«Вот же лживые твари»: Медведев ответил на обвинения глав МИД G7 в дезинформации со стороны России

Госсекретарь США Энтони Блинкен (в центре) прибывает на встречу с министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси во время встречи министров иностранных дел G7 в Японии, 17 апреля 2023 года

18 апреля министры иностранных дел стран «Большой семерки» приняли итоговое заявление по результатам переговоров. В частности, они обвинили Россию в манипулировании информацией о ситуации на Украине. Кроме того, дипломаты призвали Москву на словах и на деле подтвердить недопустимость ядерной войны. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в ответ, что страны G7 сами лгут и применяют ядерное оружие.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил министров стран «Большой семерки» во лжи.

«Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет «ложную информацию» по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но, по сути, намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО», – написал замглавы СБ во вторник в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что встреча глав МИД G7 проходит в Японии, где «от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч, в стране, чье руководство, по сути, плюет на могилы своих соотечественников, убитых американцами». «Какой позор!» – считает Медведев.

Медведев также раскритиковал американского госсекретаря Энтони Блинкена за то, что тот не упомянул США, говоря о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

В японском городе Каруидзава (префектура Нагано) с 16 по 18 апреля проходит встреча глав МИД G7. В итоговом заявлении они обвинили Россию в предоставлении ложных данных по ситуации на Украине и манипулировании информацией.

В документе подчеркивается, что главы внешнеполитических ведомств «семерки» продолжат и дальше активно работать над распространением «правдивой и качественной информации», а также над упрощением доступа к ней.

Кроме того, в документе звучит требование к Москве «вывести войска с Украины», а также критика решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Министры также потребовали, чтобы Россия гарантировала как на словах, так и на деле, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата.

«Мы напоминаем о совместном заявлении пяти ядерных держав от 3 января 2022 года по предотвращению ядерной войны и гонки вооружений и подтверждаем, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Мы призываем Россию вновь подтвердить – на словах и на деле – принципы, зафиксированные в заявлении», – говорится в итоговом документе переговоров.

Также дипломаты подтвердили, что лидеры G7 рассмотрят меры по снижению использования гражданской продукции из России, предназначенной для применения в ядерной сфере.

Представители стран также договорились, что будут и дальше усиливать санкционное давление на Россию и поддерживать Украину. В то же время министры подчеркнули, что Киеву следует «продолжать антикоррупционные и внутренние реформы», а G7 поддержит украинские власти в этом.

G7 будет совместными усилиями пытаться предотвращать поставки России от союзников вооружений, которые она может применить против Украины. Против тех, кто материально «поддерживает действия РФ на Украине», будут применены меры, предупредили в «Большой семерке».

При этом Москва неоднократно обращала внимание, что Запад массированно поставляет Украине оружие. Ранее Россия направила странам НАТО ноту по этому поводу.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно предупреждал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, – это законная цель военных РФ. Россия постоянно указывает, что члены военно-политического блока «играют с огнем», поставляя оружие на Украину и что это не способствует успеху российско-украинских переговоров.

Министры иностранных дел стран G7 по итогам переговоров призвали Пекин пойти на диалог с Вашингтоном, так как они обеспокоены наращиванием ядерного арсенала Китая.

КНР в ответ раскритиковала эти заявления.

«Страны G7 критикуют политику стратегической безопасности и контроля над вооружениями других государств, однако сами продолжают подрывать международную систему ядерного разоружения и ядерного нераспространения», – заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, «США и Великобритания передают Австралии реакторы для атомных подлодок и уран, обогащенный до оружейного качества, что создает серьезную опасность распространения ядерного оружия и нарушает задачи Договора о нераспространении».

Ван Вэньбинь также подчеркнул, что КНР «всегда следовала ядерной стратегии самообороны и политики неприменения ядерного оружия первой, поддерживая свои ядерные силы на самом низком уровне, необходимом для защиты национальной безопасности».