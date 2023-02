«Вторжение России на Украину не было неспровоцированным»: создатель Pink Floyd выступил в ООН

Британский музыкант и один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что вооруженные действия России на Украине были спровоцированы, а оценки западных стран по этому поводу необъективны. Об этом он заявил во время выступления на Совете безопасности ООН вечером 8 февраля.

«Вторжение России на Украину не было неспровоцированным, и поэтому я осуждаю самым строгим образом также и провокаторов», — сказал Уотерс.

При этом музыкант подчеркнул, что не поддерживает специальную военную операцию, и призвал лидеров России, Украины, США, НАТО и Евросоюза договориться о немедленном прекращении огня.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя выступление Уотерса, заявил, что музыкант своими словами «снес стену лжи».

«В ООН Роджер Уотерс сносит «стену» лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!», — написал Медведев в своем англоязычном Twitter.

Медведев имел в виду альбом Pink Floyd 1979 года The Wall («Стена») и песню группы 1975 года Shine On You Crazy Diamond («Сияй, безумный бриллиант»).

Заседание Совбеза было инициировано Москвой и посвящено тому, как поставки западного оружия затягивают украинский конфликт, а также перспективам его мирного урегулирования. Накануне СМИ сообщали, что Уотерс был приглашен Россией выступить в ООН. Позже эту информацию подтвердил заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

«Подтверждаю, что Россия запросила в качестве докладчика на заседание СБ ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в контексте растущих поставок западного оружия в эту страну британского активиста движения за мир и известного рок-музыканта Роджера Уотерса», — написал Полянский в своем Telegram-канале.

Британский рок-музыкант не впервые занимает пророссийскую сторону в вопросе ситуации на Украине. Летом 2022 года в интервью телеканалу CNN он обвинил президента США Джо Байдена в разжигании войны на Украине. Отвечая на вопрос, почему среди фотографий военных преступников, которые показываются во время его концертов, есть портрет Байдена, Уотерс сказал:

«Во-первых, он подливает масло в огонь на Украине, это серьезное преступление. Почему США не призовут президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой ужасной, чудовищной войне?»

По мнению Уотерса, причиной спецоперации стало расширение НАТО на восток, первые провокации в адрес России начались еще в 2008 году, когда альянс начал обсуждать членство Украины и Грузии.

«Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», — говорил тогда основатель Pink Floyd.

В интервью ТАСС музыкант возложил на Вашингтон ответственность за госпереворот на Украине в 2014 году. По его словам, США решили, что им не нужен демократически избранный президент в Киеве, поэтому «они избавились от него и поставили другого». Говоря о Зеленском, Уотерс напомнил, что тот давал предвыборные обещания выполнить Минские соглашения и дать автономию ДНР и ЛНР. Однако этому помешало якобы желание США управлять миром.

«В соответствии с этим менталитетом они (руководство США — «Газета.Ru») хотят править всем миром. Поэтому народу приходится страдать. И украинский народ страдает больше, чем любой другой народ», — отмечал Уотерс.

В сентябре основатель Pink Floyd написал два открытых письма. Одно он адресовал российскому президенту Владимиру Путину, которому сообщил, что многие на Западе опасаются, что Москва хочет и дальше захватывать европейские территории.

«Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили: «Да, пожалуйста», — это сразу сильно облегчило бы задачу. Если бы вы сказали: «У Российской Федерации нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», — это тоже помогло бы», — писал Уотерс Путину.

Во втором письме он обращался к жене Владимира Зеленского Елене, которую раскритиковал за слова о том, что поставки иностранного оружия Киеву поможет быстрее завершить военный конфликт.

«Если под поддержкой Украины вы подразумеваете продолжение Западом поставок оружия вашей армии, боюсь, вы трагически ошибаетесь. Подбрасывание топлива в виде оружия в борьбе с огнем никогда раньше не помогало завершить войну, и это не сработает сейчас. Особенно потому, что в данном случае большая часть масла подливается в огонь из Вашингтона, который находится на относительно безопасном расстоянии от пожара. И потому что «подливатели масла» уже заявили о заинтересованности в том, чтобы война продолжалась как можно дольше», — писал рок-музыкант.