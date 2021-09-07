Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Футбольный менеджер: если выпустить Дзюбу на 5-10 минут, он будет ходить и бубнить 18:21
Силовиков Асада обвинили в пытках и изнасилованиях возвращающихся беженцев 18:18
ФНС: в России в качестве самозанятых зарегистрировано 3 млн человек 18:08
Ветеринары назвали собак, которым угрожают ушные инфекции 18:08
Генпрокуратура взяла на особый контроль расследование убийств школьниц... 18:05
Нейробиологи назвали новую причину ожирения 18:04
Анонсирован ремастер игры от создателей Max Payne 18:00
Заставлявший девочек носить платки замдиректора школы в Дагестане был уволен 17:58
Полицейские назвали версии гибели мэра Кривого Рога 17:56
Жулин сравнил игру сборной России при Карпине и Черчесове 17:54
Политика

«Есть другие точки зрения»: что ответили в Кремле на статью Кудрина о приватизации

Песков оценил идею главы Счетной палаты о сокращении госучастия в экономике

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Артем Коротаев/ТАСС
Решения о переходе к масштабной приватизации и сокращении государственного участия в экономике пока не принимались. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя статью главы Счетной палаты Алексея Кудрина, автор обладает огромным опытом и великолепными экспертными знаниями, но «есть и другие точки зрения». По словам представителя Кремля, приватизация как процесс важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В России пока не принимались решения о сокращении государственного участия в экономике и переходе к масштабной приватизации. Об этом во вторник, 7 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя статью председателя Счетной палаты Алексея Кудрина под названием «Пора дать экономике повзрослеть».

О чем написал Кудрин

Напомним, глава Счетной палаты опубликовал 6 сентября свой материал в журнале «Компания». В нем, в частности, отмечается высокая степень огосударствления российской экономики. Автор приводит оценки экспертов, которые сходятся в одном — масштабы прямого участия государства за последние 20 лет заметно выросли.

«Многие госпредприятия концентрируются в отдельных секторах экономики. В 2018 году доля совокупной выручки контролируемых государством компаний в сфере добычи сырой нефти и газа составляла 74,4%, в сфере машиностроения, электроники, оптики и электрооборудования — 55,6%, в финансах и страховании — 46,8%. При этом в строительстве этот показатель составляет лишь 20,9%, а в торговле сводится к 1,1 %», — пишет Кудрин.

Крупные компании с госучастием имеют преимущественные позиции на рынке и, как отмечает глава Счетной палаты, стремятся к монополизации не только в своей отрасли, но и в смежных, где они имеют интересы.

«Государство — менее эффективный собственник, чем частные структуры. 97% всех поступлений в казну в 2017–2019 годах обеспечили 20 компаний. Основная причина — «слабое» управление. Изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников», — считает Кудрин.

В то же время автор констатирует, что правительство РФ вплотную занялось реформированием и оптимизацией структуры госкорпораций и институтов развития. «Это должно повысить их эффективность. Счетная палата будет держать руку на пульсе. Сегодня вопрос конкурентной среды в отечественной экономике — это серьезный вызов. Нам необходим знаковый тренд на разгосударствление, который в итоге выведет нас на новый уровень эффективности», — заключил он.

Что ответили в Кремле

Комментируя статью, Дмитрий Песков указал, что никаких решений на этот счет пока не принималось, но существуют разные точки зрения. Он отметил, что глава Счетной палаты обладает огромным опытом и великолепными экспертными знаниями.

«Это человек, который на протяжении не одного года признавался лучшим министром финансов. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, — приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС. — Вместе с тем, есть и другие экспертные точки зрения».

При этом представитель Кремля заявил, что рынок в России начал восстанавливаться. «Очевидно, что в целом рынок сейчас уже перешел в процесс восстановления, но пока это рост от минимальной базы. Поэтому в абсолютном выражении пока состояние рынков оставляет желать лучшего», — признал он.

«Приватизация как процесс важна, но это не должно быть абсолютной самоцелью», — сказал Песков.

Он напомнил, что в новейшей истории Россия неоднократно сталкивалась с ситуацией, «когда в результате приватизации на грани исчезновения были целые отрасли промышленности, которые потом с огромным трудом приходилось опять консолидировать в руках государства и путем огромных инвестиций возрождать фактически с нуля».

Мнение Зюганова

В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложение главы Счетной палаты РФ «диверсией невиданного масштаба».

«Извините за жесткость, я бы взял большую палку на месте президента Владимира Путина и погнал бы его со всех должностей, — сказал Зюганов. Он указал, что Кудрин является «представителем гайдаро-ельцинской эпохи», когда он занимал руководящие посты в государстве, и «продолжает крутить одну и ту же пластинку».

