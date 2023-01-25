«Треснут, как с «Леопардами». Польша намерена получить репарации от Германии за Вторую мировую

Жители Варшавы на разрушенных улицах города после освобождения от немецкой оккупации, 1945 год

Варшава намерена добиться от Берлина выплаты репараций за ущерб от Второй мировой войны, однако не «здесь и сейчас» а в перспективе нескольких поколений, заявил польский министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк в интервью радиостанции Zet. По его словам, выплата компенсаций за ущерб от войны — «право наших детей и внуков», которое Германия обязана реализовать. В конце октября 2022 года Варшава опубликовала и направила в Берлин список требований к Германии за ущерб от Второй мировой, в котором фигурировала сумма 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). ФРГ отвергает возможность новых компенсаций, считает уже выплаченные суммы достаточными, а также ссылается на отказ Варшавы от репараций в 1953 году и ряд международных договоров.

Польский политик на вопрос журналиста радиостанции Zet, уступит ли ФРГ в вопросе выплаты репараций, как это случилось с поставкой танков Leopard II Украине, ответил положительно. По его словам, Германия неизбежно заплатит Польше.

«Да, они треснут, как с Leopard», — ответил Шинковский.

По его словам, выплата компенсаций – не сиюминутная проблема, а вопрос поколений.

«В перспективе ближайших нескольких месяцев, скорее всего, нет, в перспективе ближайших нескольких лет, возможно, тоже нет. Но в перспективе нескольких поколений, я убежден, что да. Это право наших детей и внуков, потому что это огромная нереализованная обязанность, которую Германия должна принять»,

— сказал он.

Требования Варшавы

1 сентября 2022 года глава правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что польские власти приняли решение официально потребовать от Германии военные репарации за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй мировой войны. По его словам, общий ущерб польской стороне оценивается примерно в 6,2 трлн злотых, или в $1,32 трлн, и это, отметил он, «самая ограниченная и консервативная» сумма, и в действительности потери, понесенные страной, можно было оценить гораздо выше.

Из доклада Качиньского следует, что материальные потери Польши оценены в 797 млрд злотых, банковские убытки — 89,3 млрд злотых, а ущерб культурным ценностям, — 19,3 млрд злотых.

В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота «По вопросу возмещения ущерба, нанесенного Германией в результате немецкой агрессии и оккупации в 1939-1945 годах».

В конце октября того же года МИД Польши опубликовал полный список требований к Германии. Кроме возмещения $1,3 трлн, Варшава требует возместить ущерб жертвам немецкой агрессии и оккупации и членам их семей, а также принять в Германии системные меры по возвращению культурных ценностей, похищенных из Польши в годы войны, которые сейчас находятся на территории ФРГ.

Также Варшава требует вернуть «разграбленные немецким государством в 1939-1945 годах активы и пассивы польских государственных банков и кредитных организаций», а также погасить задолженности, которые возникли «в результате грабительской деятельности кредитных касс, финансирующих преступные военные действия Третьего Рейха, а также деятельность эмиссионного банка в Польской Республике».

В Варшаве также настаивают на полной реабилитации убитых в Германии активистов довоенного польского меньшинства и компенсации потерь, которые понесли польские организации в Германии. Также там требуют урегулировать нынешний статус поляков в Германии и восстановить статус национального меньшинства, в частности, в вопросе преподавания польского языка.

Кроме того, от Берлина требуют предпринять меры по предоставлению своему обществу «истинной картины войны и ее последствий», особенно вреда и ущерба, нанесенного Польше и полякам.

В записке отмечается, что польский Сейм намерен предоставить отчет «об ущербе, причиненном Польше от СССР» в годы Второй мировой.

В 1953 году Польская Народная Республика отказалась от претензий на репарации, признав, что ФРГ в большой мере компенсировал нанесенный стране ущерб. По данным Польского института международных отношений, СССР получил от Германии более $3 млрд, из которых на долю Польши пришлось $228 млн. Отказ Варшавы от репараций также зафиксирован в 1990 году в договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии, который был подписан главами МИД СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ. Также в 1991 году Польша и объединенная Германия заключили соглашение об урегулировании нерешенных вопросов о компенсации, в результате чего Берлин направил Варшаве суммарно около 2,5 млн марок.

«Вопрос закрыт»

1 сентября 2022 года МИД ФРГ на требования Польши заметил, что Варшава «отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка».

Позже канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что разговоры о репарациях могут привести к разговорам о пересмотре границ между ФРГ и Польшей.

«Глядя на [бывшего премьер-министра Польши] Дональда Туска, я хотел бы сказать, насколько важны соглашения, заключенные [канцлером ФРГ в 1969-1974 годах] Вилли Брандтом о том, что граница между Германией и Польшей установлена навсегда после сотен лет истории», — заявил Шольц, подчеркнув, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».

4 января 2023 года Германия в дипломатической ноте отказалась вести с Польшей переговоры о репарациях. Немецкий МИД только в конце декабря дал ответ на польскую ноту, направленную еще 3 октября. В Варшаве ее получили 3 января.

«По мнению правительства ФРГ, вопрос о репарациях и компенсации за военные потери в Польше остается закрытым, и правительство ФРГ не намерено вести переговоры по этому вопросу», — сообщили в польском МИД.