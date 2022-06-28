Болгария высылает 70 российских дипломатов и закрывает генконсульство в Русе

Болгария объявила о высылке 70 российских дипломатов, а также технического персонала посольства. Исполняющий обязанности премьера Болгарии Кирилл Петков утверждает, что сотрудники посольства якобы были уличены в шпионаже, а «их дипломатическая роль была прикрытием». Из-за высылки дипломатов закроется генеральное консульство в Русе, а генконсульство в Варне останется практически без сотрудников. В МИД России пообещали «дать соответствующий ответ» на действия Болгарии.

Болгария объявит персонами нон грата 70 сотрудников российской дипмиссии в Софии, рассказал премьер-министр страны Кирилл Петков (после объявления ему вотума недоверия парламентом он временно продолжает исполнять свои обязанности). Он утверждает, что дипломатов уличили в шпионаже.

«Хочу поздравить болгарские спецслужбы и МИД за совершенную работу. Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны, и любой, кто работает против интересов Болгарии, будет выслан обратно», — заявил Петков.

По словам болгарского премьера, большая часть высылаемых сотрудников работала на спецслужбы, а «их дипломатическая роль была прикрытием».

Петков сказал, что действия Софии — «это ни в коей мере не агрессия против русского народа, мы ничего против них не имеем».

«Когда иностранные правительства пытаются работать и вмешиваться во внутренние дела Болгарии, у нас есть четкие институты, которые будут противодействовать этому типу действия», — объяснил он.

В МИД России пообещали, что Москва «даст соответствующий ответ».

«Благодарная» Болгария в очередной раз показала себя в лучшем свете. Ответные меры не за горами», — в свою очередь написал в Telegram зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Как пишет болгарский портал «Дневник», «неизбежный ответ Москвы, вероятно, не будет соразмерным по количеству, но вполне может привести к фактическому параличу и закрытию нашего посольства в России».

Что будет с дипмиссией

В российском посольстве сообщили ТАСС, что персонами нон грата объявили не только дипломатов, но и технический персонал.

В частности, Болгария высылает советника-посланника России Филиппа Воскресенского, генконсулов в Русе и Варне, а также директора культурно-информационного центра.

«В итоге закрывается наше генеральное консульство в Русе, откуда высланы все сотрудники, почти все сотрудники высланы из генерального консульства в Варне. Все наши сотрудники должны покинуть Болгарию до 3 июля. С учетом членов семей Болгарию должны покинуть более 200 человек», — рассказал Филипп Воскресенский.

Он также сообщил, что генконсульство в Варне из-за решения болгарских властей останется почти без сотрудников.

Воскресенский не рассказал, каким будет ответ Москвы на высылку дипломатов, однако отметил, что «дипломатические отношения между странами серьезно осложнились».

26 июня замглавы МИД Болгарии Ирена Димитрова сообщила послу РФ Элеоноре Митрофановой о решении страны сократить численность сотрудников российских представительств в Болгарии до пределов, не превышающих количество болгарских представительств в РФ (это 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников). Тогда послу показали имена 70 дипломатов, которые должны покинуть страну до полуночи 3 июля. По мнению болгарских властей, они вели деятельность, угрожающую национальной безопасности Болгарии и несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. При этом суть претензий не уточнялась.

В конце апреля болгарский премьер заявил во время визита в Киев о желании сократить число российских дипломатов в Софии. После его заявления в МИД Болгарии сформировали межведомственную комиссию по изучению этого вопроса.

Вотум недоверия болгарскому правительству

23 июня болгарский премьер обвинил посла России в «свержении» его правительства. Речь идет о том, что 22 июня парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку коалиционного правительства. Решение поддержали 123 депутата, против выступили 115.

По мнению Петкова, в вотуме недоверия его правительству надо винить нескольких политических деятелей, среди которых — посол РФ Элеонора Митрофанова. При этом он не уточнил, в чем именно заключалась деструктивная роль Митрофановой для его кабмина.

Митрофанова, комментируя заявления премьера Болгарии, сказала, что это очень «удобное» для властей объяснение — Россия всегда во всем виновата.

Ухудшение дипотношений

София несколько раз за этот год высылала сотрудников российского посольства. Так, 2 марта персонами нон грата объявили двух дипломатов, которые, по версии Софии, занимались «разведкой». 18 марта Болгария решила выслать еще 10 дипломатов.

1 апреля болгарская сторона завела уголовное дело по ст. 104 УК Болгарии (шпионаж) против первого секретаря посольства России. Тогда Элеонору Митрофанову высылать не стали, чтобы не разрывать дипломатические отношения между государствами, объяснил премьер страны.

В ответ на эти действия 8 апреля МИД России объявил двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. 13 мая РФ выслала еще одного болгарского дипломата.