«Угроз ракетами не было»: Песков ответил на слова Джонсона из фильма «Путин против Запада»

То, что сказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон о якобы угрозе российского президента Владимира Путина ударить по нему ракетой, – ложь, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«И, более того, я скажу, это или сознательная ложь, тогда, наверное, вопрос, с какой целью он избрал такой вариант изложения, или это была несознательная, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится чуть-чуть не по себе за собеседников нашего президента», – добавил он.

Песков сообщил, что знает, о чем шла речь в том разговоре Путина и Джонсона, который состоялся 2 февраля.

«Никаких угроз ракетами не было.

Говоря о вызовах для безопасности РФ, президент Путин отмечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет на наших границах будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты. Если этот пассаж был таким образом воспринят, <...> [это] очень неловкая ситуация», – считает пресс-секретарь Путина.

Ранее The Telegraph и Daily Mail опубликовали заявления Джонсона, который с 2019 по 2022 год был британским премьер-министром. Издания ссылались на трехсерийный документальный фильм «Путин против Запада» (Putin vs the West), первый эпизод которого вышел 30 января на Би-би-си. В фильме говорится о том, как лидеры Запада общались с российским президентом в месяцы, предшествовавшие началу спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года.

В частности, Джонсон рассказал подробности его разговора с Путиным в начале февраля прошлого года. Речь шла о ситуации на Украине. «Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» И я ответил: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», – поделился воспоминаниями экс-премьер.

Джонсон отметил, что «в какой-то момент» Путин «вроде как стал ему угрожать».

«Он сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом роде. Я думаю, судя по очень непринужденному тону, который он принимал, он просто подыгрывал моим попыткам заставить его вести переговоры», – считает британский экс-премьер.

Джонсон также рассказал, что во время переговоров предупредил российского президента, что начало боевых действий со стороны России на Украине приведет к «полной катастрофой», антироссийским санкциям и приближению НАТО к границам России.

Комментируя заявления Джонсона, Песков также призвал не тратить время на просмотр фильма «Путин против Запада», если остальные эпизоды будут в том же ключе, что и серия с бывшим премьер-министром Великобритании.

«Мы не можем реагировать на выход фильмов на «Би-би-си». Посмотрим, что там говорится. Мы отреагировали на тот эпизод, который сейчас активно обсуждается в Великобритании. Вот я вам однозначно сказал про этот эпизод. Если остаток фильма будет в этом же ключе, то не советую вам тратить время впустую», – так представитель Кремля ответил на вопрос о том, какая будет реакция Кремля на выход фильма британского СМИ.

Разговор Путина и Джонсона 2 февраля

После переговоров 2 февраля 2022 года Кремль заявил, что Путин с Джонсоном «подробно» обменялись мнениями об украинском кризисе и «ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации».

Путин обратил внимание на то, что Киев «хронически» саботирует Минские договоренности. «Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику открытых дверей альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности», – говорится в сообщении.

Канцелярия на тот момент премьер-министра Джонсона заявила, что собеседники согласились с тем, что ухудшение ситуации на Украине не отвечает интересам ни одной из сторон. В документе отмечалось, что британский политик предупредил Путина: «Любое дальнейшее российское вторжение на украинскую территорию стало бы трагическим просчетом». Кроме того, он подчеркнул, что «все европейские демократии» имеют право стремиться к вступлению в НАТО – соответственно, Украина тоже.

Накануне этого разговора – 1 февраля – Джонсон прибыл в Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что боевые действия со стороны России станут «крупной стратегической ошибкой».

В ходе встречи Джонсон заявил, что Путин держит у «головы Украины» пистолет и «запугивает» Киев, пытаясь изменить позицию Запада по европейской безопасности.