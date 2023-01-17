«Замалчивать любыми способами». Омбудсмен ДНР считает, что Киеву трудно скрывать потери ВСУ

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что на Украине все чаще проходят «Марши вдов», когда матери, жены, сестры и дочери пропавших без вести украинских военных требуют помощи от властей страны. Правозащитница уверена, что участницы митингов не получат ответы на свои вопросы, так как власти намерены замалчивать эту тему.

Пропавшие без вести

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова написала в своем Telegram-канале, что, согласно ее данным, в регионах Украины все чаще проходят «Марши вдов» — женщины, чьи мужья, братья, отцы и сыновья пропали без вести, требуют помощи от властей. По ее словам, на днях подобная акция состоялась в центре Киева.

Морозова считает, что мужчин на Украине используют как «топливо» «на войне» «в угоду» интересам западных стран. По ее мнению, женщины, вышедшие на акцию, «перестали бояться даже репрессий со стороны СБУ».

«Люди возмущены и требуют справедливости. Вряд ли они получат от украинской власти ответы на свои вопросы», — предположила правозащитница.

Она уверена, что власти Украины намерены «замалчивать любыми способами» тему пропавших без вести. При этом, полагает Морозова, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его коллегам «все тяжелее» скрывать потери Вооруженных сил Украины во время военной спецоперации.

Омбудсмен напомнила, что потери ВСУ, «судя по неосторожным заявлениям западных бенефициаров, чудовищные». Она считает, что «Марши вдов» продолжатся, а их участниц назовут «агентами Кремля».

«Со своей стороны, мы еще в 2015-м году на заседании минской гуманитарной подгруппы выступали с инициативой создать общий механизм по поиску лиц, пропавших без вести, который так и не был согласован, а в дальнейшем и вовсе – отвергнут представителями Украины», — заявила Морозова.

Она заключила, что, согласно ее данным, раньше количество пропавших без вести исчислялось сотнями людей, а теперь «превратилось в тысячи».

Командир российской группы «Викинг» заявил РИА Новости, что, по его мнению, мобилизационный ресурс Украины исчерпывается. По его словам, мобилизационный резерв страны составляет всего около полумиллиона человек.

«Поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных «сотрудников», которые, в большинстве своем, здесь и остаются», — сказал собеседник агентства.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «вторжение России на Украину принесло смерть, разрушения и невыразимые страдания». Она также сообщила, что, согласно оценкам, «на данный момент были убиты более 20 000 гражданских лиц и 100 000 украинских военных».

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал информацию о погибших «чувствительной» и подчеркнул, что называть точные цифры могут только главнокомандующий, министр обороны и президент страны.

Вскоре фрагмент о потерях Украины исчез из записи речи Урсулы фон дер Ляйен. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант пояснила в соцсетях, что приведенные главой Еврокомиссии данные включают не только погибших, но и раненых.

«Марши вдов»

14 января Telegram-канал Sputnik «Ближнее зарубежье» сообщил, что «в Киеве прошел «марш вдов», на который вышли жены украинских военных, записанных в пропавшие без вести».

Эту же информацию подтвердил Telegram-канал Readovka и уточнил, что, согласно его данным, власти Украины призвали местные СМИ замалчивать акцию.

«Родственники солдат ВСУ, которые были взяты в плен или числятся пропавшими без вести, вышли на акцию «Марш вдов» в центре Киева. Женщины с многочисленными фотографиями пропавших солдат потребовали помощи от украинских властей», — говорилось в сообщении канала.

Журналисты Readovka напомнили, что аналогичные акции состоялись 24 декабря. Тогда в Николаеве и Киеве жены и дети пленных и пропавших без вести солдат ВСУ вышли на «Марши вдов» с требованием вернуть родных домой.

По данным канала, участницы митинга вышли на улицу с плакатами «Верните моего мужа», «Полгода в неизвестности», «Верните родных из плена!», «Они защищали нас — теперь наша очередь! Полгода нет новостей!». По заявлению Readovka, местные СМИ представили марш как акцию в поддержку украинских военнопленных.

«В случае с Николаевом, многие из женщин — это матери и жены солдат 79-й десантной бригады ВСУ <…> В Киеве же на площадь вышли родственники боевиков 56, 58 и 118 бригад, которые <…> гибнут на Донецком и Угледарском направлениях», — отмечалось в сообщении канала.