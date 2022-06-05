Три страны отказались пропускать самолет Лаврова в Сербию

Болгария, Черногория и Северная Македония запретили самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова пересекать свои воздушные пространства. В результате визит министра в Сербию, запланированный на 6-7 июня, отменен, сообщили в МИД России. Сербский премьер Ана Брнабич назвала сложившуюся ситуацию невероятной и исключительной.

Черногория, Болгария и Северная Македония закрыли свое воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщила сербская газета «Вечерне новости».

Издание опубликовало снимок документа, запрещающего пролет самолета главы МИД РФ над территорией Черногории для визита в Белград. Газета показала фрагмент со словами not granted («разрешение не предоставлено») за подписью официального лица.

Таким образом, по данным газеты, намеченный на 6-7 июня визит Лаврова в Сербию «оказался под большим вопросом», «но в этом нет никакой вины официального Белграда».

Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова рассказала, что Болгария также отказалась предоставить воздушный коридор для российского правительственного самолета.

«Могу подтвердить, что власти Болгарии не разрешили пролет самолета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту, который должен проследовать в Сербию, через воздушное пространство своей страны», — сказала дипломат.

МИД России позднее подтвердил, что Черногория, Болгария и Северная Македония не дали разрешения на пролет самолета российского министра.

Отвечая на вопрос, отменится ли из-за этого визит Лаврова в Белград, в ведомстве сказали: «Способностью к телепортации наша дипломатия еще не овладела».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Сербии, Вучич обратится к нации 6 июня в связи с возможной отменой визита Лаврова. Он выступит в вечерних новостях в 19:30 (20:30 мск).

«Исключительно сложная ситуация»

Ситуация с визитом Лаврова в Сербию «исключительно сложная», заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. По ее словам, президент страны Александр Вучич вынужден был лично заниматься урегулированием возникших сложностей.

«Невероятно, что сейчас в Европе и мире ситуация такая, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика путешествия министра иностранных дел другой страны, от которой зависит, приедет он или нет», — заявила Брнабич.

По ее словам, президент Сербии для решения проблемы провела «целый ряд встреч и с представителями РФ, и с представителями США, и Германии, и ЕС».

«Когда у вас визит на таком высоком уровне, как визит главы МИД России, вы бы могли подумать, что люди в кризисные времена, когда мир находится на грани Третьей мировой войны, заинтересованы в том, чтобы услышать его позицию, насколько бы ни были с ней не согласны», — подчеркнула Брнабич.

Тем не менее, по ее словам, внешнеполитическая ситуация сложилась так, что «никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать».

«Существует, наверное, что-то, что должно быть услышано, существует, вероятно, хоть какое-то пространство для диалога», — указала премьер Сербии.

Вучич ранее заявил, что подготовка визита Лаврова в Белград усложняется в том числе в связи с предстоящим визитом в страну канцлера ФРГ Олафа Шольца 10 июня. Как пишет издание Euroactiv, Вучич допустил отказ Шольца от приезда после Лаврова. «Это была бы трагедия», — указал сербский лидер.

С кем Лавров собирался говорить в Сербии

3 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что визит Лаврова в Сербию планируется 6-7 июня. В ходе поездки в Белград были запланированы встречи главы МИД РФ с сербским президентом, переговоры с министром иностранных дел Николой Селаковичем, председателем Народной скупщины (однопалатного парламента) Ивицей Дачичем и патриархом Сербским Порфирием.

Ожидалось, что стороны обсудят вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия, а также обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе и другим актуальным международным проблемам.

Сам Лавров ранее заявлял, что России важно понимать оценки руководства Сербии и его планы действий на дальнейший период.

Журналисты спрашивали главу МИД РФ, будет ли он обсуждать с Александаром Вучичем темы урегулирования в Косово и поставок российского газа.

«Мы будем обсуждать любые темы, которые интересуют наших сербских друзей. Тему газа президент Александар Вучич обсуждал с президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Они достигли принципиальных договоренностей, которые оформляются по линии соответствующих компаний. В отношении темы Косово я уже сказал, какая наша позиция», — отмечал Лавров.

«Заинтересованы послушать оценки президента Александара Вучича и других сербских политиков о сложившейся сейчас ситуации», — добавил министр.

Вучич встретится с послом России Александром Боцан-Харченко 6 июня в 10:00.