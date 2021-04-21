«Делают вид, что ничего не происходит»: Путин о реакции Запада на попытку переворота в Белоруссии

«В мире, к сожалению, похоже, уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим. На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное», — сказал президент России Владимир Путин, имея в виду информацию о попытке госпереворота в Белоруссии.

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Глава государства отметил, что можно как угодно относиться к тем или иным политическим лидерам и иметь любую точку зрения, в том числе и в отношении Лукашенко. «Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц — это уже слишком. Все границы перешли уже», — сказал Путин.

При этом западные страны, по словам российского президента, игнорируют факты подготовки преступления против белорусских властей.

«Характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада. Никто этого просто как бы и не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит», — сказал глава государства.

Никто не задумывался о том, «сколько бы людей пострадало и как складывалась бы вообще судьба Белоруссии», если бы планы злоумышленников были реализованы, считает российский президент.

17 апреля в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что сотрудники российской спецслужбы задержали гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и белоруса Александра Федута. Спецоперация проводилась при участии КГБ Белоруссии.

По версии следствия, мужчины планировали привлечь белорусских и украинских националистов, чтобы провести военный переворот в Белоруссии по сценарию цветных революций. Как отметили правоохранители, они также готовили покушение на главу Белоруссии Александра Лукашенко. Сам президент республики отмечал, что заговорщики планировали похитить его детей.

По данным главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, помимо Федуты и Зенковича, в преступной группе был и глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. Но Лукашенко ранее заявил, что участие последнего было незначительным и в Москве он не был.

По словам Тертеля, переворот планировалось провести «летом этого года» — в июне или июле.

Лукашенко заявил, что к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы. В Госдепартаменте США назвали обвинения белорусского президента ложью.

«Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда», — приводит РИА «Новости» слова представителя Госдепа.

При этом в пресс-службе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской информацию о задержании людей, планировавших покушение на Лукашенко, называли «провокацией спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США».

Представители Тихановской призвали «воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси».

Задержанные «водворены в следственный изолятор КГБ» Белоруссии, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек. По его словам, они «сотрудничают со следствием, дают признательные показания». Против них возбудили уголовное дело по статье «заговор или иные действия с целью захвата власти неконституционным путем». Если их вина будет доказана, им грозят сроки от 8 до 12 лет.