Полковник Юрий Мель, осужденный за штурм телецентра в Вильнюсе, вернулся в Россию после 9 лет тюрьмы

Полковник в отставке Юрий Мель, осужденный в Литве девять лет назад, вернулся в Россию, сообщил МИД. Меля задержали в марте 2014 года при пересечении границы Литвы. Следствие утверждало, что офицер во время «январских событий» в Вильнюсе 1991 года штурмовал телебашню и здание телевизионного комитета. Супруга Меля заявила, что узнала о его освобождении из сообщений СМИ и пытается выйти с ним на связь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об освобождении полковника в отставке Юрия Меля, который «был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года».

«Судебный процесс был проведен официальным Вильнюсом с многочисленными нарушениями общепринятых международных норм, попраны основополагающие принципы правосудия: недоказанность вины «подсудимого», нарушение презумпции невиновности, запрет на придание закону обратной силы, право на справедливое судебное разбирательство»,

— говорится в комментарии.

Там отмечается, что обращения российской стороны об отмене приговора или о его смягчении были отклонены Вильнюсом. «Ослепленные жаждой политической мести литовские власти и судьи пренебрегли элементарными человеческими нормами, не приняли в расчет плохое состояние здоровье росгражданина, страдающего тяжелым заболеванием». Подчеркивается, что дипломаты российского посольства в Вильнюсе все девять лет помогали Мелю, оказывали ему консульскую, юридическую поддержку и снабжали медикаментами.

Кроме того, агентство Regnum сообщило, что супруга Юрия Меля Надежда узнала об освобождении мужа из СМИ.

«Я сама об этом узнала только что из СМИ. Он еще не дома, я пока пытаюсь выяснить, где мой муж, и поговорить с ним», — рассказала Надежда.

Хождение по мукам

Юрия Меля задержали в марте 2014 года при въезде в Литву из Калининградской области по делу «январских событий» — столкновении советских силовиков со сторонниками независимости Литвы. События происходили в 1991 году, менее чем через год после выхода республики из состава СССР. Задержать Меля через 23 года смогли на основании того, что с 2010 года в Литве изменились нормы уголовного кодекса, и обвинения, инкриминируемые 23 подозреваемым (21 из них — россияне) переквалифицировали в преступления против человечества либо в военные преступления. Срок их давности стал бессрочным, а максимальным наказанием стало пожизненное лишение свободы.

Следствие считает, что Мель во время штурма вильнюсской телебашни и телевизионного комитета находился в одном из танков. Тогда военные при поддержке группы «Альфа» штурмовали телецентр. Погибли 13 сторонников независимости Литвы, офицер «Альфы» и около 700 человек пострадали.

По словам Меля, командующий полка приказал ему произвести три холостых выстрела из танка. «Я только выполнял приказ», — цитировал портал Delfi слова бывшего военного.

Всего по делу обвиняемыми стал 51 человек. Очно судили только Меля и проживавшего в Вильнюсе россиянина Геннадия Иванова, тоже бывшего военного. Остальных осудили заочно, поскольку они проживают на территории России, Украины и Белоруссии.

27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд признал всех обвиняемых виновными, посчитав события 1991 года продолжением агрессии СССР против Литовской республики. Меля приговорили к семи годам лишения свободы, с учетом нахождения под арестом, он должен был выйти на свободу в 2021 году. Иванова – к четырем. Тогда же суд заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам тюрьмы. Свидетелем к расследованию пытались привлечь экс-президента СССР Михаила Горбачева, однако он не явился в суд.

«В отношении международного права в 1940—1990 годах Литовская Республика была оккупированным государством, (…) указанный период следует определять как продолжительную агрессию СССР против Литвы», — указывалось в тексте приговора.

В декабре 2020 года заочное обвинение литовским судьям, которые вынесли приговор россиянам по данному делу, предъявил уже Следственный комитет России. О каких-то результатах дела не сообщалось.

12 марта 2021 года Мель должен был выйти на свободу, однако апелляционный суд постановил задержать полковника на 20 дней. В итоге 31 марта ему продлили срок заключения еще на 10 лет.

В середине января 2022 года комиссия отказала полковнику в условно-досрочном освобождении. По словам самого Меля, решение комиссии связано с тем, что он не посещал специальные курсы по ресоциализации. Поступить на курсы Мель не мог, потому что не знал литовского языка.

«Мы не можем тебя отпустить, потому что ты не ходишь на курсы, но на курсы мы тебя не берем. Вот и все. Это такая правовая коллизия, которую можно учитывать, а можно не учитывать», — пояснял полковник.

События в Вильнюсе

Cтолкновения произошли с 11 по 13 января 1991 года. Основные события происходили в Вильнюсе, хотя советские войска в эти дни взяли под контроль узлы связи и гражданские объекты в Каунасе и Клайпеде.

В ночь на 11 марта 1990 года Верховный Совет (ВС) Литовской ССР провозгласил независимость Литвы. На территории республики было прекращено действие советской конституции и возобновлено действие литовской конституции 1938 года. Зарубежные страны и советское правительство не признали независимость республики.

7 января 1991 года правительство Литвы значительно повысило розничные цены на продукты питания. 8 января Гражданский комитет Вильнюса и коммунистическая организация «Единство» провели митинг у здания ВС. Участники митинга требовали отмены повышения цен на продукты питания и отставки литовского правительства. 8-9 января в Литву были переброшены военнослужащие 76-й дивизии ВДВ.

10 января Горбачев потребовал восстановить действие союзной конституции. 11 января в Вильнюс вылетела группа спецназа «Альфа». К 11 января советские военные заняли Дом печати в Вильнюсе.

В ночь с 12 на 13 января силовики и «Альфа» провели штурм телебашни и выдвинулись к парламенту, тогда погибли 13 литовских активистов и один спецназовец. Штурм парламента не состоялся, почему – до сих пор неизвестно.

13 января 1991 года председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин провел переговоры в Таллине с коллегами из Эстонии, Латвии и Литвы. Было подписано соглашение о признании суверенитета трех прибалтийских республик и России. Кроме того, Ельцин призвал военнослужащих не участвовать в военных акциях за пределами РСФСР.

События в Вильнюсе вызвали широкий резонанс за рубежом. С протестом против действий правительства Горбачева в Прибалтике выступили США, Канада, ФРГ, Франция, Великобритания и другие страны, в том числе из Восточной Европы. Были заморожены уже принятые решения о выдаче СССР кредитов и финансовой помощи на общую сумму $16 млрд.

Впоследствии министр обороны СССР Язов утверждал, что никак не связан с этими событиями. Горбачев также говорил, что не отдавал приказ на силовое подавление протестов.