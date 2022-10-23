Возвращение Джонсона и второй шанс Сунака: кто поборется за пост премьера Великобритании

Экс-министр финансов Риши Сунак и лидер Палаты общин Пенни Мордонт официально выдвинули свои кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании, который стал вакантным после отставки Лиз Трасс. Их соперником может стать бывший премьер Борис Джонсон.

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак поборется за кресло лидера правящей Консервативной партии. Победа гарантирует ему должность главы правительства.

«Великобритания — великая страна, но мы находимся в глубоком экономическом кризисе. Именно поэтому я выставляю свою кандидатуру. Я хочу решить проблемы в нашей экономике, объединить нашу партию и служить нашей стране», – написал 42-летний политик в Twitter.

Кандидатуру бывшего министра экономики поддержал глава британского МВД Грант Шаппс. По его мнению, именно Сунак сможет обеспечить стабильность в стране.

«Нам нужен кто-то, кто может обеспечить стабильность и доказанную экономическую компетентность в эти трудные времена, и Риши Сунак — такой человек. Поэтому я поддерживаю его в борьбе за руководство Консервативной партией», – написал Шаппс в Twitter.

Бывшего главу экономического ведомства также поддержал министр по вопросам труда и пенсий Клои Смит.

Конкурентом Сунака может стать бывший британский премьер Борис Джонсон. Пока он официально не объявлял о своем выдвижении, однако СМИ писали, что он, как и Сунак, получил поддержку более 100 коллег по фракции (всего их 357), чего достаточно для участия в выборах.

Газета Times сообщила, что Джонсон и Сунак провели встречу, но их разговор не привел к джентельменскому соглашению о совместной работе в будущем кабмине. Оба политика не претендуют на меньшее, чем пост премьера, а это значит, что достигнуть компромисса будет сложно, говорится в материале.

Соперничать с Джонсоном и Сунаком будет лидер Палаты общин британского парламента Пенни Мордонт. Она официально заявила, что будет участвовать в предвыборной гонке, и уверена, что может победить.

«У меня большая уверенность по поводу прогресса, который мы делаем, и я скажу вам, что я участвую в этом для того, чтобы победить», – сказала она в интервью «Би-би-си».

Мордонт уточнила, что в экономических вопросах занимает среднюю позицию между политикой уходящего премьера Лиз Трасс и подходом Джонсона, который продвигает и Сунак.

«Есть две стороны одной и той же монеты. У вас должна быть стабильность, чтобы гарантировать низкие налоги, и у вас должны быть низкие налоги, чтобы экономика росла, что создаст стабильность», – подчеркнула кандидат на пост лидера консерваторов.

Мордонт полагает, что ее подход наиболее выгодный в нынешней ситуации.

У кого больше шансов

Фаворитом у букмекеров считается Риши Сунак. Согласно данным одной из крупнейших британских букмекерских контор Ladbrokes, шансы 42-летнего политика стать британским премьером увеличились до 75% (предыдущее значение 66,7%). Что касается возвращения Джонсона, на него ставят меньше – вероятность его избрания уменьшилась до 28,6% с 34,8%.

Упали и шансы Пенни Мордонт. Ladbrokes оценивает вероятность ее победы в 4,8% (падение с уровня 18,2%).

«На этих выходных стало ясно, что это гонка с двумя участниками на фоне того, как шансы Пенни Мордонт резко упали», – заявил представитель конторы.

Полтора месяца Лиз Трасс

20 октября Лиз Трасс, пробыв полтора месяца на посту премьер-министра Великобритании, объявила о своем уходе с поста.

Ее конкурентом на прошлых выборах был именно Риши Сунак, они вдвоем вышли в финальный тур. По результатам голосования среди членов правящей партии (порядка 175 тысяч человек, или 0,4 процента избирателей), которое состоялось 2 сентября, Трасс набрала 57,4% голосов.