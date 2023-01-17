«Меня никто никуда не понижал»: генерал Болдырев ответил на критику Кадырова

Генерал армии Владимир Болдырев опроверг слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что его понижали в должности в 2000-е годы. При этом он не захотел вступать в полемику с чиновником, отметив лишь, что Кадыров не имел права оценивать действия военачальника Александра Лапина во время спецоперации на Украине.

Экс-командующий Сухопутными войсками России Владимир Болдырев прокомментировал РБК высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова в его адрес. В частности, он ответил на заявления чиновника о том, что был понижен в должности и переведен из Северо-Кавказского военного округа, так как, по его мнению, не справился со своими обязанностями.

«Меня никто никуда не понижал. Я стал после командовать Северо-Кавказским округом, переведен был на равнозначную должность и командовал Приволжско-Уральским округом. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Почему-то он [Кадыров] не вспомнил 2008 год и принуждение Грузии к миру, вот этот момент он почему-то упустил совсем», – отметил Болдырев.

«Все остальное, что он говорил обо мне, – бог ему судья, я не собираюсь здесь с ним вступать в полемику», – добавил он.

Генерал вновь подчеркнул, что Кадыров не имел права критиковать военачальника Александра Лапина.

«Давать ему оценку, а тем более критиковать его могут только два человека – это министр и президент нашего государства. Никакие другие должностные лица не могут давать оценку. Все остальное – просто пустые слова или подковерная возня, которая, может быть, поощряется откуда-то со стороны», – уверен собеседник РБК.

Спор Болдырева и Кадырова

10 января Болдырев прокомментировал НСН назначение Лапина на должность начальника штаба Сухопутных войск, о чем со ссылкой на источники сообщили РБК и URA.RU.

«Лапин — один из самых достойных и подготовленных генералов. Должность, на которую его назначили, большая и ответственная. Задачи будут стоять серьезные. В первую очередь начальник штаба занимается планированием, применением Сухопутных войск, мобилизацией резервов, вопросами территориальной обороны, строительством. Он вполне с этим справится, потому назначение правильное. Генерал покажет себя с наилучшей стороны», – сказал Болдырев.

Военачальник добавил, что «его [Лапина] критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют», имея в виду Кадырова и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди», – подчеркнул Болдырев.

В ответ на это глава Чечни 16 января напомнил, что является генералом Росгвардии и имеет опыт. «Хочу сказать насчет Болдырева. Он бла-бла-бла. Историю почитайте. Приволжский, Уральский округ. Почему его перевели? Он не справился. Я сам генерал Росгвардии. Я знаю о спецоперациях, войсковых операциях лучше, чем другие генералы», – сказал он в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

При этом Кадыров обратил внимание, что «кто критикует, должен посмотреть опыт, стаж работы». «Меня еще не выгнали, не уволили, а его сразу перевели. Кто из нас лучше — генерал-полковник бла-бла-бла или генерал-полковник Кадыров», – добавил Кадыров, подчеркнув, что указывает на факты.

В этом же интервью он напомнил, что в 2004 году, когда Болдырев командовал войсками Северо-Кавказского военного округа, «чеченские боевики вместе с ингушскими во главе с Шамилем Басаевым зашли в Назрань и забрали все оружие». «После этого, как несостоявшегося командующего, Владимира Болдырева понизили и перевели в другой штаб – Сухопутных войск России», – утверждает Кадыров.

Кадыров критикует Лапина

Что касается Александра Лапина, его Рамзан Кадыров критиковал в своем Telegram-канале еще в октябре, когда Лапин занимал должность главы ЦВО и руководил группировкой «Центр» в ходе спецоперации России на Украине. В частности, военачальник руководил обороной Красного Лимана.

«Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя де-факто его там и рядом не было. Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», – написал Кадров.

По словам главы Чечни, ему докладывали о том, что российские военные могут стать «легкой мишенью», о чем он доложил на тот момент начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. «Но генерал заверил меня, что не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление», – вспоминает Кадыров.

Чиновник утверждает, что Лапин руководил подразделениями за 150 км от их расположения, «отсиживаясь в Луганске». «Из-за отсутствия элементарной военной логистики сегодня мы оставили несколько населенных пунктов и большой участок территории», – написал Кадыров 1 октября прошлого года.

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор», – уверен руководитель Чеченской республики.

27 октября Кадыров снова раскритиковал Александра Лапина. Он заявил, что «последние несколько дней пытается установить с ним связь», но «его не могут найти». Он хотел обсудить с генерал-полковником «недавний прорыв врага в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка».

«Я задаюсь вопросами: никого не интересует, каким образом Лапин получил звезду за взятие Лисичанска, в котором он даже не был? Никого не интересует, как он умудрился сдать Красный Лиман и почему не было проверки? Никого не интересует, как он умудрился открыть брешь для противника и почему снова не было проверки?» – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава республики добавил, что «нужны тактические и кадровые изменения»: «Сейчас, а не завтра».