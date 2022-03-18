«Кулебе ничего нельзя сказать»: почему власти Германии не спорят с Украиной

Германии, несмотря на практически безоговорочную поддержку Украины, становится трудно находить с Киевом общий язык. Власти Украины недовольны сохранением импорта российских энергоресурсов в ФРГ и высказываниями о недопустимости притеснения россиян на своей территории. В Германии заявлениями посла Киева в Берлине.

Как пишет Junge Welt, в ФРГ вспыхнул скандал из-за обращения посла Украины в Берлине Андрея Мельника к немецкому канцлеру Олафу Шольцу, в котором он фактически попытался втянуть Германию в вооруженных конфликт с Россией.

Речь идет о заявлениях украинского дипломата в отношении военной помощи. Так, Мельник не раз выражал свое разочарование из-за недостаточно быстрой поставки вооружений и отсутствия комплексного пакета помощи для Киева. Более того, посол призывал Берлин поддержать введение бесполетной зоны над Украиной, что может привести к конфликту между Россией и НАТО.

По информации Junge Welt, заявления украинского дипломата можно расценивать как нарушение Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях, которая запрещает вмешательство во внутренние дела других стран. Подход Мельника вызвал недовольство парламентского госсекретаря при министерстве строительства ФРГ Серена Бартоля.

«Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым», — написал Бартоль в Twitter, правда, в скором времени он удалил свой пост и извинился за критику в отношении представителя Киева.

По версии немецкой газеты, критика в адрес Мельника исчезла из-за того, что у украинского посла есть влиятельные покровители в Германии. Однако те или иные требования к руководству ФРГ выдвигает не только он, но и другие представители украинской власти, также позволяя себе открыто критиковать Берлин за те или иные решения.

К примеру, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил канцлера ФРГ в попытке «оправдать свою нерешительность» из-за призыва Шольца не допустить травлю на русскоязычных в Германии на фоне спецоперации России на Украине.

«В Европе это может стать ложной тенденцией. Потому что официально 71% россиян поддерживают войну. <...> Имейте это в виду», — написал Подоляк в Тwitter.

Схожее заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, раскритиковав Шольца за отказ от притеснения россиян. По его мнению, они якобы несут ответственность за ситуацию на украинской территории.

Отдельно стоит упомянуть онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского в Бундестаге, в котором украинского лидера встретили овациями, несмотря на его требование по введению Германией эмбарго на торговлю с Россией — хотя в Берлине не раз указывали на серьезные риски такого решения для немецкой экономики.

Почему Киев критикует Берлин

По словам научного сотрудника Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артема Соколова, нынешний формат взаимодействия Киева и Берлина продолжает ту модель, которая складывалась до февральской эскалации украинского кризиса.

«Киев критиковал Берлин по двум основным направлениям — за проект «Северный поток — 2» и нежелание осуществлять поставки вооружений на территорию Украины. После начала специальной военной операции России Украина пытается нарастить давление на ФРГ в новых условиях.

И, поскольку «Северный поток — 2» на данный момент остановлен на неопределенный срок, давление происходит в направлении дальнейшего отказа Германии от российских энергоресурсов, линии необходимости наращивания поставок вооружения Украине от ФРГ и в контексте усиления иной морально-политической поддержки Украины, которая по мнении киевских властей недостаточна со стороны Берлина», — пояснил эксперт.

При этом критика канцлера Шольца со стороны официальных властей Украины направлена на чувствительный нерв российско-германских отношений, продолжил Соколов. «В целом она носит провокативный характер в текущих условиях», — сказал он.

Руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов также считает, что риторика, которую себе позволяют представители украинской власти, в особенности посол Мельник и министр Кулеба, во многом неприемлема.

«Мельник стал неким провокатором, пропагандистом, но никак не послом европейской страны и дипломатом — к дипломатии его заявления не относятся. У Кулебы заявления более сдержанные, но он тоже провокатор. Еще до начала спецоперации он фактически провоцировал на военный конфликт. То же самое делал и Мельник. К сожалению, Берлин не одергивает или считает невозможным и не нужным делать официальные заявления в отношении украинского посла. Хотя когда (экс-посол США в ФРГ Ричард) Гренелл говорил более мягкие вещи, его всячески критиковали», — добавил эксперт.

С точки зрения Белова, в Германии есть понимание рисков последствий антироссийской политики. Поэтому немецкое руководство пытается сдержать «напор истерии», чтобы не допустить конфликта между постсоветским населением и теми, кто разделяет антирусские настроения.

«Практически все понимают, что в изначальной реакции перегнули палку, и теперь пытаются сдемпфировать. Конечно, достают украинцы немцев, но отвечать они не будут. Мельнику ничего нельзя сказать, Кулебе ничего нельзя сказать. Их, с точки зрения Берлина, надо поддерживать, поэтому они молчат, поэтому встают и аплодируют Зеленскому в Бундестаге, что бы там ни происходило и что бы он ни говорил», — отметил эксперт.

Выполнит ли ФРГ требования Украины

Впрочем, несмотря на отсутствие какой-либо критики Берлина в отношении украинской стороны, говорить о том, что Германия готова пойти на выполнение всех требований представителей Киева, нельзя. Как пишет Politico, большинство экспертов финансового рынка считают, что избавление от российских энергоресурсов — одно из главных требований Украины — обойдется ФРГ очень дорого.

По оценке Немецкого экономического института, запрет, например, российского газа является огромным риском для Германии, поскольку его поставки идут на нужды не только населения, но и предприятий

Определенные планы у Берлина по уходу от российских энергоносителей все же имеются, но они носят долговременный характер, и их реализация будет зависеть от скорости перехода к возобновляемым источникам энергии. Как ожидается, уйти от газа, нефти и угля Германия сможет лишь к 2035 году, о чем не раз говорил Шольц.

Однако население готово к эмбарго. Так, согласно опросу ZDF, 55% жителей Германии выступают за прекращение импорта российских энергоресурсов, не поддерживают это 39% респондентов.

В таких условиях сложно сказать, может ли правительство ФРГ пойти на выполнение требований Украины. С точки зрения Артема Соколова из МГИМО, в краткосрочной перспективе отказаться от российского газа, нефти или угля для Германии невозможно.

«Чтобы это сделать, Берлину необходимо диверсифицировать каналы поставок за счет других стран или нарастить использование возобновляемых источников энергии — и то, и другое в краткосрочной перспективе сделать невозможно.

Поэтому заявления немецкого правительства о готовности отказаться от российского газа или других источников энергии до конца этого года лишены всяких оснований», — указал эксперт.

С ним отчасти согласен и Владислав Белов из Института Европы РАН, по его словам, в отношении тех или иных ограничений Берлин будет действовать согласно четырем санкционным пакетам Евросоюза против России.

«Там меры прописаны, к сожалению, они уже ломают экономику Германии. Этим пакетам ФРГ просто обязана следовать. Что касается энергетического баланса и роли импортного сырья вне рамок санкционных пакетов, то Германия будет постепенно их ограничивать по мере перехода и поиска альтернативных источников. То есть отказываться от российского газа и нефти Берлин будет не в рамках санкций, а в рамках возможности альтернативного замещения — что бы там Украину у него ни требовала», — резюмировал эксперт.