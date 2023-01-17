Российский «Форпост»: как «обкатанные» в Сирии беспилотники воюют на Украине

В конце 2022 – начале 2023 года в сети начали регулярно появляться видеоролики боевого применения Вооруженными силами России беспилотных летательных аппаратов «Форпост-Р» в ходе специальной военной операции на Украине. «Газета.Ru» разбиралась с особенностями этого БЛА.

Следует особо отметить, что в ряде случаев отмечалось использование БЛА «Форпост-Р» не только как средства ведения воздушной разведки, но и в ударном варианте. Попробуем разобраться, с чем связана активизация применения аппарата этого типа.

Беспилотные системы «Форпост» уже более 10 лет успешно применяются в Вооруженных силах России. Они хорошо зарекомендовали себя, в том числе и в ходе вооруженного конфликта в Сирии. Российские военные ранее неоднократно признавали тот факт, что «Форпосты» долгое время оставались самыми функциональными беспилотниками, имеющимися в их арсенале. Большая продолжительность полета, значительный радиус действия, качественная оптико-электронная аппаратура БЛА этого типа обеспечивали реализацию таких возможностей, которыми ранее российские БЛА не обладали.

В течение нескольких лет «Форпосты» собирались в России по израильской лицензии из иностранных компонентов. Такой подход был оправдан тем, что требовалось оперативно закрыть имевшиеся бреши в оснащении войск современными БЛА. Также он позволил лучше осознать место и роль беспилотных систем в войсках, накопить опыт их применения, чтобы затем более осознанно сформулировать требования к перспективных системам.

«Однако очевидно и то, что в долгосрочной перспективе использование подобного подхода не представлялось возможным. Во-первых, это ограничивало возможности российских военных теми системами, которые были готовы поставить зарубежные партнеры. Во-вторых, это вело бы к стагнации отечественных разработок.

В итоге изменение международной обстановки подтолкнуло к необходимости создания российской версии БЛА», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Первоначально была создана версия «Форпост-М» – модернизированный вариант на основе израильского прототипа. На этом этапе удалось снять несколько искусственных ограничений, установленных разработчиком, расширив функционал аппарата от чисто наблюдательных задач до задач определения координат целей, что, в свою очередь, позволило адаптировать его под требования военного эксплуатанта.

«Кроме того, беспилотный летательный аппарат получил возможность использовать данные отечественной системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, был оснащен защищенной линией связи и системой государственного опознавания. Был проведен и ряд других существенных доработок», – рассказал Денис Федутинов.

Вместе с тем создание подобного варианта «Форпоста» было промежуточным шагом, так как не решало в полной мере основной проблемы – уязвимости поставок комплектующих от изменения политической конъюнктуры. И эта гораздо более значимая задача была решена на следующем этапе модернизации, в результате которой была создана чисто отечественная версия этого БЛА, получившей наименование «Форпост-Р».

Можно отметить, что на пути к этой версии была произведена глубокая модернизация базовой модели и реализовано полное замещение использовавшихся подсистем иностранного производства отечественными аналогами.

«При этом внешний вид беспилотника остался в целом прежним. Аппарат построен по той же двухбалочной схеме с прямым крылом. Несколько увеличилась максимальная взлетная масса аппарата. Она, по имеющимся данным, стала достигать 450 кг. При этом планер аппарата выполнен полностью из композитных материалов», – отметил Денис Федутинов.

В движение БЛА приводится отечественным двигателем, мощность которого была доведена до 85 л. с. Он вращает двухлопастный винт оригинальной конструкции. Радиус применения «Форпоста-Р» превышает 150 км. Скорость беспилотника - от 120 до 180 км/ч, максимальная продолжительность полета — 18 часов, практический потолок - около 6 тыс. м.

В составе комплекса используется только российское бортовое радиоэлектронное оборудование, включая цифровые каналы связи и средства управления, а также отечественное программное обеспечение.

В ходе модернизации комплекса был расширен и его функционал. Масса полезной нагрузки российского «Форпоста» может достигать 120 килограммов. В ее состав могут входить отечественные гиростабилизированные оптико-электронные системы.

