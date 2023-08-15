В Турции задержали жену куратора убийства российского посла Андрея Карлова

Турецкие СМИ сообщили о задержании новой подозреваемой по делу об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова в 2016 году. Ей оказалась супруга «куратора» преступления.

Спецслужбы Турции заключили под стражу участницу FETO — организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, признанной в стране террористической и обвиняемой в причастности к убийству Карлова и военному перевороту в 2016 году, сообщает Hürriyet. Издание не приводит имени женщины, называя ее А.С., и утверждает, что она является женой Ш. С. – знакомого Мевлюта Мерта Алтынташа, совершившего нападение на российского посла.

В свою очередь агентство Anadolu уточняет, что речь идет об Аише Согют, супруге Шахина Согюта, которого называют «куратором» убийства. Женщина находилась в розыске и была заочно приговорена к девяти годам тюрьмы за «членство в вооруженной террористической организации». Ее обнаружили в районе Бейликдюзю в Стамбуле, при обыске из квартиры, где проживала задержанная, были изъяты мобильный телефон, сим-карты и электронные носители.

Муж новой фигурантки дела, бывший сотрудник Управления по информационным технологиям и связям Турции Шахин Согют был приговорен к пожизненному заключению в 2021 году. По версии следствия, он передал Алтынташу сведения о графике российского посла и непосредственно курировал убийство. При обыске в его телефоне были обнаружены фотографии Карлова, а также снимки с проповедником Гюленом и программа для шифрования переписки, которой пользовались члены FETÖ.

Российское посольство в Анкаре заявило, что не получало от турецких властей информации о задержании Аише Согют.

Убийство посла

Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Мерт Алтынташ, уволенный из правоохранительных органов из-за подозрения в причастности к попытке государственного переворота, прошел в Центр современного искусства, где проходило мероприятие, предъявив старое удостоверение.

Во время выступления российского посла Алтынташ, стоявший за его спиной, выхватил пистолет и произвел серию выстрелов, выкрикивая лозунги «Не забывайте Алеппо!» и «Не забывайте Сирию!». Когда раненый посол упал, нападавший выстрелил в него еще несколько раз, после чего начал беспорядочную стрельбу. Экс-полицейский был ликвидирован правоохранителями.

Президент России Владимир Путин в 2016 году назвал произошедшее провокацией, направленной на подрыв российско-турецких отношений, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность на проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Сам Гюлен обвинения в причастности к убийству посла отверг.

Совместное расследование турецких и российских правоохранительных органов продолжалось несколько лет, в 2019 году начался судебный процесс, а в 2021-м были вынесены приговоры: пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, девять фигурантов дела получили от 5 до 15 лет тюрьмы, пятеро были оправданы и еще девять – объявлены в розыск.

Помимо Шахина Согюта, чья жена была задержана в Стамбуле 15 августа, в организации убийства Карлова подозревают также Темеля Алсанджакова. Как писало в июне издание Sabah, он проживает на вилле стоимостью $1,2 млн в Далласе в США и руководит подставными фирмами, используемыми для оформления виз членам FETÖ.