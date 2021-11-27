Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января

До 30 января из США уедут 27 сотрудников российского посольства. Спустя полгода еще столько же дипломатов покинут страну. Представители России по требованию американских властей отправляются на родину вместе с семьями. Также до сих пор не решен визовый вопрос — США не торопятся выдавать дипломатам РФ и членам их семей визы и виды на жительство.

В ближайшие семь месяцев более 50 российских дипломатов вместе с семьями вынужденно покинут США, сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями. 30 июня уедет аналогичное количество отсюда», — отметил диппредставитель России.

По словам Антонова, американские власти намеренно разделяют российских дипломатов с семьями. «Мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом. У супруг ряда наших товарищей отобрана аккредитация. Детям не дают визы. Не понимаю, на что нацелена эта политика по разъединению семей российских дипломатов», — поделился он, подчеркнув, что такая ситуация сложилась на фоне заявлений американцев о том, «как бережно относятся в Соединенных Штатах к семейным традициям».

Посол указал на прежнее негативное отношение США к России.

«Не меняется практически ничего. По-прежнему атмосфера здесь [в США] отравлена русофобией: в СМИ, в Конгрессе, в госаппарате. Все это мешает выстраиванию российско-американских отношений», — констатировал Антонов.

По его словам, американские представители все меньше говорят с Россией о том, что представляет интерес Москвы. Зачастую они выбирают лишь те вопросы, которые представляют интерес для США, а в последних двусторонних контактах «доминирует только одна тема — «агрессивная» политика Российской Федерации на наших западных рубежах».

Неделей ранее Антонов рассказал, что США затягивают продление виз или разрешения на въезд для примерно 100 сотрудников российского посольства.

«Проблем у наших заграничных учреждений предостаточно. В посольстве и генконсульствах России в США остаются почти 60 сотрудников (вместе с членами семей — 155 человек), которым американская сторона затягивает продление виз», — обратил внимание дипломат.

При этом порядка 40 российских представителей ожидают разрешение на въезд. Многие из них, по словам посла, находятся в «листе ожидания» больше года.

«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны будут покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка может усугубиться», — предположил тогда Антонов.

Посол считает, что американские власти специально выставляют себя в роли жертвы визовых ограничений со стороны России, чтобы сделать Москву ответственной за консульско-визовые сложности.

В апреле этого года Вашингтон объявил о санкциях против России. Кроме того, Госдеп заявил об очередной высылке российских дипломатов. В ответ на это Москва ограничила наем американским посольством в России россиян и граждан третьих стран.

Вместе с тем российская сторона уверена, что стороны не смогут нормализовать отношения, пока не решен вопрос с дипсобственностью России в США. В частности, об этом говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, дипломатические объекты России были «захвачены американскими властями в период с 2016 по 2018 год».

«Мы делаем все, чтобы эту ситуацию каким-то образом переломить. В контактах с официальными американскими представителями подчеркиваем неприемлемость подобных рейдерских действий», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва требует «вернуть земельные участки, здания законному владельцу» и допустить дипломатов. Но им регулярно отказывают.

17 ноября Захарова рассказала, что власти США предлагают России продать ее дипсобственность (шесть объектов), которая находится на территории Соединенных Штатов.