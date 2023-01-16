Глава Минобороны ФРГ подала в отставку. И потушила пожар

Кристина Ламбрехт, которая занимала должность министра обороны ФРГ с декабря 2021 года, добровольно покинула свой пост. Она заявила, что к этому решению ее подтолкнуло усиленное внимание СМИ к ее персоне. По ее словам, это отвлекало от обсуждений нужд оборонного ведомства и армии страны. Теперь канцлеру Германии предстоит выбрать преемника Ламбрехт.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подала в отставку и попросила канцлера страны Олафа Шольца принять ее решение. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на личное заявление главы Минобороны.

В своем обращении Ламбрехт отметила, что в последнее время СМИ проявляют к ней настолько большой интерес, что обсуждение ее личности и действий в последнее время отодвинуло на второй план дискуссии о нуждах оборонного ведомства и развитии армии в интересах немцев.

«На переднем плане должна быть ценная работа солдат и многих целеустремленных людей в сфере бизнеса. Поэтому я решила покинуть свою должность. Я благодарю всех тех, кто ежедневно привержен нашей безопасности, и желаю им всего наилучшего», – приводит слова заявления министра обороны Германии издание Zeit.de.

О том, что она уходит в отставку, СМИ со ссылкой на источники стали писать еще в пятницу. Агентство Reuters сообщало также, что Ламбрехт приняла это решение еще в прошлом году и уже заранее обо всем договорилась с Шольцем.

The Guardian обращает внимание, что Ламбрехт покинула свой пост в тот момент, когда Германия должна решиться на поставки Киеву танков Leopard. Это важный шаг для страны, потому, сделав его, ФРГ изменит направление своей оборонной политики. 20 января планируется встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»). На ней министры обороны стран НАТО будут обсуждать поставки танков Украине.

За день до объявления о своей отставке Ламбрехт пришлось самостоятельно тушить пожар. В воскресенье, 15 января, в ее квартире загорелся рождественский венок, на котором принято зажигать свечи вплоть до последнего воскресенья перед Рождеством (в этом год оно пришлось на 18 декабря). Глава оборонного ведомства Германии справилась с огнем до приезда пожарных. О происшествии сообщает Bild со ссылкой на собственные источники.

«Около 13.50 свидетели сообщили о «задымлении» в квартире министра во Фридрихсхайн [район в Берлине]. Ламбрехт смогла предотвратить худшее еще до прибытия пожарных», — пишет издание.

Критика Ламбрехт в СМИ

На должность главы Минобороны ФРГ Ламбрехт назначили в декабре 2021 года, уже тогда ее считали слабым кандидатом на этот пост. В рейтинге популярности политиков Германии она занимала 20-ю строчку.

Ее критиковали за недостаточное обеспечение немецкой армии. Когда Шольц объявил об увеличении расходов Бундесвера с созданием инвестиционного фонда в €100 млрд, Ламбрехт, как казалось, боролась с масштабными задачами и пыталась привести армию в надлежащее состояние, пишет The Guardian. Но мало что было сделано в отношении новых систем вооружений и оборудования, которые, как обещал Шольц, будут доступны, добавляет издание.

Немецкого министра также высмеивали и за то, что в начале спецоперации на Украине она решила помочь украинским военным передачей 5 тыс. касок.

СМИ раскритиковали и ее новогоднее обращение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Ее слова едва можно было разобрать из-за взрывов фейерверков и шума. Ламбрехт заявила, что «в центре Европы идет война и с этим были связаны особенные впечатления», «было много встреч с интересными и хорошими людьми». Такие формулировки журналисты посчитали неуместными.

Претенденты на должность главы Минобороны ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку Кристины Ламбрехт. Теперь ему, как пишет The Guardian, придется (возможно) заменить ее другой женщиной-политиком, чтобы выполнить свое обещание о равном количестве мужчин и женщин в кабмине ФРГ.

Как сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, преемник Ламбрехт будет объявлен во вторник, 17 января.

Собеседник издания пояснил, что объявление о преемнике ожидает следующего дня после официальных сообщений об отставке Ламбрехт «из уважения к решению» министра. При этом она продолжит исполнять обязанности главы ведомства, пока не получит официальный документ об увольнении.

Агентство DPA подчеркивает, что канцлеру Германии предстоит выбрать подходящего управленца «на одну из центральных позиций в кабинете министров», значимость которой «существенно возросла» после начала специальной военной операции России на Украине.

Что касается кандидатов на ее пост, СМИ уже предположили, кто бы это мог быть. Среди них предыдущий военный комиссар Ева Хёгль, парламентский статс-секретарь в Минобороны Симтье Мёллер (оба — СДПГ), лидер СДПГ Ларс Клингбейл, а также федеральный министр труда Хубертус Хайль (СДПГ).

Отмечалось, что Клингбейл – выходец из семьи военного – может стать основным кандидатом, но из-за того, что Шольцу предстоит выбрать женщину, это маловероятно.

Издание Der Spiegel также называет среди кандидатов главу ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта.