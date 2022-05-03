«Антиисторические заявления»: МИД России ответил на критику слов Лаврова о евреях и Гитлере

«Не гарантия защиты от разгула неонацизма»
«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», — говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В нем также отмечается, что «историческая трагедия заключается в том, что если во время Второй мировой войны некоторые евреи участвовали в преступлениях вынужденно, то спекулирующий на своих корнях Зеленский делает это вполне сознательно и вполне добровольно» — «прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов, духовных и кровных наследников палачей своего народа».
«Еврейское происхождение президента – не гарантия защиты от разгула неонацизма в стране… Лапид и его кабинет этого не видят? Так же, как цинично игнорируют эпидемию уничтожения и осквернения памятников настоящим праведникам народов мира — солдатам Красной Армии, остановившим холокост и спасшим Еврейский мир», — считают в министерстве иностранных дел.
По мнению сотрудников российского внешнеполитического ведомства, в МИД Израиля не замечают, что «сначала на Украине в 2014 году пришли за коммунистами, потом за социалистами, потом весь «цивилизованный» мир промолчал, когда на Украине «отменили» русских».
В МИДе убеждены, что, несмотря на существование закона «О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине», который Владимир Зеленский подписал в 2020 году, его нормы не действуют.
«Бытовой и политический антисемитизм и нацизм не пресекаются, наоборот, пестуются. Власти и правоохранительные органы спокойно относятся к юдофобским выкрикам на «бандеровских» маршах, все потому, что нынешний киевский режим уверен в своей непогрешимости. Особенно безнравственно такое «государственное строительство» для страны, которая потеряла 1,5 миллиона евреев во времена холокоста, и на территории столицы которой стоит мемориал погибшим в Бабьем Яре», — заключили в российском ведомстве.
Возмущение Израиля
1 мая на сайте МИД РФ было опубликовано интервью министра иностранных дел России Сергея Лавра итальянской телекомпании Mediaset. Главу российского внешнеполитического ведомства попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности денацификации страны, в которой президент – еврей.
«Мне совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает президент Зеленский. У него «семь пятниц на неделе», как у нас принято говорить. В течение одного дня может поменять позицию несколько раз», — Заявил Лавров.
По его словам, Зеленский отверг возможность обсуждения демилитаризации и денацификации страны на переговорах, тем самым саботируя их.
«Нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» и других подразделений носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф». Он (Зеленский – «Газета.Ru») выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал российский министр.
Своими заявлениями Лавров вызвал негодование Израиля. Посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства.
«Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», — сообщили в израильском МИДе.
Слова Лаврова раскритиковали и многие израильские политики.
«Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — сказал глава МИД Израиля Яир Лапид.
Израильский телеканал Srugim сообщил, что председатель правления мемориального комплекса «Яд ва-Шем» Дани Даян назвал слова Лаврова о возможных еврейских корнях Адольфа Гитлера «необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения».
А министр связи Израиля Йоаз Гендель назвал слова российского министра «бредом, призванным оправдать ужасные действия русских на Украине», и подчеркнул, что не готов мириться с неуважением к жертвам холокоста, сообщает Politico.
«С особой серьезностью отношусь к заявлению министра иностранных дел России. Его слова не соответствуют действительности, а их намерения ошибочны… Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность», — написал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в Twitter.
«Забыли уроки Второй мировой войны»
Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в Telegram назвал слова Лаврова «антисемитским выпадом».
«Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов», — возмутился Зеленский.
Украинский президент также считает, что «такой антисемитский выпад их министра означает, что в России забыли все уроки второй мировой войны. А может, никогда и не учили эти уроки. Поэтому вопрос – останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию? Останутся ли отношения с Россией как обычно?» — заключил украинский лидер.