Среди возможных вариантов изделия разработки Уральского оптико-механического завода (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») и петербургского НПП «Авиационная и морская электроника». Обе получились достаточно компактными, что позволило сохранить массу БЛА приблизительно в тех же рамках, что и у начальной версии. Также стоит отметить, что аппаратура видовой разведки может быть дополнена системой радиотехнической разведки.

«Помимо аппаратуры наблюдения, беспилотник под литерой «Р» в наименовании получил возможность также нести вооружение. Масса авиационных средств поражения, размещаемых на двух узлах внешней подвески, может составлять несколько десятков килограммов», – особо отметил Денис Федутинов.

В составе вооружения, в частности, может использоваться корректируемая авиационная бомба КАБ-20, созданная специалистами московского Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) в рамках научно-исследовательской работы «Баллистика-2».

При общем весе в 21 кг бомба комплектуется осколочно-фугасной боевой частью массой 7 кг и может применяться для поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Наведение КАБ-20 обеспечивается как по лазерному лучу, так и по координатам спутниковой навигационной системы. Также сообщалось, что кроме бомб, «Форпост» может использовать противотанковые ракеты.

Свой первый полет БЛА выполнил в 2019 году. В 2020 году заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в декабре 2019 года российским военным ведомством был заключен первый контракт на производство и поставку войскам десяти комплексов «Форпост-Р».

В августе 2021 года стало известно о поставке еще двух комплексов с шестью беспилотными летательными аппаратами «Форпост-Р». Известно, что тогда же министр обороны Сергей Шойгу поручил заключить долгосрочный контракт на производство БЛА этого типа. Дальнейшие объемы поставок обнародованы не были. Однако можно уверенно говорить о том, что войскам нужно еще несколько сотен подобных систем.

В условиях, максимально приближенных к боевым, новинка прошла проверку на учениях «Запад-2021», где комплекс получил высокие оценки со стороны эксплуатантов. Именно в ходе этих мероприятий были сделаны известные кадры, на которых демонстрировалось применение «Форпостом» средств поражения.

Первые официальные сообщения о задействовании БЛА «Форпост-Р» на Украине появились в середине марта 2022 года. Тогда с его помощью был уничтожен радиолокатор подсвета и наведения (РПН) зенитной ракетной системы С-300 зенитных ракетных войск Украины. Сам беспилотный аппарат при этом находился на высоте порядка 4 тысяч метров, то есть был вне зоны поражения переносных зенитных ракетных комплексов.

На основе опыта боевого применения российского «Форпоста» можно сделать вывод, что он зарекомендовал себя не только как эффективное средство беспилотной воздушной разведки, но и как достаточно эффективное оружие для нанесения высокоточных ударов по чувствительным наземным целям.

«Новостной всплеск, связанный с применением БЛА «Форпост-Р» на Украине, может быть свидетельством интенсификации поставок данных систем в войска. Действительно, уже неоднократно говорилось о необходимости увеличения заказа на беспилотники на фоне проводимой спецоперации»,

— полагает Денис Федутинов.

Во-первых, очевидно, что необходимо наращивать использование именно беспилотных средств в разведывательных и ударных задачах как решений, позволяющих избежать потерь личного состава. Во-вторых, боевые действия неизбежно связаны с потерями беспилотников, что также необходимо учитывать в планах заказов.

«Любое боевое применение того или иного образца вооружения позволяет выявлять слабые места технических систем, определять потребности в доработках и т. п. Причем позволяет сделать это гораздо быстрее и объективнее, чем при любых испытаниях в обстановке мирного времени. Опыт сирийской кампании позволил сформулировать перечень необходимых исправлений и дополнений для разработчиков российских БЛА. Еще больший массив данных обеспечивает специальная военная операция», — заключает главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

Боевые действия на Украине радикально отличаются от конфликтов последних десятилетий тем, что противоборствующие стороны применяют самый широкий спектр образцов достаточно современных вооружений и военной техники, включая системы БЛА и системы противодействия им. Достаточно высока и интенсивность действий. По мнению эксперта, в этом плане обстоятельства обеспечивают бесценный опыт, который при грамотном использовании быть положен в основу качественного скачка в развитии отечественной беспилотной техники.