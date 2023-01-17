С документами на выход: Путин предложил прекратить действие договоров Совета Европы в России

В Госдуму внесен президентский законопроект об отказе России от участия России в международных конвенциях Совета Европы. В документе также прописано, что Россия выплатит совету лишь €5,7 млн, а не €33,7 млн. О том, какие последствия для россиян может иметь это решение, — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении России. Документ опубликован в электронной думской базе. В документе также указано, что за 2022 год Россия выплатит СЕ в качестве взноса за пребывание в организации только €5,7 млн вместо €33,7 млн.

«В связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Европейскую конвенцию о пресечении терроризма от 27 января 1977 года», – говорится в законопроекте.

Всего предлагается денонсировать 21 соглашение. Для этого потребуются изменения в законах «О чрезвычайном положении» и «О военном положении».

Замглавы МИД России Александра Грушко Путин назначил официальным представителем при рассмотрении парламентом этого вопроса, говорится в распоряжении президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Если Госдума, а затем и Совет Федерации одобрят предложение Путина о денонсации соглашений с СЕ, то россияне лишатся возможности обращаться в Европейский суд по правам человека и получать компенсацию за нарушение своих прав. Кроме того, Россия получит право не выдавать террористов другим странам.

Но в Совфеде заверяют, что денонсация европейских конвенций не повлияет на права граждан России. «Их права и интересы надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства, получившего опережающее по сравнению с конвенциями Совета Европы развитие за 26 лет членства России в этой организации», – заявил ТАСС вице-спикер палаты Константин Косачев.

Он пояснил, что инициатива российского президента устраняет «юридические коллизии именно в нашем, российском правовом поле», которые возникли из-за выхода России из СЕ в марте прошлого года.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что России «не нужен никакой отдельный закон о правах человека», так как есть Конституция и Конституционный суд.

30 декабря 2022 года российское правительство представило Владимиру Путину предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Это сделано для того, чтобы Путин мог его внести в Госдуму.

9 января глава государства внес на рассмотрение парламентариев законопроект, в котором предлагалось отказаться от действия в России Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, к которой страна присоединилась в 1999 году.

Как пояснил «Газете.Ru» депутат Думы Анатолий Выборный, этот шаг связан с решением Совета Европы о прекращении членства России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО).

«При этом Европа оставила за собой контролирующие функции и возможность мониторить выполнение нашей страной по сути продиктованных и навязанных нам недружественными странами условий и обязательств. Такую дискриминацию надо жестко пресекать, потому что она бьет по национальным интересам России, и мы не позволим унижать нашу страну», – сказал политик.

Он заверил, что это не повлияет на результативность борьбы с коррупцией, так как «уголовная ответственность [за такого рода преступления] никуда не исчезнет».

Выход России из СЕ

На следующий день после начала спецоперации России на Украине – 25 февраля — было решено приостановить представительство России в уставных органах СЕ. В МИД РФ подчеркнули, что Москва в таких условиях оставаться в Совете Европы не будет. Официальное уведомление об этом поступило европейцам 15 марта. При этом Россия сохранила за собой право выполнять решения ЕСПЧ только в том случае, если они будут соответствовать российской Конституции.

В тот же день ПАСЕ единогласно решила, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров подтвердил, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.

«Мы в целом с облегчением покинули этот весьма странный институт, куда по недомыслию вступили в детском возрасте развития современной российской государственности», – прокомментировал ситуацию зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.