

«Очевидно, что активная война делает невозможным пригласить их сегодня или завтра», — сказал Столтенберг, отметив, что при этом Украина сейчас «близка к НАТО как никогда».

Генсек также обрушился с обвинениями на Россию, подчеркнув, что расширение альянса на восток «не дает ей оправданий» и не может быть причиной для начала военной операции.

«Вне зависимости от решения НАТО о расширении, это не дает России оправдания… Даже если мы согласимся, что НАТО сделало какие-то ошибки, неправильные действия в прошлом, это не дает России оправданий», — отметил он.

Столтенберг при этом указал, что «очень опасно» требовать от стран не вступать в НАТО, потому что «маленькие страны» не имеют возможности «выбирать свой путь».

Фокус на Китае

Если Украина все-таки победит в конфликте, Соединенные Штаты смогут «сконцентрироваться на Китае», заявил Столтенберг.

По его словам в интересах безопасности США — обеспечить победу Украины в конфликте, потому что, если ВСУ выиграют, «у нас будет вторая самая крупная армия Европы, закаленная в боях», что позволит «меньше опасаться за ситуацию в Европе».

О НАТО

НАТО останется региональным альянсом и не собирается превращаться в глобальную оборонную организацию, заверил Столтенберг.

«НАТО останется региональным альянсом, альянсом между Северной Америкой и Европой, если будет какое-то расширение, это будут европейские страны. НАТО не станет глобальной организацией по коллективной обороне», — подчеркнул он.

При этом Столтенберг заявил, что НАТО не расширяется на восток. «Просто Восток сам вступает в альянс», — пояснил он.

Кроме того, НАТО останется ядерным альянсом, но выступает за контроль вооружений и баланс сил. «Нам необходим баланс (сил — ред.)… Это означает, что НАТО должна действовать зеркально российским действиям», — уточнил он.

Генсек добавил, что альянс остается «бдительным», внимательно следит за действиями России в отношении ее ядерного потенциала, но пока не видит со стороны России каких-либо тревожных шагов.