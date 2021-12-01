МИД России: к 31 января из страны должны уехать дипломаты США, работающие три года

Если Вашингтон не приостановит высылку сотрудников российских диппредставительств, то Москва ответит аналогичным образом. МИД РФ предложил «заморозить ситуацию», чтобы провести переговоры по этому поводу. В противном случае на родину будут отправлены американские дипломаты, проработавшие в России более трех лет.

До конца января следующего года американские дипломаты, которые находятся в Москве более трех лет, должны будут покинуть Россию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет», — отметила она.

Захарова добавила, что такую «игру навязали США», когда в 2020 году американские власти установили трехлетний лимит на пребывание сотрудников посольства России в Вашингтоне и генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне.

«До первого июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян», — заверила представитель российского ведомства.

Ранее российский посол Анатолий Антонов в очередной раз обратил внимание на «высылку» российских дипломатов из США. По его словам, до конца июня из США должны уехать более 50 представителей России.

Захарова подчеркнула, что тем, кто уже уехал и тем, кто должен покинуть Соединенные Штаты, нельзя будет вернуться обратно в течение трех лет.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков отметил, что у США есть еще время, чтобы изменить свое решение о высылке россиян. Он подчеркнул, что в противном случае Россия намерена ответить зеркально. «Но мы против этого, мы предлагаем американцам отказаться от этих требований», — добавил дипломат.

Вместе с тем замминистра обратил внимание, что Вашингтон до сих пор не ответил Москве о возможной встрече сторон по «двусторонним раздражителям». «Если бы они хотели хотя бы какое-то дополнительное время получить для продолжения обсуждения этой тематики, мы готовы», — сказал Рябков.

Он пояснил, что в этом случае американской стороне достаточно «объявить, что приостанавливается выполнение упомянутых требований, ситуация замораживается, как она есть». Вслед за этим продолжит диалог и поиск решений. »[Но] этого не происходит, они идут напролом, продолжают попытки оказывать давление», — констатировал чиновник.

Дипломат подчеркнул, что для России «прием выдвижения ультиматумов» неприемлем. «Соответственно, они получат «в обратку», — предупредил Рябков.



27 ноября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал о ситуации с сотрудниками диппредставительств России в США.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями. 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — сказал он.

Он подчеркнул, что российские представительства сталкиваются «с серьезным кадровым голодом». Это происходит потому, что тех, кто находится в США американские власти требуют выслать, а новым сотрудникам визы и разрешения на въезд не выдаются. Ранее Антонов подчеркивал, что документы ожидают порядка 40 россиян. Многие из них, по словам посла, находятся в «листе ожидания» больше года. При этом почти 60 сотрудникам учреждений России в США не продлеваются визы.

Вместе с тем американские власти, уверен Антонов, намеренно разделяют российских представителей с семьями. «У супруг ряда наших товарищей отобрана аккредитация. Детям не дают визы. Не понимаю, на что нацелена эта политика по разъединению семей российских дипломатов», — поделился посол.

МИД России пытается разобраться в этой ситуации. По словам замглавы ведомства Евгения Иванова, в декабре продолжатся консультации по визовым вопросам. «Они достаточно непросто идут. То есть они такие плотные, вязкие», — сказал он.

По словам Иванова, с проблемами в получении разрешения на въезд сталкиваются также сотрудники агентства Россотрудничество, спортсмены и другие категории граждан.

«Вы знаете, что американцы практически не выдают визы в Москве. Связано это с тем, что, как они говорят, у них нет соответствующего персонала, который может все эти заявки обрабатывать», — добавил он, подчеркнув, что не Россия первой начала высылать дипломатов. Москва лишь прибегала к ответным мерам.

При этом в США после заявления Антонова о высылке российских дипломатов подчеркнули, что это «не высылка». «Российские власти, разумеется, проинформировали, и они могут заменить уезжающих, найдя других членов дипкорпуса на эти места. Эти новые процедуры — не меры наказания», — сказала представитель Госдепа США Джалина Портер.

Она также отметила, что Россия также разрешает дипломатам из Соединенных Штатов пребывать на территории страны в течение трех лет. «США также проинформировали Россию примерно год назад, что (ее) дипломаты будут подчиняться тем же правилам», — отметила она.

«Это создает больше паритета в наших дипломатических миссиях по мере того, как обе (страны) будут ротировать сотрудников с определенной частотой. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Россией», — заверила дипломат.

Но Анатолий Антонов в ответ на слова Портер заявил, что США искажают факты. «Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность <...>. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», — отметил он.

Посол подчеркнул, что именно Госдеп год назад установил трехлетний лимит в одностороннем порядке.

«Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», — добавил посол.