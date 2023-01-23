Эстония потребовала оставить в стране только 8 российских дипломатов. Чем ответила Россия

МИД РФ сообщает, что Москва решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Внешнеполитическое ведомство обвинило власти республики в «целенаправленном разрушении» отношений с Россией, а также в «тотальной русофобии». Перед этим Эстония «радикально сократила» численность российского посольства в Таллине, на фоне чего дипмиссия временно прекратила оказание консульских услуг.

Власти России отзывают посла из Таллина и понижают уровень отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство иностранных дел (МИД) РФ.

Сегодня, 23 января, эстонский посол в России Маргус Лайдре был вызван в высотку на Смоленской площади.

«В МИД России был вызван Посол Эстонии… Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба МИД утверждает, что власти Эстонии в последние годы «целенаправленно разрушают весь комплекс отношений» с Российской Федерацией.

«Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — заявляет МИД.

В ведомстве напомнили, что Эстония предприняла недружественный шаг, резко сократив «численный состав» российского посольства. Это, по мнению МИД, «подтверждает линию на развал отношений между странами».

«В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах», — добавили в министерстве.

Наконец, МИД РФ возложило всю ответственность за дипломатический скандал на эстонскую сторону, пообещав «и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии».

11 января МИД Эстонии вызвал посла РФ Владимира Липаева, уведомив его о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов до восьми человек.

«Целью решения является достижения паритета численности служащих посольств, это означает, что количество должностей в российских и эстонских представительствах в столицах стран будет одинаковым», — передает заявление ведомства ТАСС.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил также, что в свете украинского конфликта посольство РФ «не занимается продвижением эстонско-российских отношений», поэтому нет оснований для работы дипмиссии в более широком составе.

«Весной мы закрыли консульства России в Нарве и Тарту и выслали троих сотрудников дипломатического отдела российского посольства. <...> Теперь мы устанавливаем лимит на число российских дипломатов, работающих в Эстонии, для достижения паритета. Шаг, который мы совершили сегодня, соотносится с низким уровнем наших отношений в целом», — добавил эстонский дипломат.

19 января посольство РФ в Эстонии сообщило, что вынужденно пошло на реорганизацию работы в связи с «враждебными действиями эстонских властей».

На время «перестройки работы» посольство ограничило или приостановило оказание консульских услуг. Возобновление консульских услуг, включая прием заявлений о выходе из гражданства, запланировано на февраль 2023 года.

18 октября 2022 года парламент Эстонии единогласно признал правящий режим в РФ террористическим. В резолюции значится, что власти «сделали Россию самой большой угрозой миру во всем мире». При этом ряд поправок к итоговому документу отклонили – среди них были призывы к НАТО и ЕС немедленно разорвать дипломатические отношения с Москвой и не предоставлять россиянам убежище в странах Европы. В Госдуме также предложили «порвать» с Эстонией отношения.

«Самое время порвать все отношения с Эстонией и объявить все ранее существующие договоры и соглашения недействующими, включая признание Эстонии независимым государством», — прокомментировал решение эстонских депутатов член Госдумы от «Единой России» Олег Морозов.