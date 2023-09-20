Десятки погибших, протесты, Алиев ждет капитуляции армян. Что произошло в Карабахе за ночь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку остановит военные действия в Нагорном Карабахе, если армянские военные сложат оружие. Утром ракетно-артиллерийские бомбардировки Карабаха возобновились. По разным данным, в непризнанной республике уже погибли от 7 до 27 человек. Что известно о конфликте на второй день — в материале «Газеты.Ru».

Как минимум семь мирных жителей Нагорного Карабаха (НКР) погибли, еще 35 ранены из-за военных действий. Об этом сообщило агентство Арменпресс.

Другие данные приводит омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян. По его данным, 27 человек погибли, более 200 ранены в результате военной операции ВС Азербайджана.

По его словам, в эти данные не включены медицинские учреждения Аскерана и Мартуни, поскольку связь до сих пор не восстановлена.

Из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского и Шушинского районов Нагорного Карабаха эвакуировано более 7000 человек, отметил Степанян.

Боевые действия продолжаются

Утром ракетно-артиллерийские бомбардировки Карабаха возобновились.

«Мирные населенные пункты Арцаха (армянское название НКР. – «Газета.Ru») продолжают оставаться прямой мишенью азербайджанских ВС. Около часа не прекращаются удары азербайджанской авиации и ракетно-артиллерийские бомбардировки в направлении Степанакерта и районов республики», — сообщает служба по чрезвычайным ситуациям МВД непризнанной НКР.

По данным Минобороны НКР, по всей линии соприкосновения с армией Азербайджана продолжаются бои.

«Подразделения ВС Азербайджана при огневой поддержке из различных видов оружия продолжают действия по позиционному продвижению. Удары наносятся также по гражданским инфраструктурам», — утверждают в пресс-службе Минобороны НКР.

По данным Гегама Степаняна, под обстрел в Степанакерте попал автомобиль скорой помощи. Он направлялся за телами погибших в Мартакертский район, но поскольку водитель получил ранения, то тела не вывез.

Информацию об ударах по мирным населенным пунктам и машине скорой помощи в Баку отвергли. Минобороны Азербайджана заявило об успешном продолжении антитеррористических мероприятий в Карабахе.

«Обезврежены принадлежащие формированиям Вооруженных сил Армении боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и ракетно-зенитные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения», — говорится в сообщении военного ведомства.

Митинг в Ереване, вооруженные люди

Полицейские в ночь на 20 сентября разблокировали здание посольства России в Ереване, рядом с которым накануне собрались протестующие. Некоторые из них были задержаны, пишет ТАСС.

По данным полиции, в ходе митингов 11 человек были задержаны на акции протеста у здания кабмина Армении, еще пятерых задержали у посольства. Троих задержали по подозрению в ношении холодного оружия, возбуждены уголовные дела.

В результате столкновений демонстрантов с полицейскими у здания правительства Армении 34 человека пострадали.

«По предварительным данным, в результате столкновений пострадали 34 человека, из которых 16 — полицейские, 18 — гражданские лица», — заявили в пресс-службе Минздрава Армении.

Карабах и Армения просят помощи

В МИД НКР назвали действия Азербайджана военной агрессией и актом геноцида.

«Министерство обороны Азербайджана уже открыто заявляет о намерении осуществить насильственное перемещение 120 тысячного населения Арцаха, что равносильно уничтожению народа Арцаха как такового, его общности и целостности», — говорится в сообщении МИД НКР.

Во внешнеполитическом ведомстве НКР призвали международное сообщество «принять все необходимые меры для немедленного пресечения продолжения азербайджанской военной агрессии и обеспечения безопасности населения». Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Нью-Йорке на встрече с председателем ОБСЕ Буяром Османи призвал запустить механизмы организации, чтобы остановить конфликт.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Баку остановит антитеррористические мероприятия, если армянские военные сложат оружие. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.

Глава Азербайджана назвал причинами операции обстрелы и диверсии со стороны армянских военных против азербайджанских, а также проведение в Карабахе «президентских выборов».

«Эти действия <...> служат продолжением преднамеренных провокаций против суверенитета Азербайджана со стороны Армении и так называемой сепаратистской организации, созданной и поддерживаемой ими», — говорится в сообщении. Операция начата «для предотвращения таких провокационных и подстрекательских действий».

Алиев заявил, что в ходе боев «уничтожаются только законные военные объекты», при этом любые атаки на «гражданское население и объекты инфраструктуры» исключены. По его словам, армянское население региона не раз приглашали к диалогу с Баку, но жители отказывались.

Россия призывает выполнять договоренности

Россия призвала конфликтующие стороны остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения.

«Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг., где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха», — говорится в заявлении МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что на судьбу нагорно-карабахского урегулирования «кардинально повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023-го на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана».

«Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение Российского миротворческого контингента», — говорится в заявлении.