По его мнению, Кудрин призывает к «дальнейшему уничтожению основ, без которых Россия не может существовать». «Они разогнали 50 тысяч колхозов... Он теперь предлагает добить города. У нас муниципальная собственность, МУПы и ГУПы, ими должны распоряжаться мэры городов... Это вообще диверсия невиданного масштаба», — считает лидер КПРФ.

Реализация инициативы главы Счетной палаты «добьет страну окончательно», поскольку делается это «на фоне тяжелейшего кризиса», полагает Зюганов.

О приватизации 90-х

По данным Фонда «Общественное мнение», 43% россиян считают, что итоги приватизации, проведенной в 1990-е годы, надо пересмотреть. В то же время 29% респондентов уверены — делать это недопустимо

За пересмотр чаще других выступают неимущие и жители малых городов и сел, против – относительно состоятельные и москвичи.

Три четверти участников опроса полагают, что предприятия – или всегда, или иногда – приватизировались с нарушениями законов. Вместе с тем, больше половины наших сограждан убеждены: приватизация была необходима. Четверть думают, что она была не нужна.

По данным социологов, 45% жителей страны считают, что приватизация государственной собственности продолжается до сих пор.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Часто пил и бил жену»
Что известно о предполагаемом убийце школьниц в Киселевске
ГИБДД раскрыла методы работы тайных патрулей
Скрытые машины ДПС выявили более 4 тыс. нарушителей
«К сожалению, его смерть предсказуема»
Сюткин и Лещенко — о том, каким был сценограф Борис Краснов
Талибы* объявили состав нового временного правительства Афганистана
Международные резервы РФ обновили исторический максимум
Рогозин пригласил Илона Маска на чай
Начало осени в Москве стало самым холодным с начала века
Новости и материалы
Футбольный менеджер: если выпустить Дзюбу на 5-10 минут, он будет ходить и бубнить
Силовиков Асада обвинили в пытках и изнасилованиях возвращающихся беженцев
ФНС: в России в качестве самозанятых зарегистрировано 3 млн человек
Ветеринары назвали собак, которым угрожают ушные инфекции
Генпрокуратура взяла на особый контроль расследование убийств школьниц в Кузбассе
Нейробиологи назвали новую причину ожирения
Анонсирован ремастер игры от создателей Max Payne
Заставлявший девочек носить платки замдиректора школы в Дагестане был уволен
Полицейские назвали версии гибели мэра Кривого Рога
Жулин сравнил игру сборной России при Карпине и Черчесове
Губерниев прокомментировал решение сборной Израиля не ехать на ЧМ по гимнастике
Отец Фриске признался, что его жена год не плакала после смерти дочери
Эксперты оценили, сможет ли государство ускорить экономический рост
Украинская чиновница подбросила коллегам под дверь землю с кладбища
В Британии раскупили все шахматы после успеха сериала «Ход королевы»
Между ЛНР и ДНР не будет таможенных постов
Австралийскую ведущую обвинили в расизме за мем в Instagram и видео с котом
Новой супругой телеведущего Норкина оказалась мама актрисы Бородиной
Все новости
«Обычный отдых — тайга, горы, прогулки и свежий воздух»
Песков рассказал о совместном отдыхе Шойгу и Путина
«Расистские нападки»: за что Трюдо забросали камнями
На премьер-министра Канады напали после предвыборного митинга
«Планирую продолжить работу, из-за которой меня вынудили покинуть страну»
Адвокат Иван Павлов, защищающий Ивана Сафронова, покинул Россию и уехал в Грузию
Некоторым пользователям заблокировали торренты. Как это объясняют
Абоненты «Ростелекома» сообщили о блокировке протокола BitTorrent
В туалет по отпечатку пальца. Унитазы научат определять COVID-19
WSJ: сразу несколько компаний разрабатывают смарт-унитазы
«Любит Россию и русских»: Мирзализаде оспорит запрет МВД на въезд в страну
Комик Мирзализаде подал иск с требованием отменить запрет на въезд в Россию
Черный день «Локомотива»: 10 лет после авиакатастрофы под Ярославлем
Заболеваемость коронавирусом падает, но прививаться надо и от гриппа
За сутки в России зафиксировано минимальное с июня число случаев коронавируса
«Львы и орлы Гиндукуша очищают дом от нахлынувшей грязи». Что происходит в Панджшере
Силы сопротивления «Талибану*» ушли в горы — они обещают продолжить борьбу
Камеры перенацелили на ОСАГО, техосмотр и байкеров
В Москве камеры смогут отслеживать новые нарушения дорожных правил
В душу смотрит: почему людей смущает взгляд робота
Ученые выяснили, как человеческий мозг воспринимает роботов
Массовое удушение: как сибирские траппы едва не уничтожили жизнь на Земле
Ученые назвали причину Пермского вымирания
Бомба в сыре и $2000 от Саида. Признания задержанных за диверсию в Крыму
ФСБ обвинила разведку Украины в подрыве газопровода в Крыму
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях