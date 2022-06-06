На заседании Совбеза ООН Россию обвинили в насилии на Украине. Небензя в ответ вышел из зала

Совбез ООН на заседании обсудил насилие и торговлю людьми во время конфликта на Украине. Украина и ЕС заявили, что такие преступления совершают российские военные. Российская сторона эти обвинения отрицает. Когда же глава Евросовета обвинил Москву в продовольственном кризисе, российский постпред при ООН вышел из зала.

Основной темой заседания Совбеза ООН 6 июня стала ситуация на Украине. Особое внимание представители стран уделили теме насилия и торговле людьми. Спецпредставитель ООН по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамила Паттен заявила, что международная организация проверяет 124 полученных сообщения о подобных случаях.

Насилие, предположительно, совершалось в районе Чернигова, Днепропетровска, Донецка, Харькова, Херсона, Киева, Луганска, Николаева, Винницы, Запорожья, а также в Закарпатской и Житомирской областях.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не совершает таких преступлений. Он привел в пример несколько случаев насилия со стороны украинских националистов.

Одним из них стало уголовное дело, возбужденное СК РФ против старшего лейтенанта ВСУ Сергея Батынского. В начале апреля, как рассказал Небензя, в Мариуполе украинские военные задержали семейную пару и изнасиловали женщину на глазах супруга. Когда мужчина пытался заступиться, его убили.

После Небензи слово взял украинский постпред Сергей Кислица. Он заявил, что граждане нескольких районов Украины обращаются к правоохранителям с жалобами на насилие со стороны российских военных. Кислица также призвал к отказу от каких-либо уступок Москве.

Далее с речью выступил глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, европейские страны содействуют Генпрокуратуре Украины в сборе доказательств преступлений российских военных, «которые должны быть преданы суду».

«Мы слышим сообщения, что российские силы используют насилие, сексуальное насилие как орудие войны. Сексуальное насилие — это военное преступление. Это тактика пытки, террора и угнетения», — сказал Мишель, добавив, что ЕС должен оказать помощь и защиту украинским женщинам и детям.

После этого он перешел к продовольственному кризису и, говоря о том, что ЕС не вводил санкций против российского зерна, обратился к Небензе: «Может быть, вы захотите выйти из зала, наверное, легче не слушать правду».

Российский постпред действительно покинул зал. Первый заместитель Небензи Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале, что председатель Евросовета вел «отвязную и грубую» риторику, что и стало причиной протеста российской стороны на заседании. «Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», – добавил он.

Полянский добавил, что европейцы не привели никаких доказательств в пользу своих обвинений.

«Максимальная степень доказанности в исполнении наших западных и украинских коллег — «русские солдаты повсеместно насилуют женщин». И все. Настолько очевидно, что и доказывать ничего не надо. Ни одного примера так и не было приведено», – утверждает он.

Что касается вывоза продовольствия с Украины, 2 июня Небензя объявил условие России для обеспечения безопасного прохода украинских кораблей с зерном: Украина должна разминировать проходы к кораблям. Он подчеркнул, что это украинские мины, а не российские.

Ранее по итогам переговоров Турции с Россией, Украиной и представителями ООН была разработана дорожная карта по работе «зернового коридора». Предполагается, что это позволит избежать глобального продовольственного кризиса.

Российский президент Владимир Путин подтвердил, что Москва не препятствует этому процессу, и назвал способы вывоза зерна: через украинские порты черноморского бассейна, через Белоруссию, но для этого нужно снять с республики санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от экспорта зерна с помощью Минска. «Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом», – объяснил он.