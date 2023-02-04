«Серьезно отклонился от маршрута». В Китае прокомментировали ситуацию с аэростатом над США

В Пекине ответили на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить визит в Китай из-за ситуации с разведывательным зондом, оказавшимся в небе над Соединенными Штатами. В МИД КНР призвали не спекулировать на теме «аэростата-шпиона», пояснив, что зонд «серьезно отклонился от маршрута» из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пекин не приемлет «необоснованных спекуляций и шумихи» из-за ситуации с аэростатом, заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И.

«Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международное право», — сказал он в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили в МИД Китая, стороны обсудили, как «спокойно и профессионально справляться с непредвиденными ситуациями и поддерживать взаимодействие». Ван И выступил за то, чтобы Вашингтон и Пекин «сохраняли сконцентрированность» и поддерживали взаимодействие, избегая «ошибочных суждений».

В Пекине вновь назвали ситуацию с аэростатом над территорией США «инцидентом, вызванным форс-мажорными обстоятельствами, факты которых абсолютно ясны». При этом в МИД Китая обвинили американских политиков и СМИ в попытке использовать данную ситуацию «для нападок и дискредитации Пекина».

Что случилось

2 февраля представитель Пентагона рассказал, что над США заметили разведывательный воздушный шар. В оборонном ведомстве утверждали, что он принадлежит Китаю. Зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады. Перемещения шара отслеживаются Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки, передает РИА Новости.

Американские власти заявили о «неприемлемости» нахождения иностранного разведывательного аппарата в суверенном воздушном пространстве и отменили визит госсекретаря США в Пекин.

Блинкен отказался озвучить новые даты поездки, пояснив, что «говорить об этом до разрешения текущей ситуации было бы преждевременно».

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала не спекулировать на теме «аэростата-шпиона». Она отметила, что аэростат «серьезно отклонился от маршрута» из-за ветра и Пекин сожалеет, что он оказался над США.

Тем временем еще один китайский воздушный аэростат пролетает над территорией Южной Америки, передает в субботу, 4 февраля, телеканал CNN со ссылкой на заявление Пентагона.

«Мы получаем сообщения о воздушном шаре, пролетающем через Латинскую Америку. Мы думаем, что это еще один китайский аэростат-разведчик», — сказал пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер.

Как сообщил телеканал, неизвестно, где именно над Южной Америкой сейчас находится воздушный шар, но, вероятнее всего, он не движется в направлении США.

На этом фоне ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити заявил, что президент США Джозеф Байден не предпринял никаких действий и не уведомил американцев сразу о появлении китайского шпионского воздушного шара над территорией страны.

«Почему мы не сбили этот воздушный шар с неба? Потому что Джо Байден — президент.

На данный момент он отказывается предпринимать какие-либо действия. Судя по всему, это продолжалось несколько дней. Он даже не будет говорить об этом. Он не хочет отвечать на вопросы о маленьком шарике», — утверждал Хэннити.