«Есть другие точки зрения»: что ответили в Кремле на статью Кудрина о приватизации

Решения о переходе к масштабной приватизации и сокращении государственного участия в экономике пока не принимались. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя статью главы Счетной палаты Алексея Кудрина, автор обладает огромным опытом и великолепными экспертными знаниями, но «есть и другие точки зрения». По словам представителя Кремля, приватизация как процесс важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В России пока не принимались решения о сокращении государственного участия в экономике и переходе к масштабной приватизации. Об этом во вторник, 7 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя статью председателя Счетной палаты Алексея Кудрина под названием «Пора дать экономике повзрослеть».

О чем написал Кудрин

Напомним, глава Счетной палаты опубликовал 6 сентября свой материал в журнале «Компания». В нем, в частности, отмечается высокая степень огосударствления российской экономики. Автор приводит оценки экспертов, которые сходятся в одном — масштабы прямого участия государства за последние 20 лет заметно выросли.

«Многие госпредприятия концентрируются в отдельных секторах экономики. В 2018 году доля совокупной выручки контролируемых государством компаний в сфере добычи сырой нефти и газа составляла 74,4%, в сфере машиностроения, электроники, оптики и электрооборудования — 55,6%, в финансах и страховании — 46,8%. При этом в строительстве этот показатель составляет лишь 20,9%, а в торговле сводится к 1,1 %», — пишет Кудрин.

Крупные компании с госучастием имеют преимущественные позиции на рынке и, как отмечает глава Счетной палаты, стремятся к монополизации не только в своей отрасли, но и в смежных, где они имеют интересы.

«Государство — менее эффективный собственник, чем частные структуры. 97% всех поступлений в казну в 2017–2019 годах обеспечили 20 компаний. Основная причина — «слабое» управление. Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников», — считает Кудрин.

В то же время автор констатирует, что правительство РФ вплотную занялось реформированием и оптимизацией структуры госкорпораций и институтов развития. «Это должно повысить их эффективность. Счетная палата будет держать руку на пульсе. Сегодня вопрос конкурентной среды в отечественной экономике — это серьезный вызов. Нам необходим знаковый тренд на разгосударствление, который в итоге выведет нас на новый уровень эффективности», — заключил он.

Что ответили в Кремле

Комментируя статью, Дмитрий Песков указал, что никаких решений на этот счет пока не принималось, но существуют разные точки зрения. Он отметил, что глава Счетной палаты обладает огромным опытом и великолепными экспертными знаниями.

«Это человек, который на протяжении не одного года признавался лучшим министром финансов. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, — приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС. — Вместе с тем, есть и другие экспертные точки зрения».

При этом представитель Кремля заявил, что рынок в России начал восстанавливаться. «Очевидно, что в целом рынок сейчас уже перешел в процесс восстановления, но пока это рост от минимальной базы. Поэтому в абсолютном выражении пока состояние рынков оставляет желать лучшего», — признал он.

«Приватизация как процесс важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью», — сказал Песков.

Он напомнил, что в новейшей истории Россия неоднократно сталкивалась с ситуацией, «когда в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности, которые потом с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства и путем огромных инвестиций возрождать фактически с нуля».

Мнение Зюганова

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложение главы Счетной палаты РФ «диверсией невиданного масштаба».

«Извините за жесткость, я бы взял большую палку на месте президента Владимира Путина и погнал бы его со всех должностей, — сказал Зюганов. Он указал, что Кудрин является «представителем гайдаро-ельцинской эпохи», когда он занимал руководящие посты в государстве, и «продолжает крутить одну и ту же пластинку».

По его мнению, Кудрин призывает к «дальнейшему уничтожению основ, без которых Россия не может существовать». «Они разогнали 50 тысяч колхозов... Он теперь предлагает добить города. У нас муниципальная собственность, МУПы и ГУПы, ими должны распоряжаться мэры городов... Это вообще диверсия невиданного масштаба», — считает лидер КПРФ.

Реализация инициативы главы Счетной палаты «добьет страну окончательно», поскольку делается это «на фоне тяжелейшего кризиса», полагает Зюганов.

О приватизации 90-х

По данным Фонда «Общественное мнение», 43% россиян считают, что итоги приватизации, проведенной в 1990-е годы, надо пересмотреть. В то же время 29% респондентов уверены — делать это недопустимо

За пересмотр чаще других выступают неимущие и жители малых городов и сел, против – относительно состоятельные и москвичи.

Три четверти участников опроса полагают, что предприятия – или всегда, или иногда – приватизировались с нарушениями законов. Вместе с тем, больше половины наших сограждан убеждены: приватизация была необходима. Четверть думают, что она была не нужна.

По данным социологов, 45% жителей страны считают, что приватизация государственной собственности продолжается до сих пор.