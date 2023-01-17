«Приглашают нас подписать ультиматум». На Украине назвали условия переговоров с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, но на определенных условиях, которые включают выплату Москвой репараций. Он добавил, что Киев не намерен подписывать «ультиматумы», которые выдвигает российская сторона.

Условия для переговоров

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью украинскому изданию «Факты» рассказал, когда его страна может согласиться на переговоры с Россией.

По его словам, Украина может согласиться на переговоры «со страной-агрессором», если они будут основаны «на ряде базовых, универсальных принципов». При этом, по мнению Никифорова, РФ «сейчас не хочет настоящих переговоров, а только согласия Киева на ультиматумы Кремля».

«То, что сейчас Россия называет переговорами, это не переговоры, они приглашают нас приехать и подписать ультиматум. Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», — сказал пресс-секретарь Зеленского.

Он пояснил, что речь идет «об универсальных принципах»: уважении к Уставу ООН, уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины, гарантии того, что «подобная агрессия больше не произойдет» и принципе верховенства права. Никифоров считает, что «все преступления РФ должны получить оценку и ответственность». Он также настаивает, что Россия должна «компенсировать ущерб, нанесенный развязанной полномасштабной войной».

«Это базовые универсальные принципы, подходящие к любой ситуации. Если переговоры будут базироваться на этих принципах, Украина, я думаю, рассмотрит возможность таких переговоров очень и очень серьезно», — пообещал Никифоров.

Позиция России

Российские официальные лица неоднократно заявляли о готовности к переговорам с украинским руководством. 22 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что «все вооруженные конфликты так или иначе заканчиваются на переговорном треке».

«Мы и не отказывались никогда (от переговоров – «Газета.Ru»). Это руководство Украины само запретило себе. Это выглядит необычно, даже странно, я бы сказал», — отметил глава государства.

Он считает, что все конфликты рано или поздно начинают двигаться к тому, что стороны садятся и договариваются об их завершении. Президент подчеркнул, что руководство России «будет стремиться к тому, чтобы это было закончено, и чем быстрее, тем лучше».

11 января пресс-секретарь Путина сообщил журналистам, что достижение целей России в украинском вопросе мирными путями — предпочтительный вариант для Москвы.

«В условиях, когда закон Украины запрещает президенту вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, и в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — добавил представитель Кремля.

Отказ от переговоров

4 октября Украина отказалась от переговоров с Россией. Тогда Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

8 ноября президент Украины назвал условиями для начала переговоров с Россией «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

В своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, Зеленский сказал, что «это абсолютно понятные условия».

15 ноября он обратился по видео к участникам саммита стран G20 и озвучил 10 шагов, которые, по его мнению, необходимо предпринять для достижения мира. Среди них — радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, недопущение эскалации и фиксация окончания спецоперации.

Глава МИД России Сергей Лавров тогда назвал предложенные Зеленским шаги «нереалистичными» и «неадекватными».

16 декабря президент Украины сказал в интервью французскому телеканалу LCI, что он не знает, что ему обсуждать с Путиным за столом переговоров.

«Некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним, но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно иное», — пояснил Зеленский.