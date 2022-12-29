Вывод войск и репарации. В МИД РФ рассказали об «иллюзиях» в Киеве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал иллюзорной «формулу мира», предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, Россия не станет ни с кем вести переговоры на основании ее.
«Выдвигая разного рода идеи и «формулы мира», Зеленский лелеет иллюзию добиться при помощи Запада вывода наших войск с российской территории Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, выплаты Россией репараций, явки «с повинной в международные трибуналы», — сказал министр в интервью РИА Новости.
Лавров указал, что Москва не намерена разговаривать на таких условиях. По мнению главы МИД, Киев «очевидно» не готов к диалогу.
Министр также обвинил президента Украины в прекращении начавшегося в феврале российско-украинского переговорного процесса «по указке англосаксов».
«Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно. Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений», — считает Лавров.
По его мнению, Зеленский «прекратил переговоры и резко ужесточил свою позицию», поскольку «англосаксы» были заинтересованы в продолжении военных действий.
Лавров также вновь заявил, что Москва не отказывалась от идеи дипломатического урегулирования конфликта.
Переговоры между Украиной и Россией окончательно прекратились в мае. Это произошло после того, как зарубежные СМИ «разогнали фальшивку про город Буча», заявлял Лавров.
В начале апреля украинские и западные СМИ опубликовали кадры с телами мирных жителей на улицах Бучи, из которой за несколько дней до этого вышли российские военные. Мэр города Анатолий Федорук заявлял французским СМИ, что запечатленных на фото людей застрелили, а еще 280 человек похоронены в братских могилах.
В Минобороны РФ назвали опубликованные материалы провокацией. Однако советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что после событий в Буче «эмоциональный фон» переговоров об урегулировании поменялся.
После присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей украинский президент заявил, что отказывается от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Позднее украинская сторона отказалась от этого требования.
Условия Москвы
По словам главы МИД России, неотъемлемой частью условий для начала переговоров с Украиной является признание четырех новых субъектов в ее составе.
«Второй большой блок проблем <...> — это безопасность уже всей РФ, которая была подвержена многочисленным угрозам, создававшимся на украинской территории», — сказал министр.
Лавров также выразил мнение, что нынешние украинские политики «известны своей недоговороспособностью». Министр также назвал их русофобами.
«Может ли некая вменяемая политическая фигура появиться в Киеве позже? Поживем — увидим», — сказал Лавров.
В Кремле неоднократно говорили о том, что «мирный план» Украины должен учитывать вхождение новых регионов в состав России. В противном случае «он не может претендовать на то, чтобы быть мирным». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно».
Что за «формула мира»
В начале ноября украинский президент, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории и прекращение боевых действий, фиксация «окончания войны», освобождение всех пленных и депортированных, «возвращение справедливости» (под ней Зеленский подразумевает выплату Россией компенсации Украине за ущерб, нанесенный военными действиями), а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности и ряд других пунктов.
Позднее Владимир Зеленский озвучил «три шага», способных, по его мнению, приблизить мир на Украине. В рамках этих шагов он попросил предоставить Украине современные танки, снаряды, артиллерию и другое вооружение, оказать поддержку в энергетической и финансовой стабильности Украины, а также созвать саммит, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».
Как план Зеленского оценивают в мире
В середине декабря президент Украины рассказал, что в США положительно оценили «формулу мира», которую представил Киев.
«Был рад ощутить в разговоре [с президентом США Джо Байденом], что предложенная нами формула мира воспринимается положительно. И это придает оптимизма. Чем быстрее начнут реализовываться все пункты этой формулы, тем прочнее будут гарантии безопасности Украины и всех европейцев», — сказал Зеленский.
Кроме того, посол США на Украине Бриджит Бринк рассказала, что не только США, но и другие страны «Большой семерки» (G7) поддерживают мирный план из 10 пунктов.
В то же время ряд СМИ скептически относится к возможности урегулирования конфликта благодаря предложениям Украины.
В частности, на сайте в редакционной статье китайской газеты Global Times отмечается, что организовать мирный саммит без России невозможно.
«Мир между Россией и Украиной должен быть достигнут путем подталкивания к мирным переговорам с помощью международного сообщества. Что более важно, так это то, что и Москве, и Киеву необходимо проявить мирный жест и искренность в достижении мира», – отметили китайские журналисты.
По их мнению, судя по текущей ситуации, у Москвы и Киева еще нет консенсуса по поводу мира.
Газета Frankfurter Rundschau в свою очередь назвала нереалистичными мирные переговоры между Россией и Украиной на данном этапе.
«Когда Украина предлагает провести международный мирный саммит, то в первую очередь стремится к дипломатическим и политическим выгодам, а не к серьезным переговорам с Россией. Зеленский после военных успехов на местах и политического прогресса своим визитом в Вашингтон должен показать, что его правительство делает все для прекращения кровопролитного конфликта», — утверждает издание.
Американский журнал Newsweek также отмечает, что перспектива скорого окончания конфликта кажется маловероятной, учитывая заявления Путина и Зеленского об условиях, необходимых им для принятия мирного соглашения.
Профессор государственного управления и политики в Университете Джорджа Мейсона Марк Кац утверждает, что главная цель заявлений России о готовности к переговорам «состоит в том, чтобы заставить США и НАТО сократить или прекратить помощь Украине».
При этом издание указывает, что несовместимость требований Москвы и Киева помешает достичь мирных договоренностей.
«Неоднократные требования Зеленского о восстановлении территориальной целостности Украины могут стать самым большим камнем преткновения на любых переговорах», — считают авторы Newsweek.
Они указывают, что Путин хочет сохранить присоединенные регионы, а Украина настаивает на том, чтобы эти территории оставались ее частью.