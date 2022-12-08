Госдума запретила иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, по которому иностранцам запрещается использовать институт суррогатного материнства на территории России. По мнению спикера ГД Вячеслава Володина, эта мера позволит предотвратить торговлю детьми, а также защитить от «попадания в однополые пары» и «продажи на органы».

«Предотвратить торговлю детьми»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поприветствовал запрет суррогатного материнства в России для иностранцев.

«Закон принят. Суррогатное материнство для иностранцев запрещено. Это позволит предотвратить торговлю нашими детьми, защитить малышей от ситуаций, когда они попадают в однополые пары или становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы. Спасибо вам за поддержку и обратную связь», — написал он в своем Telegram-канале.

На сайте Госдумы отмечается, что для граждан России, которые состоят в браке, или для одиноких женщин возможность воспользоваться услугами суррогатной матери «сохраняется». Запрет также «не будет распространяться и на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранцем».

«Кроме того, ребенок, который рожден в России суррогатной матерью, заключившей договор о суррогатном материнстве с потенциальными родителями или одинокой женщиной, приобретает гражданство РФ по рождению», — говорится в сообщении.

Володин выступал за запрет суррогатного материнства для иностранцев в конце ноября. Тогда он привел в своем Telegram-канале данные, согласно которым «за последние несколько лет за рубеж вывезены 45 тыс. младенцев, рожденных суррогатными матерями».

«Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро. Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства», — написал спикер Госдумы.

В пояснительной записке к закону сказано, что в поле зрения правоохранительных органов неоднократно попадали «случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранных граждан и лиц без гражданства».

«Дети, рожденные на территории РФ в результате применения суррогатного материнства, не приобретают гражданство Российской Федерации <…> Часто родители-иностранцы производят государственную регистрацию рождения ребенка в консульстве государства гражданства и получают свидетельство образца этого государства. Этим объясняется отсутствие оснований для последующего контроля за судьбой этих детей со стороны российских компетентных органов», — отметили авторы закона в записке.

Парламентарии также были против того, что не существует «четкого и жесткого перечня условий» к потенциальным родителям-иностранцам. Под ними депутаты имели в виду отсутствие у будущих мам и пап судимости за преступления против несовершеннолетних, зарегистрированного однополого брака или решения о лишении родительских прав на территории иностранного государства.

Полный запрет суррогатного материнства

В январе глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила РИА Новости, что выступает за полный запрет на услуги суррогатного материнства в России.

«Мы поддерживаем тот законопроект, который уже внесен сейчас о запрете суррогатного материнства для иностранцев, но позиция нашего комитета следующая: мы за то, чтобы запретить вообще суррогатное материнство как институт, который ущемляет с одной стороны права женщин, с другой стороны — права детей», — сказала тогда Останина.

Через несколько дней она сообщила агентству, что большой интерес к этой инициативе проявили глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и члены ОП РФ.

«Женщинам, которые не могут иметь детей, (предлагается) бесплатная за бюджетный счет процедура ЭКО и второй способ — дети-сироты, которые нуждаются в усыновлении и материнской ласке», — отметила Останина.

В конце марта детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сказала в интервью РИА Новости, что «запрещать суррогатное материнство нельзя, иначе рынок просто уйдет в тень». По ее мнению, эта мера не поможет узнать судьбу таких детей.

«Выступаю за то, чтобы суррогатное материнство ушло из коммерческого сектора и эту услугу предоставляли исключительно в государственных клиниках. Мы даже не знаем, сколько у нас суррогатных детей, где они и что с ними, потому что это исключительно прерогатива коммерческих клиник, которые не отчитываются перед государством, не обязаны», — предложила омбудсмен.