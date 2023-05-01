«И как тебе такое, @elonmusk?» Медведев обвинил Twitter в «служении» Госдепу

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев считает, что Twitter «прогнулся под Госдепом и хохлами». Ранее политик написал, что дипломатические отношения с Польшей стоит разорвать, пока у власти стоят русофобы. Еще 10 апреля в Госдуме предлагали легализовать действие Twitter в России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил удаление своих постов в Twitter. Он ответил в своем Telegram-канале на соответствующий вопрос от РИА Новости.

По его мнению, сейчас Twitter поступил «так же, как когда-то с [экс-президентом Дональдом] Трампом», когда аккаунт политика удалили.

«Илон [Маск, глава Twitter] явно не справился с этим заданием, увы… А если серьезно, то обойдемся и без него. В конце концов, это всего лишь иностранная соцсеть, действующая в интересах американского истеблишмента. Мы вполне цинично использовали ее для продвижения наших пропагандистских целей», – признался Медведев.

В своем ответе на вопрос агентства зампред Совбеза России подчеркнул, что сейчас «главная задача совсем иная»: «нанести разгромное поражение всем врагам». В их числе он назвал Украину, »США, их клевретов в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочих западных гнид». Медведев пообещал «упорно работать для этого», поздравив всех с 1 Мая.

Что произошло?

29 апреля Twitter удалил два поста Медведева в англоязычном и русскоязычном аккаунтах в соцсети.

Первое сообщение российский политик опубликовал на английском и польском языках. В нем Медведев написал, что «не видит смысла поддерживать дипломатические отношения с Польшей».

«Это государство не должно для нас существовать, пока у власти нет никого, кроме русофобов, а на Украине полно польских наемников, которых надо безжалостно истреблять», – говорилось в записи.

Администрация сайта ограничила доступ к посту за нарушение правил соцсети. После этого Медведев переопубликовал комментарий в своем русскоязычном блоге.

«Администрация Twitter ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию – это вроде как в рамках правил площадки», – написал он, сопроводив пост обращением к Илону Маску: «И как тебе такое, @elonmusk?»

Вторая запись зампреда российского Совбеза также была удалена. Теперь на обеих страницах Медведева в Twitter вместо этих постов отображается уведомление от администрации. В нем говорится, что удаленные сообщения «нарушали правила Twitter».

Заявление Медведева об отношениях с Польшей прозвучало после того, как варшавские власти ворвались 29 апреля на территорию школы при российском посольстве в Варшаве.

Как Twitter хотели легализовать в России

10 апреля Дмитрий Медведев написал в Twitter, что Украина никому не нужна, и потому «скоро исчезнет». Некоторые пользователи выступили против и потребовали от Маска удалить твит и заблокировать блог российского политика. Но американский предприниматель отказался: «Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами».

Позднее он уточнил, что Twitter «не будет ни продвигать, ни ограничивать их аккаунты, но мы будем быстро пресекать попытки обмана системы».

После этого пользователям соцсети стали доступны страницы российских госведомств, а аккаунты некоторых западных СМИ стали помечать как «финансируемые государством». Отметки уже получили NPR, «Би-би-си«и ряд других изданий. «Би-би-си» требует «срочно» убрать маркировку, утверждая, что издание всегда было «независимым».

В тот же день, 10 апреля, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил разблокировать Twitter.

«Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ. А для наших госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», – написал депутат в своем Telegram-канале.

Эту инициативу поддержала Лига безопасного интернета.

«Поддерживаю это предложение. Политика Twitter по отношению к распространению запрещенного контента изменилась. Кроме того, устранена цензура в отношении российских официальных аккаунтов», – заявила глава организации Екатерина Мизулина.

Но в Роскомнадзоре выступили против этого предложения. Регулятор не видит оснований для разблокировки Twitter из-за того, что соцсеть по-прежнему не удалила 1,3 тыс. «запрещенных» материалов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН заявили, что не удалена детская порнография, наркотический и суицидальный контент, публикации с призывами к участию в протестах, сообщения экстремистских организаций, фейки, в том числе о конфликте на Украине.

«В социальной сети продолжается распространение и иного деструктивного контента, противоречащего традиционным российским духовно-нравственным ценностям», – добавили в Роскомнадзоре.

В ведомстве уверены, что россиянам достаточно популярных отечественных социальных сервисов, чтобы получать информацию и общаться.