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Как сейчас выглядит Соледар

13 января в Минобороны РФ заявили о взятии под контроль города Соледар в Бахмутской области, двумя днями ранее об этом сообщили в ЧВК «Вагнер». Замминистра обороны Украины Анна Маляр 14 января говорила, что за город все еще идут бои.

Соледар расположен севернее Артемовска (Бахмута), который считается стратегическим пунктом на донецком направлении. В Минобороны РФ сообщали, что контроль над Соледаром позволит отрезать ВСУ в Артемовске от снабжения.

До начала военного конфликта в Донбассе в городе проживали 10,5 тысяч человек, по состоянию на 14 января 2023 года в нем остались 550 человек (такие данные привел глава украинской Донецкой военной администрации Павел Кириленко). Главной достопримечательностью Соледара и основой экономики являются солевые шахты, туннели и пещеры: они уходят на глубину до 300 метров, а их общая протяженность оценивается в 300 км. Соледарская соль практически полностью обеспечивала всю Украину и шла на экспорт.

После окончания тяжелой фазы боев город практически разрушен, многие пещеры и территории заминированы. На спутниковых снимках, которые показывало американское агентство Maxar, видно, что от жилых домов, школ и торговых точек остались руины. Снятые внутри города фотографии подтверждают это. Ни с украинской, ни с российской стороны не называли оценок ущерба Соледару, а также пока не анонсировали работы по восстановлению города.

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