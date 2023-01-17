«Ракету сбили, она упала на подъезд». Арестович договорился до отставки

Алексей Арестович, который занимает внештатную должность советника офиса президента Украины, извинился за свою «серьезную ошибку». Речь идет о его заявлении, в котором он указал на роль ПВО ВСУ в обрушении пролета многоэтажки в Днепре. До этого он уже просил прощения, но практически сразу «отозвал» извинения. 17 января он написал заявление об отставке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович принес «искренние извинения» за свою «серьезную ошибку», допущенную в прямом эфире при комментировании ситуации в Днепре. Тогда он заявил, что в жилой дом попала ракета, которую сбили ПВО Украины. Политик отметил, что «впредь будет строже относиться к информации, которую озвучивает».

«Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом», – написал он в своем Telegram-канале.

При этом он считает, что «волна хейта», которая обрушилась на него, «не сопоставима с последствиями этой ошибки»: «Это не принесло ни репутационных, ни юридических последствий для Украины».

В критике он обвинил Москву и украинскую оппозицию, которые, по его словам, хотят «разделить украинцев».

«Серьезная ошибка» Арестовича и ее последствия

14 января во время ракетной атаки со стороны России обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). По данным местных властей на момент написания статьи, в результате трагедии погибли 44 человека, пострадали 79 жителей дома.

Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что в доме проживали около 1,7 тыс. граждан, в разрушенном подъезде было 72 квартиры, в которых прописвны около 200 человек. После ЧП в Днепре объявили трехдневный траур.

Зеленский заявил, что в девятиэтажку попала ракета. Советник его офиса Арестович в эфире одного из YouTube каналов уточнил, что российскую ракету «сбили, она упала на подъезд». «Она взорвалась, когда упала», – добавил он.

Эти слова политика вызвали резко негативную реакцию мэра Днепра Бориса Филатова. «Я с первого дня войны говорил, что Арестович – самовлюбленный скот и помойный рот», – написал он в Telegram-канале. Чиновник призвал Службу безопасности Украины и контрразведку отреагировать на слова советника.

В Верховной раде стали собирать подписи за увольнение Арестовича. «Арестовичу пора в отставку. Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП», – сообщил нардеп Алексей Гончаренко от фракции «Европейская солидарность».

Он потребовал официального опровержения слов Арестовича, в котором бы говорилось, что слова политика – это лишь «фантазии Арестовича на военную тематику», которые не имеют отношения к официальной позиции Украины.

После этого советник офиса президента Украины заверил, что «никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений».

«Народ, я просто устал. <...> У меня нет редакторской группы. Я один волоку миллион разных процессов, от информационных до практических. <...> Позволяю себе роскошь не бояться говорить свободно, не подбирая слов, рассчитывая, что взрослые люди не будут валиться в истерику от определенных их сочетаний», – оправдался он.

Арестович добавил, что на версию с ПВО его натолкнул знакомый, который раньше работал в этой области. Он рассказал советнику офиса Зеленского, что «на 100% слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО». Арестович подчеркнул, что до сих пор его знакомый не ошибался в своих данных.

«Опасно строить страну, в которой нужно дрожать за сочетание слов», – подытожил политик.

Позже он «отозвал свои извинения». Он обратил внимание, что в скандальном эфире «говорит дважды: «судя по всему» и «еще разбираться и разбираться».

«То есть будучи даже радикально уставшим, оговорки – что мое предположение о ракете ПВО, всего лишь – версия, которую еще нужно проверять, я в высказывание вставил, рефлексы не пропьешь», – констатировал Арестович.

На версию с ракетой украинского ПВО указали 16 января и в Кремле. «Российские вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям, очевидным и замаскированным. Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракеты противовоздушной обороны», – сказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как Москва комментирует возложение Киева ответственности на Россию за трагедию в Днепре.

Увольнение с внештатного поста

Тем не менее, во вторник эта история получила продолжение. «Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», – написал советник офиса президента Украины Арестович в своем Telegram-канале и прикрепил к посту фото.

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Буквально через полтора часа он удалил этот пост. Тем не менее Арестович успел прокомментировать свое увольнение: «Прошлый раз, когда я ушел, через полтора месяца началась война. Посмотрим, что будет в этот раз».

О своей первой отставке он объявлял ровно год назад. Уходил Арестович с двух должностей: советника главы офиса президента Андрея Ермака и спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Политик указал, что покидает службу «по личным причинам».

В Совфеде России считают, что нынешнее его увольнение никак не повлияет на политическую ситуацию. «Что из него делать фигуру исторического масштаба? Написал и написал, пусть идет куда хочет. Эти люди ничем не управляют и действуют исключительно по чужим указаниям», – сказал зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов радиостанции «Говорит Москва».

Российские военные наносят массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре с 10 октября. Путин неоднократно указывал, что это ответ России на действия Украины, в том числе на подрыв Крымского моста 8 октября. Тогда Москва обвинила в организации теракта украинские спецслужбы.

Обстрелы со стороны ВС РФ приводят к проблемам с тепло-, водо- и электроснабжением. Президент страны Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что уничтожено более половины энергоинфраструктуры его страны. Чтобы справиться с последствиями, Киев перестал экспортировать электроэнергию и дрова, а также ввел ограничения на использование электричества.