«В семье не без урода»: Израиль возмутили слова Лаврова о еврействе Гитлера

«В семье не без урода»

Во время интервью Лаврова попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности денацификации страны, в которой президент – еврей.

«Мне совершенно безразлично, что опровергает или не опровергает президент Зеленский. У него «семь пятниц на неделе», как у нас принято говорить. В течение одного дня может поменять позицию несколько раз», — сказал глава МИД РФ.

По его словам, Зеленский отверг возможность обсуждения демилитаризации и денацификации страны на переговорах, тем самым саботируя их.

«Нацификация есть: захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» и других подразделений носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов Ваффен-СС, открыто читают и пропагандируют «Майн кампф». Он (Зеленский – «Газета.Ru») выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что «сейчас публикуются материалы, которые подтверждают, что американцы и особенно канадцы сыграли ведущую роль в том, чтобы готовить ультрарадикальные, откровенно неонацистские подразделения на Украине».

«Все эти годы цель состояла в том, чтобы неонацисты вливались в регулярные вооруженные силы Украины. Таким образом в каждом подразделении (батальон, полк) люди из «Азова» играли бы ведущую роль. Такие материалы читаю в западной прессе. То, что «Азов» является откровенно неонацистским объединением – это было на Западе признано без каких-либо колебаний до ситуации в начале 2022 года, когда они стали, как по команде, менять свою позицию. Недавно Япония даже извинилась перед «Азовом» за то, что включили его несколько лет назад в список террористических организаций из-за его неонацистских склонностей», — рассказал министр.

Он также вспомнил, как в интервью Зеленский, когда у него спросили, как он относится к «Азову», ответил, что таких батальонов много, «они такие, какие они есть».

«Хочу обратить ваше мнение, что эту фразу – «они такие, какие они есть» – журналист, который брал у Зеленского интервью, вырезал и не пустил в эфир. То есть журналист понимает, что этот человек говорит и думает. А думает он о том, как использовать неонацистов для борьбы с Российской Федерацией», — уверен Лавров.

«Ужасная историческая ошибка»

Вскоре после публикации интервью посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства.

«Вследствие возмутительных замечаний министра иностранных дел России Сергея Лаврова министерство иностранных дел вызвало посла России в Израиле для разъяснительной беседы с заместителем генерального директора ведомства по Евро-Азии», — говорится в сообщении пресс-службы израильского МИДа.

На сайте ведомства также был размещен комментарий министра иностранных дел Израиля Яира Лапида.

«Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны — они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — сказал Лапид.

РИА «Новости» сообщило, что посольство РФ пока не дает комментариев по этому поводу.

Израильский телеканал Srugim сообщил, что председатель правления мемориального комплекса «Яд ва-Шем» Дани Даян назвал слова Лаврова о возможных еврейских корнях Адольфа Гитлера «необоснованными, бредовыми, опасными и заслуживающими всяческого осуждения».

Министр связи Израиля Йоаз Гендель назвал слова Лаврова «бредом, призванным оправдать ужасные действия русских на Украине», и подчеркнул, что не готов мириться с неуважением к жертвам холокоста, сообщает Politico.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет также назвал ложью слова главы российского МИД.

«С особой серьезностью отношусь к заявлению министра иностранных дел России. Его слова не соответствуют действительности, а их намерения ошибочны», — написал Беннет в Twitter.

По его словам, «цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность».

«В наше время нет ни одной войны, подобной холокосту или сравнимой с ним. Использование холокоста еврейского народа в качестве политического инструмента должно быть немедленно прекращено», — заключил израильский премьер.