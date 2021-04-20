«Потомки атлантов»: в Москве осудили поведение Украины в ПАСЕ

Делегация Украины в ПАСЕ желает превратить международное право в аттракцион оскорблений и глупостей, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.

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Так депутат прокомментировала на своей странице в Instagram скандал, вызванный поведением депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, который, возмутившись содержанием доклада «Видение ассамблеей стратегических приоритетов Совета Европы», развернул большой украинский флаг в зале заседаний ПАСЕ.

По словам Поклонской, угроза применения к украинскому политику дисциплинарных санкций со стороны председателя ПАСЕ Хендрика Дамса была уместной и законной.

«Поддерживаю Председателя ПАСЕ Хендрика Дамса в требовании сесть на место или покинуть зал заседаний бесконечно плачущему и ядовитому представителю украинской власти в международной организации товарищу Гончаренко», — указала российский парламентарий.

Она добавила, что лучшим ответом ПАСЕ на «череду оскорбительных и пафосных выходок Гончаренко на цивилизованной площадке Совета Европы» было бы «отозвать хама, который даже не научился нормально себя вести в обществе дипломатов».

По словам самого Гончаренко, на сессии ПАСЕ обсуждали стратегические приоритеты Ассамблеи, и депутат «решил напомнить о том, что в проекте доклада почему-то нет ни слова о территориальной целостности и суверенности государств-членов Совета Европы, о мирном разрешении конфликтов в Европе». «И это в то время, когда в Европе, на востоке Украины, продолжается война», — сказал украинский депутат.

Флаг Украины он принес в ПАСЕ, чтобы показать в нем «дырки от российских пуль».

«Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Дамс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями», — отметил политик, обвинив Ассамблею в продажности, причем — за рубли.

После выступления украинского депутата Дамс напомнил, что Гончаренко не в первый раз злоупотребляет правом на слово в ПАСЕ, предупредил, что за следующий инцидент ему грозят дисциплинарные санкции.

Он попросил отключить микрофон представителя Украины и призвал его покинуть зал заседаний. Остальные члены ПАСЕ встретили это решение аплодисментами, пишет портал «Украина.ру».

Член Совета Федерации Алексей Пушков также негативно отозвался о действиях Гончаренко.

«Очередная клоунада в зале заседаний ПАСЕ еще одного «потомка атлантов», от которых древняя Украина, как всем известно в Киеве, унаследовала жовто-блакитный прапор. Следующий раз сей персонаж наверняка притащит копию трезубца, подаренного древним украинцам самим Посейдоном...» — иронизирует сенатор в своем Telegram-канале.

В прошлом году Ассамблея ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Решение евродепутатами было принято на пленарной сессии ПАСЕ.

Возвращение парламентариям из России всех прав поддержали 96 делегатов, против высказались 44 политика, еще семеро европейских депутатов воздержались от того, чтобы отдать свой голос.

«В ПАСЕ возобладал здравый подход, а русофобы остались в меньшинстве», — заявил в этой связи председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Киев заявил, что такой шаг со стороны СЕ представляет угрозу для будущего Европы и обвинил организацию в отступлении от собственных уставных целей после отсутствия «должной» реакции на якобы «агрессию» России.