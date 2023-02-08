«Республиканцы возьмут экономику США в заложники». Что Байден сказал конгрессу

Президент США Джо Байден во время выступления с ежегодным посланием к конгрессу Соединенных Штатов заявил, что военная спецоперация России на Украине стала «испытанием на века». Он также считает, что Вашингтон объединил страны НАТО для противостояния российскому лидеру Владимиру Путину. Президент США подчеркнул, что ищет конкуренции с Китаем, но не конфликта. Глава государства в какой-то момент даже был освистан представителями Республиканской партии. Главные заявления Байдена – в материале «Газеты.Ru».

Освистанный президент

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным посланием к конгрессу о состоянии дел в стране и внешней политике Соединенных Штатов. По информации телеканала CNN, он был вынужден несколько раз прервать свою речь из-за «вспышек гнева» членов Республиканской партии.

Как пишет The New York Times, в какой-то момент президент обвинил республиканцев в создании угрозы социальному обеспечению и программе Medicare. По его мнению, они хотят урезать средства, выделяемые на эти программы.

«Утверждение заставило некоторых из них (республиканцев – «Газета.Ru») встать на ноги, поскольку они громко и сердито отвергли его. По крайней мере, один из них крикнул: «Чушь собачья!» «Лжец!» — закричала представительница Марджори Тейлор Грин, республиканка из Джорджии», — говорится в статье.

Грин даже показала президенту неодобрительный жест, повернув свой большой палец вниз.

«Испытание на века»

Байден заявил, что военная спецоперация России на Украине стала «испытанием на века», «испытанием для Америки, испытанием для мира».

Он также пообещал продолжать оказывать всю необходимую помощь Киеву. По его словам, «такая защита важна» для самих США, потому что она «поддерживает мир и не позволяет потенциальным агрессорам угрожать безопасности и процветанию» Соединенных Штатов.

«Америка едина в поддержке вашей страны. Мы будем с вами столько, сколько нужно», — сказал он, обращаясь к послу Украины Оксане Маркаровой, которая присутствовала на мероприятии в статусе почетного гостя.

Байден также объявил, что Вашингтон объединил страны НАТО и выстроил коалицию для противодействия президенту России Владимиру Путину.

«Мы вели (за собой – «Газета.Ru»). Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию. Мы выступили против агрессии Путина. Мы поддерживали украинский народ», — подчеркнул глава государства.

Президент также объяснил рекордную инфляцию в стране военной спецоперацией России и последствиями пандемии коронавируса (инфляция в США составляет 6,5% при желаемом властями уровне в 2%). По его словам, рост цен — «глобальное явление». Он также поставил себе в заслугу то, что в США темпы инфляции замедляются. Байден уверен, что Соединенные Штаты лучше всех в мире готовы к инфляционным вызовам.

Как пишет Bloomberg, Байден не стал объявлять о новых тарифах на российский алюминий, которые сейчас обсуждаются с его администрацией. Однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, решение об этих новых сборах, «призванных еще больше ограничить экономику второго по величине экспортера алюминия в мире», может быть принято в течение нескольких дней.

Конкуренция с Китаем

По мнению Байдена, США переломили тенденцию к утрате влияния в мире и находятся в наилучшей за десятилетия форме. Президент призвал американцев сплотиться, чтобы выиграть соперничество с Китаем.

«Прежде чем я стал президентом, шли разговоры о том, как Китайская Народная Республика наращивает свою мощь в мире, а Америка ее теряет. Сейчас это не так <…> Сегодня мы в самой сильной позиции за десятилетия, чтобы соперничать с Китаем или кем бы то ни было еще в мире», — подчеркнул глава государства.

Он также заявил о готовности работать с Китаем там, где это может продвинуть американские интересы и быть полезным миру.

«Я дал понять президенту Си (Цзиньпину), что мы ищем конкуренции, не конфликта», — объявил Байден.

При этом он отметил, что «не стоит заблуждаться».

«Как мы дали ясно понять на прошлой неделе, если Китай будет угрожать нашему суверенитету, мы будем действовать для защиты нашей страны. Так мы и поступили», — предостерег он, имея в виду сбитый недавно китайский аэростат, пролетевший над территорией США.

Повышение потолка госдолга

Байден также призвал членов конгресса повысить потолок государственного долга по примеру прошлых лет «без предварительных условий».

«Как Конгресс реагировал на весь этот долг? Он трижды поднимал потолок госдолга без предварительных условий или кризиса. Он оплачивал счета Америки, чтобы предотвратить экономическую катастрофу для нашей страны. Сегодня вечером я прошу Конгресс последовать этому примеру», — призвал президент.

По его мнению, ряд политиков-республиканцев готовы «взять экономику США в заложники», если он не согласится с их экономической программой.

«Все вы в нашей стране должны знать о том, каковы их планы», — добавил глава государства.

Этими обвинениями он вызвал новую волну гнева членов Республиканской партии, которые вновь его освистали.

Запрет на оборот штурмового оружия

Байден уверен, что в США необходимо навсегда запретить оборот штурмового огнестрельного оружия.

«Нам необходимо запретить оборот штурмового оружия раз и навсегда. Мы делали это раньше. Я возглавил борьбу за этот запрет в 1994 году. В течение 10 лет запрет действовал как закон, и случаи стрельбы прекратились. После того, как республиканцы позволили истечь сроку его действия, случаи массовых расстрелов выросли втрое», — привел президент свои данные.