ФСБ вскрыла «разведывательную акцию» спецслужб США против дипломатов со смартфонами Apple

Федеральная служба безопасности России раскрыла «разведывательную акцию» американских спецслужб с использованием IPhone. По данным ФСБ, несколько тысяч IPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным ПО. В связи с этим в российской спецслужбе считают, что Apple сотрудничает с американской разведкой. Это не первый случай, когда становится известно об использовании спецслужбами США техники Apple, в частности, 2 года назад СМИ узнали о прослушке телефонов экс-канцлера и президента ФРГ Ангелы Меркель и Франка-Вальтера Штайнмайера.

ФСБ сообщила о раскрытии «разведывательной акции» американских спецслужб с применением смартфонов IPhone, в частности, вредоносное ПО обнаружено на аппаратах абонентов российских диппредставительств, представителей НАТО, Китая Израиля и Сирии.

«Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. При этом кроме отечественных абонентов выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР»,

— сообщила ФСБ.

Отмечается, что смартфоны были «заражены» неизвестным ранее вредоносным программным обеспечением, которое использовало предусмотренные производителем (Apple) программные уязвимости.

В связи с этим ФСБ считает, что американская компания Apple тесно сотрудничает с американской разведкой, в частности, Агентство национальной безопасности. Также полученная информация, отмечает спецслужба, говорит о том, что «декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств «Apple» не соответствует действительности».

Как утверждает ФСБ, Apple предоставляет американским спецслужбам возможность для слежки за любыми лицами, которые интересны Белому дому.

Большой брат следит следит за тобой

Это не первый случай, когда становится известно об использовании личных мобильных устройств политиков и чиновников для слежки. Так, 31 мая 2021 германская газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что спецслужбы Дании помогали АНБ США следить за экс-канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и другими политиками. По информации издания, в 2012–2014 годах датские спецслужбы предоставили Вашингтону доступ на специальную станцию близ Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка.

По данным телеканала NDR, в правительстве ФРГ не знали о слежке. Сама Меркель узнала о прослушке из СМИ.

Кроме того, газета сообщила, что слежка велась за датским министерством финансов, министерством иностранных дел и компанией из сферы военно-промышленного комплекса.

В 2013 году экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден раскрыл секретные сведения, которые подтверждали слежку американских спецслужб за ведущими политиками и обычными людьми по всему миру. Так, из распространенных материалов следовало, что АНБ и Центральное разведуправление США перехватывали электронную почту и переговоры в 60 странах в рамках программы PRISM. Также стало известно, что с разведкой сотрудничали американские IT-гиганты: Microsoft, Google, Yahoo, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Apple и другие.

После обнародования секретных сведений Сноуден бежал в Гонконг, а затем оказался в России. В США его обвинили в шпионаже и краже госсобственности. В сентябре 2022 года Сноуден получил гражданство РФ.

Также в 2021 году французская газета Les Echos сообщила, что западные страны широко используют израильскую шпионскую программу Pegasus для мобильных устройств для слежки. Так, международное объединение Forbidden Stories и журналистов ряда СМИ установило, что слежка велась за политиками, журналистами и адвокатами. Отмечалось, что право использования этой системой предоставляется только государствам и госагентствам по специальному разрешению израильского правительства.

Журналистам стало известно, то прослушка велась с 2016 года, им удалось раздобыть список из 50 тыс. номеров абонентов из 50 стран.

Кроме того, об использовании мобильных устройств для слежки со стороны американской разведки сообщал в 2017 году портал WikiLeaks, когда они опубликовали крупную утечку документов под кодовым названием Vault 7. Отмечалось, что в структуре ЦРУ созданы специальные департаменты, отвечающие за взлом устройств Apple, Google, Microsoft, Samsung и других корпораций.

Из публикации следует, что устройства взламывались как с целью единовременного получения информации о владельце, так и для дальнейшего использования устройства в качестве передатчика. По данным портала, ЦРУ действовало в сотрудничестве с британской разведкой, в частности, взлом продукции Samsung проводился совместно с MI5/BTSS. Своеобразным «шпионским центром» в публикации называется американское консульство во Франкфурте-на-Майне, а сотрудникам киберцентра ЦРУ выдавали дипломатические паспорта.