Исламисты, националисты, антифа: с кем воевал новый министр обороны ФРГ

В Германии на пост министра обороны будет назначен нижнесаксонский политик Борис Писториус. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее объявил, что глава минобороны Кристин Ламбрехт уходит в отставку. Критики обвиняли ее в нехватке опыта, ошибках при закупках для бундесвера и публичных скандалах. Ее преемник Писториус отметился борьбой с исламистами, националистами и антифа. «Газета.Ru» изучила, кто теперь будет управлять немецкой обороной.

Бывший министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус станет министром обороны ФРГ. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

«62-летний Писториус всю политическую карьеру сделал в Нижней Саксонии, но его давно прочили на федеральный пост. Он сделал себе имя как рьяный защитник внутренней безопасности и опытный политик», — говорится в сообщении.

По данным SZ, Писториус полностью отвечает одному из важнейших требований к новому военному министру Германии – он обладает достаточным опытом.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее объявил, что предыдущая министр обороны Кристин Ламбрехт уходит в отставку.

«Всем очень быстро станет известно, как действовать дальше», — сказал он. По его словам, Ламбрехт работала, «чтобы мы могли достичь великого пробуждения, необходимого для национальной обороны, а также для Украины».

Критики обвиняли Кристин Ламбрехт за неопытность, а также за проблемы с закупками для немецкой армии и проблемах с публичным образом.

«Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет <…> обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в интересах граждан Германии», — заявила она.

По данным журнала Spiegel, в бундесвере сообщения об отставке Ламбрехт «встретили коллективным вздохом облегчения».

В конце этой недели на военной базе Рамштайн пройдет встреча партнеров Украины, Там планируется объявить о создании коалиции стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки, в том числе немецкий Leopard 2.

close 100% Олаф Шольц на военном полигоне в Бергене, 2022 год Global Look Press

Кто вы, герр Писториус?

Борис Писториус родился в 1960 году в Оснабрюке. Его мать была депутатом ландтага Нижней Саксонии с 1978 по 1990 год. В 1976 году сам Борис вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), членом ее он остается по сей день.

В 2006 году Борис Писториус стал мэром Оснабрюка, до того он долгое время был вторым мэром своего родного города. В 2013 году занял пост в правительстве федеральной земли и стал министром по внутренним делам и спорту. В 2019 году участвовал в выборах главы СДПГ.

Во время службы на посту нижнесаксонского министра внутренних дел Писториус активно боролся с исламским терроризмом, отмечая, что необходимо отделять радикалов и экстремистов от обычных мусульман. В 2017 году он привлек внимание прессы, первым из немецких чиновников издав приказ о депортации двух исламистов в качестве превентивной меры – до совершения этими людьми какого-либо преступления.

«Мы не должны ни табуировать, ни драматизировать преступление беженцев [прибывающих в Германию]», — говорил Борис Писториус.

При этом он является противником скандальной Национал-демократической партии (NDP). В 2017 году Писториус критиковал NDP как «преемницу нацистской партии». В феврале 2018 года Бундесрат лишил NDP финансирования из госсредств на следующие шесть лет.

Кроме того, Писториус много раз выступал «в поддержку защиты полиции и спасателей» от зевак – при нем МВД Нижней Саксонии предложило Бундесрату законопроект, который запрещал фотографировать и снимать на видео участников и жертв ДТП.

Он также сообщал, что после ряда поджогов в Нижней Саксонии власти изучают вопрос о запрете государственного финансирования леворадикальных группировок «Антифа», отметившихся в совершении противоправных действий.

«Если кто-то говорит, что он антифашист, я полностью его поддерживаю и солидаризируюсь. Но если кто-то под этим видом совершает преступления или уничтожает общественное имущество, то это борьба не с фашизмом, а борьба с демократическим правовым государством. И мы, конечно, будем защищаться от этого всеми законными средствами», — говорил Борис Писториус.