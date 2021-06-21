Гуцериев, сын Лукашенко и судьи: кто попал под новые санкции ЕС по Белоруссии

Европейский союз согласовал введение очередного, четвертого пакета санкций против Белоруссии на уровне министров иностранных дел. Об этом рассказал глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

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В санкционный список вошли восемь организаций и 78 человек. Среди них оказались сын президента страны и спортивный чиновник Дмитрий Лукашенко с женой, российский бизнесмен Михаил Гуцериев, гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович, председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора, заместители генпрокурора Алексей Стук и Геннадий Дыско, судьи минских судов, депутаты и другие чиновники и бизнесмены.

«Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», — говорится в сообщении.

Кроме того, на этой неделе Евросоюз будет обсуждать введение экономических секторальных санкций.

«Экономические санкции будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после встречи глав государств. Они будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз, о конкретных отраслях я пока не могу говорить», — рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель подчеркнул, что ЕС старается избежать экономических санкций, наносящих вред благосостоянию белорусов. Однако давление должно нарастать, считает он, потому что официальный Минск отказывается менять тактику.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в свою очередь сообщил, что ЕС примет санкции за нарушения прав человека и давление на оппозицию. Отдельные меры будут приняты из-за инцидента с самолетом Ryanair.

По словам главы финского МИДа, Евросоюз будет требовать освобождения белорусских политзаключенных и всех, кто был задержан за протесты. Брюссель будет поддерживать контакты с белорусской оппозицией в эмиграции. По его словам, встреча министров иностранных дел стран ЕС начнется с рабочего завтрака с экс-кандидатом президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

18 июня Евросоюз согласовал новый пакет экономических санкций против Белоруссии. По данным источников австрийских СМИ, под ограничения попадут нефтегазовый сектор, телекоммуникации, табачная продукция и калийное производство Белоруссии.

В планах новых санкций также могут быть запрет на экспорт вооружений и введение ограничений в финансовом секторе. К ним относятся: ограничение международного (в том числе, экспортное) кредитования, запрет на торговлю ценными бумагами и заморозка различных инвестиционных услуг.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС не успокоится, пока Александр Лукашенко не освободит задержанного блогера-оппозиционера Романа Протасевича.

Запрет на небо расширяют

5 июня вступило в силу решение Совета Евросоюза о запрете на использование белорусскими самолетами воздушного пространства стран Союза и на их допуск в европейские аэропорты.

21 июня еще семь стран присоединились к решению о закрытии неба для «Белавиа» и других белорусских перевозчиков.

«Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также страны ЕАСТ Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к решению», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Сам Лукашенко 9 июня заявил, что западные страны «пытаются убрать конкурента в лице Белоруссии и дотянуться до России».

«Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей. Это наши люди. Поэтому и идет этот накат», — сказал он. «Они же конкуренты наши, и это естественно. Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает», — сказал он.

По мнению Лукашенко, именно этим объясняются и санкции, которые были введены в отношении белорусской авиакомпании «Белавиа».

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими силовиками. Также была задержана его девушка, гражданка России София Сапега. Минск отказывается ее освободить.

В феврале 2021 года глава белорусского МИДа Владимир Макей выразил мнение, что трудности в диалоге с Евросоюзом временные, так как вскоре Брюссель будет прислушиваться к официальной позиции, а не только к оппонентам действующей власти. «Я не соглашусь с вами, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. <...> Рано или поздно придет осознание того, что Беларусь имеет важное значение в том числе для Европейского союза», — говорил Макей.