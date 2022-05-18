Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Москвичи скупают садовую мебель и технику для дачи 13:39
Серебренников раскритиковал бойкот русской культуры 13:38
«Динамо» пригласило хоккеиста Овечкина на финал Кубка России 13:35
Netflix уволил 150 сотрудников 13:35
Сербы назвали вступление Косово в Совет Европы нарушением международного права 13:33
Еврокомиссия решила представить план по усилению энергобезопасности ЕС 13:31
Песков переадресовал в Минобороны вопросы о статусе сдавшихся с «Азовстали» 13:31
Лебедев сравнил обвинения Мизулиной в реабилитации нацизма с воем собаки... 13:29
Китай создает гиперзвуковую ракету, которая сможет поразить движущийся автомобиль 13:29
Россия объявила 34 французских дипломата персонами нон грата 13:27
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Генсек НАТО Столтенберг принял заявки Финляндии и Швеции

Теперь страны будут ждать решения союзников

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Финляндия и Швеция утром в среду одновременно подали официальные заявки на вступление в НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поблагодарил скандинавские страны за решение присоединиться к военно-политическому блоку.

«Это хороший день»

Письма с заявками на вступление в НАТО Столтенбергу в штаб-квартире организации в Брюсселе вручили послы Швеции и Финляндии Аксель Вернхофф и Клаус Корхонен.

«Это хороший день, в критический момент для нашей безопасности. Большое спасибо за передачу заявок на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Каждый народ имеет право выбирать свой путь. Ваши оба сделали свой выбор после тщательного демократического процесса», — сказал Столтенберг, трансляция его встречи с послами велась на сайте НАТО.

Генсек альянса подчеркнул, что «тепло приветствует» просьбы скандинавских стран, а также назвал Финляндию и Швецию «ближайшими партнерами» военно-политического блока.

«Ваше членство в НАТО повысит нашу общую безопасность. Заявления, которые вы сделали сегодня, являются историческим шагом. Теперь союзники рассмотрят следующие шаги на вашем пути к НАТО», — отметил Столтенберг.

По его словам, необходимо «учитывать интересы безопасности всех союзников». При этом в альянсе «полны решимости проработать все вопросы и быстро прийти к выводам». Столтенберг также отметил, что за последние несколько дней прозвучали «многочисленные заявления» союзников альянса «о приверженности безопасности Финляндии и Швеции».

«НАТО уже проявляет бдительность в регионе Балтийского моря, и силы НАТО и союзников будут продолжать адаптироваться по мере необходимости. Все союзники согласны с важностью расширения НАТО. Мы все согласны с тем, что мы должны стоять вместе», — заключил генсек Североатлантического альянса.

Путь Швеции и Финляндии в НАТО

После начала военной спецоперации России на Украине Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в Североатлантический альянс, отказавшись от нейтрального статуса. Государственные учреждения скандинавских стран приступили к необходимым для этого процедурам.

15 мая в правящей Социал-демократической партии Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО официально принято. Стокгольм объяснил свое стремление мотивами безопасности. При этом в случае одобрения ее заявки страна выступит против размещения ядерного оружия и военных баз НАТО на своей территории. В этот же день официальное решение о вступлении в НАТО приняла Финляндия.

Однако 16 мая Эрдоган заявил, что Турция не может сказать «да» членству Финляндии и Швеции в НАТО.

«Тогда НАТО не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов. Мы не можем сказать «да», пусть не обижаются», — сказал турецкий президент на брифинге.

По его словам, «Швеция — очаг терроризма, в парламенте у них террористы Рабочей партии Курдистана». Поэтому даже если Стокгольм и Хельсинки сделают антитеррористические заявления, Анкара не сможет им поверить.

Несмотря на возражения Турции, глава МИД Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО, о чем представительство страны в альянсе сообщило 17 мая в Twitter. В тот же день парламент Финляндии одобрил аналогичную заявку большинством голосов, затем документ подписал финский президент Саули Ниинисте.

Накануне шведский премьер Магдалена Андерссон анонсировала, что Швеция и Финляндия совместно подадут заявки на вступление в НАТО 18 мая. По ее словам, Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия на фоне процесса вступления скандинавских стран в Североатлантический альянс.

В России к возможному присоединению Швеции и Финляндии к НАТО отнеслись негативно. Так, президент России Владимир Путин 16 мая отметил, что расширение военно-политического блока носит искусственный характер. Российский лидер считает, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

А заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил в тот же день, что безопасность в Швеции и Финляндии после вступления в альянс не укрепится, а решение присоединиться к блоку — «очередная ошибка с далеко идущими последствиями».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть