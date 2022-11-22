Власти Украины не верят в полное отключение энергии из-за атак России

Электрик ремонтирует линию электропередач, поврежденную в результате обстрела в Харьковской области, Украина, 21 октября 2022 года

Почти все ТЭС и ГЭС на Украине повреждены в результате ракетных ударов России, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Он отметил также, что практически не осталось неповрежденных узловых подстанций. Тем не менее, «блэкаута», то есть бесконтрольного отключения света, на Украине после российских атак еще не случилось – и в Киеве сомневаются, что это произойдет.

Почти все тепловые и гидроэлектростанции на Украине повреждены в результате российских атак. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает газета «Известия».

«Практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим про большие электростанции, повреждена, пострадала от ракетных ударов», — сказал Кудрицкий.

По его словам, в стране практически не осталось целых узловых подстанций «Укрэнерго». Неповрежденными остаются только подконтрольные Украине АЭС.

В ходе брифинга в медиа-центре Киева во вторник глава «Укрэнерго» также сообщил, что энергетические компании Украины рассматривают возможность «блэкаута» в качестве одного из возможных сценариев, если российские удары продолжатся.

«Провели соответствующие тренировки, подготовительные мероприятия для того, чтобы в случае наступления такого события все прекрасно знали, что делать, как быстро восстанавливать энергосистему», — сообщил он.

По его словам, энергетическая система Украины выдержала шесть массированных ударов и «продемонстрировала свою устойчивость».

«Далеко не факт, что нас ждет блэкаут», — добавил Кудрицкий. Вероятность неконтролируемого отключения электричества, или «блэкаута», зависит от масштаба повреждений и прочих факторов.

«Это зависит от очень многих факторов – как сработала наша ПВО, а в последний раз она сработала на отлично, в какие объекты попали ракеты, какая степень повреждения, потому что можно попасть в подстанцию или электростанцию и полностью исключить возможность работать, а можно нанести частичные повреждения, какая именно комбинация этих попаданий», — заявил председатель правления «Укрэнерго».

Большое значение имеет также момент нанесения удара, отметил Кудрицкий.

«Именно поэтому мы не публикуем почасовой график потребления, чтобы не ориентировать происходящего в системе врага», — сказал он.

И все же украинский чиновник призвал граждан страны готовиться к длительным отключениям электроэнергии. «Блэкаут – это не конец света, это полное или существенное погашение энергосистемы, после которого начинается возобновление ее работы», — добавил он.

По словам Кудрицкого, Украина должна подготовиться к отключениям света более чем на четыре часа. «Я думаю, что наши граждане знают, что делать – иметь запас воды, заряженные пауэрбанки, возможность согреться с помощью теплых вещей. Это такие простые бытовые вещи, которые помогут пережить следующие массированные удары», — подытожил Кудрицкий.

Что такое «блэкаут»

На фоне массированных ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры украинские чиновники и СМИ стали чаще заявлять об угрозе «блэкаута».

По сути, это слово означает в данном случае неконтролируемое отключение электроэнергии по всей Украине или в одной из областей. «Блэкаут» также выводит из строя телефонную связь и интернет. Отключения света могут продолжаться несколько часов, при этом происходят они хаотично. Без уведомления могут быть обесточены метрополитен, заводы и другие предприятия. Таким образом, заявляя о невысокой вероятности блэкаута в стране, власти Украины считают, что существенно повредить энергосистему страны российские удары не в состоянии.

21 ноября замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что украинцам не нужно выезжать из страны, так как «блэкаута» не случится.

«Мы уже проходили много разных «наихудших сценариев» на протяжении последнего месяца. Я бы хотел всех успокоить — выезжать из страны точно никуда не нужно», — заявил чиновник.

По словам Тимошенко, власти Украины прорабатывают различные варианты, в том числе и «тотальное» отключение света – хотя этот вариант Киев считает маловероятным. «Все зависит от ситуации с ракетными обстрелами. Но в любом случае мы в своей стране, ехать никуда не надо, всё починим, все стабилизируем», — резюмировал он.

На прошлой неделе глава крупнейшего энергетического холдинга Украины ДТЭК Максим Тимченко заявил, что украинцам, имеющим такую возможность, стоит уехать до наступления зимы «для снижения нагрузки на энергосистему».