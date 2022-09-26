Сноуден стал россиянином. Но служить он не пойдет

Владимир Путин предоставил российское гражданство уроженцу США Эдварду Сноудену, ставшему известным в 2013 году после обнародования секретных данных о слежке американских спецслужб за главами государств и гражданами по всему миру. Сноуден живет в России уже девять лет. В 2020 году он подал заявление на российское гражданство. В США бывшему сотруднику ЦРУ грозит до 30 лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности.

Президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, который живет в России с 2013 года.

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции РФ постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

Помимо него, гражданство получили более 70 иностранцев, в числе которых французский актер и сценарист Оливье Сиу, который снимается в российском кино. Тем же указом Путин удовлетворил заявления трех человек о выходе из российского гражданства.

В Госдепартаменте США, комментируя получение гражданства бывшим сотрудником АНБ, заявили, что он «должен вернуться в Соединенные Штаты и предстать перед правосудием как любой другой американский гражданин».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что гражданство Сноудену предоставили по его просьбе. Он также уточнил, что Путин не планирует встречаться с экс-сотрудником американских спецслужб.

Сноуден подал заявление на российское гражданство в начале ноября 2020 года. За несколько недель до этого он получил бессрочный вид на жительство в России.

Его жена Линдси также будет подавать документы на получение российского гражданства, сообщил адвокат бывшего сотрудника АНБ Анатолий Кучерена.

«Сейчас супруга будет получать гражданство после того, как он получил. Теперь супруга будет подавать», — сказал Кучерена.

Касаясь реакции Сноудена на предоставление ему гражданства, адвокат сказал: «Конечно же, Эдвард благодарен России, что она не отвернулась от него в трудный для него момент, и рад, что стал российским гражданином».

Его спросили, с чем связано то, что процесс получения российского паспорта так растянулся. «Он получал гражданство на общих основаниях, выполнив все условия законодательства РФ о гражданстве», — объяснил Кучерена.

По его словам, сын пары, который родился в РФ в 2020 году, уже получил гражданство России по рождению.

Служить не будет, но может стать политиком

Адвокат также заявил, что Сноудена после вступления в российское гражданство не призовут в рамках мобилизации.

«Он не может быть призван, потому что он по российскому законодательству не служил в армии у нас и не относится к резервистам», — сказал Кучерена.

«Вы знаете, что сейчас призывают резервистов, которые проходили службу и имеют соответствующую специальность. А дальше он будет действовать по закону, как все предусмотрено в российском законодательстве», — добавил он.

Руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что если Сноуден захочет стать членом партии, его заявление «обязательно рассмотрят».

«Если гражданин России, господин Сноуден захочет стать обладателем второго после паспорта важнейшего документа в жизни — партбилета — мы ждем его заявления и обязательно его рассмотрим», — сказал Дюпин.

Он отметил, что Сноуден пока не обращался к партии с какими-либо идеями о сотрудничестве. «Однако у нас идет всероссийский набор в ЛДПР в память об основателе партии. Мы приглашаем подавать заявления всех, кто симпатизирует идеям Владимира Жириновского», — уточнил политик.

Почему Сноуден бежал из США

В 2013 году Сноуден, являясь сотрудником Агентства национальной безопасности США, передал газетам The Washington Post и The Guardian секретную информацию, касающуюся слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями граждан по всему миру. Guardian сообщила, что АНБ более пяти лет следило за 35 главами государств и правительств мира.

Он предоставил журналистам доступ к около 1,7 млн секретных файлов, связанных с программой PRISM, благодаря которой спецслужба могла отслеживать звонки абонентов крупнейших сотовых операторов и собирать информацию о пользователях соцсетей и поисковых сервисов. Американские власти обвинили его в разглашении секретной информации.

Он покинул США и скрылся в Гонконге, а затем, оказавшись в транзитной зоне Шереметьево, получил политическое убежище в России. По словам Сноудена, он просил убежище в 27 странах, однако все, кроме Москвы, ему отказали, опасаясь санкций со стороны Вашингтона.

Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну в 2017 году говорил, что считает поступок Сноудена неправильным. «Я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше», — говорил он. При этом Путин отказался считать Сноудена предателем.

В США бывшему сотруднику АНБ и ЦРУ грозит до 30 лет тюремного заключения по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности.