«Зеленский готов платить любую цену»: Лавров о ситуации в Донбассе

Россия и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики сделают все, чтобы избежать войны в Донбассе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать»,

— цитирует РИА «Новости» главу МИД РФ.

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Он также отметил, что говорить за украинскую сторону не берется, поскольку от действующего президента Украины Владимира Зеленского можно ожидать всякого. «По внешним признакам, главное для него — это удержаться у власти, и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», — добавил российский министр.

Накануне Зеленский заявил, что деэскалация ситуации на границе с Россией является заслугой Киева и его «маленькой победой». По его словам, на Украине приветствуют отвод вооруженных сил России от украинских границ.

22 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что к эскалации конфликта ведут действия Киева.

«Чтобы отвлечь внимание населения Украины от ухудшающейся ситуации в социально-экономической сфере и нарастающей политической турбулентности, а также оправдать абсолютно агрессивные милитаристские планы, Киев ведет активную кампанию по дезинформации. Основа ее все та же — создание образа врага в лице России», — заявила она.

Сейчас также решается вопрос о возможной встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ранее украинский глава сказал в интервью французской газете Le Figaro, что обращался к Москве по поводу разговора с Путиным.

27 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главное условие для встречи Путина с Зеленским — тематикой таких переговоров должно стать исключительно обсуждение проблем российско-украинских отношений. Вопрос Донбасса, уверены в Москве, Киев должен обсуждать напрямую с Донецком и Луганском. Глава ЛНР Леонид Пасечник, в частности, уже заявил о готовности общаться с Зеленским — пусть только тот «ответит, как мужчина».

Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает переговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса неприемлемыми. «Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом», — сказал глава украинского МИДа. В Киеве придерживаются позиции, что ключ к политическому урегулированию на востоке Украины якобы находится в Кремле, а потому Украина не собирается общаться с «марионетками».

Обострение на Донбассе началось в начале апреля. После долгого и относительно стабильного перемирия резко возросло количество обстрелов, стороны конфликта заявляли о тысячах нарушений и применении запрещенного тяжелого вооружения.